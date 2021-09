Día Mundial de la Traducción: cómo la tecnología está influyendo en la comprensión de idiomas ajenos

Primero fueron los traductores en línea. Luego, las aplicaciones para aprender idiomas extranjeros. Ahora también se está usando inteligencia artificial para la transcripción y traducción automática de video a texto, lo que posibilita la generación de subtítulos en tiempo real. Con esta solución, ya no se necesitan intérpretes presentes en las cabinas en los salones de las conferencias ya que, básicamente, esos subtitulados sincrónicos convierten el diálogo de audio en texto que aparece en un video en tiempo real, para facilitar la la escucha a los asistentes en eventos, capacitaciones y conferencias y que se transmiten a través de Internet, o se realizan de forma presencial.

El subtitulado, además, ayuda a los que no están duchos en el idioma de quien habla, hace que el encuentro sea accesible para los asistentes sordos o con problemas de audición, sino que también ayuda a los asistentes que tienen el inglés como idioma adicional, y ayuda a cualquiera a captar el diálogo que se hayan perdido.

Skype inauguró la traducción en simultáneo en 2014

Actualmente, las soluciones se basan en técnicas de machine learning y de reconocimiento de voz para crear una solución de automatización de procesos que ofrece subtítulos para su transmisión en vivo. Estos últimos pueden regionalizarse mediante el uso de diccionarios personalizados. Gracias al machine learning, el proceso se retroalimenta, de modo que a medida que el sistema realiza más y más traducciones, se vuelve más preciso.

Son varias las empresas que están de estos desarrollos. Una de ellas es Microsoft, que cuenta con esta tecnología disponible desde hace algún tiempo en Microsoft Teams. En tal sentido, se utiliza para detectar lo que se dice en una reunión y presentar los subtítulos en tiempo real. Y, si está activada la nueva experiencia de reunión, los subtítulos incluirán el nombre de la persona que está hablando, por lo que se verá no solo lo que se dice, sino quién lo está diciendo.

“En PowerPoint, antes de iniciar la presentación, se tienen que activar los ajustes de subtítulos y seleccionar la opción “subtítulos en vivo” para que al empezar la presentación el micrófono tome la voz y comience a mostrar los subtítulos tanto en el idioma original como traducido a otro”, cuenta a LA NACION Alejandro Stecconi, director de Negocios de nube de Microsoft Argentina. Y agrega: “En todas nuestras presentaciones y eventos externos e internos usamos este tipo de traducción. Incluso, después se puede descargar todo lo que la persona expuso en un desgrabado, lo cual también es útil para clases y conferencias. También nos permite buscar el momento del video en el cual se mencionó una determinada frase, haciendo muy fácil rastrear contenido clave”.

Las cabinas de traducción en simultáneo hoy están siendo reemplazadas por traductores automáticos, pero estos sistemas tienen sus limitaciones al momento de entender el contexto de algunas frases Shutterstock - Shutterstock

El contexto es la clave

Estas herramientas de traducción sincrónica a través de subtítulos seguirán evolucionando, pero: ¿hasta qué punto?

María Florencia Russo, presidente del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de Buenos Aires (CTPIPBA) explica: “Nosotros trabajamos constantemente con propuestas informáticas, ya que más que un potencial enemigo es una herramienta de trabajo cotidiano”.

Respecto al uso de inteligencia artificial para la traducción en tiempo real , Russo opina que, si bien esta tecnología ha mejorado mucho en los últimos años, la intervención de profesionales calificados no va a disminuir porque para realizar un trabajo de interpretación hay que entender el contexto e incorporar la creatividad, entre otros detalles para las cuales las máquinas no están preparadas. “Lo concreto es que las máquinas, si bien reproducen el aspecto mecánico de las palabras, no pueden reproducir el aspecto emocional ni la connotación”, argumenta, y se explaya: “De hecho, el futuro del mercado de la traducción por profesionales capacitados es excelente porque, además de existir las herramientas digitales que nos ayudan, hoy hay nuevos nichos de traducción como la localización de videojuegos, y la transcreación, entre otros”.

Stecconi coincide: “A mayor incorporación y adopción digital, habrá trabajos nuevos, incluso algunos que todavía no conocemos. Avanzaremos a profesiones más específicas. Por eso, la capacitación constante es importante para innovar e incorporar los usos que se les puede dar a las nuevas tecnologías en el trabajo. Por ejemplo, los traductores y doblajistas son personas pueden realizar curadurías de las traducciones. Por otro lado, hay giros idiomáticos, uso de metáforas, complejidades propias de cada idioma que las máquinas no pueden percibir. Por ende, todavía queda un amplio camino por recorrer y mejorar en los modelos de inteligencia artificial. En este punto, los avances tecnológicos solo serán posibles con profesionales en áreas que van mucho más allá de la tecnología”, concluye.