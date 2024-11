El 59% de las llamadas a un celular en la Argentina son spam o un intento de estafa

Lo sabe cualquier persona que tenga un celular en nuestro país: si nos llama un número desconocido, casi seguro es alguien que intenta vendernos algo, o estafarnos. Si no llama un número conocido sin antes pedir permiso por WhatsApp, es probable que sea una urgencia o malas noticias. Y lo confirma un nuevo estudio de Hiya, una compañía que monitorea las llamadas no deseadas a celulares, y cuya herramienta de filtrado nos avisa cuando reconoce que el número que nos llama está marcado como problemático; su software viene integrado en los celulares de Samsung.

Este informe, el séptimo de la compañía, calcula que en el primer semestre del año el 58% de las llamadas que puede recibir alguien en nuestro país en su celular son spam (alguien que intenta vendernos algo, o encuestarnos) o fraude (alguien intenta estafarnos); en total, unas 7 llamadas al mes. Solo el 42 por ciento son llamadas lícitas. Hiya diferencia entre 15 tipos diferentes de llamadas no deseadas, y nota que el deepfake de audio (clonar la voz de alguien y usar una IA para simular ser esa persona) es una problemática en ascenso.

La relativamente buena noticia es que la Argentina ya no lidera el ranking de spam telefónico, como lo hizo a finales de 2022; esa dudosa distinción la tiene Brasil, donde se reciben 26 llamadas de spam por mes, aunque el promedio les da mejor: solo la mitad de las llamadas que alguien recibe en ese país son indeseadas. En Chile, en cambio, un impactante 70% de todas las llamadas que alguien puede recibir en su celular son de spam o fraude.

Es cierto que el informe tiene sus limitaciones: la calificación de si algo es spam o no la hacen los usuarios, y solo toma a los usuarios de Samsung, aunque la participación de mercado de la compañía surcoreana en celulares (22% a nivel mundial, por encima del 35% en países como Brasil o Chile, más del 40% en la Argentina) hace que sea estadísticamente significativo.

En total, según el informe, se clasificaron como spam 19.600 millones de llamadas en la primera mitad del año a nivel mundial, y 107 millones de llamadas son marcadas como spam cada día.

Identificadores de spam

¿Se puede frenar? Hiya usa un sistema de identificación colectiva, que permite que los usuarios (de Samsung, o que voluntariamente instalaron la app, disponible gratis para Android o iOS) indiquen si un número desconocido que los llamó es spam; superado cierto umbral de denuncias, cuando ese número nos llame nos aparece un mensajes de alerta en la pantalla del celular indicando que otros usuarios lo señalaron como publicidad molesta. Se puede verificar su activación en los ajustes de llamadas del teléfono.

Si usamos un móvil de Motorola, el sistema apela a una lista negra mantenida por Google para estos menesteres; alertará si el número ha sido identificado como molesto, y permitirá sumar nuestro granito de arena. Esta página de Google indica cómo configurarla. Apple también tiene una herramienta integrada para filtrar el spam telefónico; se configura en los Ajustes del iPhone.

Además de Hiya hay otras herramientas anti-spam que son gratis, como Truecaller, disponible para Android y para iOS. Tanto Hiya como Truecaller y otras compañías con servicios similares tienen un negocio de “lista blanca”: permiten a las empresas darse de alta en una lista que los identifique cuando llaman a alguien que no los tiene entre sus contactos.

La vigencia del Registro No Llame

En la Argentina existe también el Registro Nacional No Llame, vigente en todo el país desde 2015, y en el que se puede anotar una línea (móvil o fija) para pedir que se respete nuestro derecho a la privacidad: en teoría las empresas que hacen telemarketing chequean antes de llamarnos si estamos en la lista o no.

Según recordaba la Agencia de Acceso a la Información Pública en mayo último, “antes de ofrecer bienes o servicios telefónicamente, las empresas tienen que consultar el Registro Nacional No Llame. Para eso, deben solicitar a la AAIP las credenciales para acceder al sistema de consultas automatizadas que les permite identificar a las personas que no quieren recibir comunicaciones publicitarias.” De igual manera, una vez que una persona se anotó en el registro, y recibe una llamada no deseada, “para reclamar, deben presentar número de DNI del titular o usuario, correo electrónico y el número de teléfono inscripto; el número del cual recibió la llamada, si está disponible; día y horario del contacto; el nombre de la empresa y producto o servicio ofertado.”

En 2022, según publicó la Agencia, la compañía más denunciada fue Movistar, con más de 13.000 reclamos (el triple que en 2021), seguida por DirecTV, Personal, Claro y Volkswagen; en 2023, las empresas más denunciadas ante el Registro Nacional No Llame fueron Movistar, DirecTV, Volkswagen, Claro y Personal. Hay que tener en cuenta que el ranking es sobre las denuncias hechas voluntariamente ante el Registro.

