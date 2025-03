Las estafas telefónicas son una realidad. Muchísimas personas sufrieron intento de robo de datos, secuestros virtuales o, incluso, hackeos. Las llamadas spam son un clásico de los ciberdelincuentes. Se trata de llamadas en las que una persona malintencionada se hace pasar por alguna entidad confiable para robar datos. Ante esto, muchos se preguntan cuál es la forma de detectarlas y de evitarlas.

Las “llamadas basura” suelen ser de números no identificados o desconocidos y por lo general son realizadas por ciberdelincuentes que se hacen pasar por representantes de bancos o empresas telefónicas. El objetivo es persuadir al receptor para que proporcione información personal o financiera, como números de tarjetas de crédito o contraseñas. Es por ello que es importante saber identificarlas y saber cómo manejarlas sin caer en errores que podrían ser costosos.

Los trucos para dejar de recibir llamadas spam en el celular en 2025

El usuario puede recurrir a la opción de reportar y bloquear los números. Los pasos a seguir dependen del tipo de dispositivo móvil (Android o iPhone) que utilice, aunque es más complicado impedir estas llamadas desde teléfonos fijos.

Esto se puede hacer desde un teléfono Android en el registro de llamadas, luego ir a “Ajustes” y hacer clic en “Bloquear números”.

Allí, se puede activar la opción “Bloquear números desconocidos” o también añadir el número de teléfono para bloquear entre los números recientes o contactos. También se puede hacer desde un iPhone, en la opción “Silenciar desconocidos”.

Para muchos usuarios es incómodo recibir constantemente este tipo de comunicaciones que se relacionan no solo a intentos de estafas, sino también a acciones publicitarias de empresas de distintos rubros en cualquier momento del día. Por ello existe un registro exclusivo para que el número de teléfono desaparezca de la lista de contactos y dejen de recibirse estas llamadas.

En caso de no querer recibir llamadas publicitarias, es indispensable registrar el número de teléfono fijo o celular en el Registro Nacional No Llame, que conecta con el área de Acceso a información pública de la Nación.

La alternativa de sumar un número para no recibir llamadas es para los dueños de la línea telefónica fijas o de celulares, y solo se necesita tener el DNI del titular o usuario del número. Por otro lado, precisan el código de área y número del teléfono a inscribir y una dirección de correo electrónico.

Muchas personas también optan por la decisión de no atender aquellos números telefónicos que no están inscriptos entre sus contactos, pero esto puede no ser lo ideal para algunos.

Pasos para dejar de recibir llamadas spam

Completar el formulario de Registro de línea en la página web.

Hacer click en declaración jurada y guardar

Una vez completados los pasos, el teléfono ya se encuentra inscripto en el Registro Nacional No Llame.

Cabe aclarar que el trámite es gratuito y cuando el número telefónico ingresa en el registro, la entrada en vigencia de la inscripción puede demorar hasta 30 días.

El registro cuenta con algunas excepciones que aparecen en el sitio oficial. Por ejemplo, aunque se inscriba un teléfono, pueden contactarlo para realizar una encuesta durante una campaña electoral, por campañas de bien público o en caso de emergencia. También aquellas empresas con las que se contrató un bien o servicio, siempre que se relacione con el producto adquirido.

El sitio No Llame brinda la posibilidad de inscribir una línea, agregar una flota o realizar una denuncia, en el caso de que por algún motivo continúen los contactos indeseados.

Este registro solamente detendrá aquellas llamadas comerciales oficiales, no supone una regla para los malintencionados.

Cómo identificar mensajes o llamados maliciosos

Aquellos usuarios podrán identificar llamadas o mensajes no deseados de la siguiente forma:

Banderas rojas: estas señales permiten alertar al usuario sobre el ingreso de una llamada que no pertenece a un contacto agendado y que muy probablemente se vincule a una comunicación publicitaria.

estas señales permiten alertar al usuario sobre el ingreso de una llamada que no pertenece a un contacto agendado y que muy probablemente se vincule a una comunicación publicitaria. Saludos genéricos: los mensajes que carecen de especificidad, como un simple saludo, seguido del pedido de información, constituyen una alarma a considerar.

los mensajes que carecen de especificidad, como un simple saludo, seguido del pedido de información, constituyen una alarma a considerar. Promesas de dinero o premios: este método es muy utilizado por los estafadores, y a la primera sospecha de este tipo de mensajes, es conveniente discontinuar la comunicación.

este método es muy utilizado por los estafadores, y a la primera sospecha de este tipo de mensajes, es conveniente discontinuar la comunicación. Urgencia o emergencia: estos contextos de presión suelen ser usados para que el destinatario no tenga tiempo de procesar la información y pueda, sin querer, ofrecer algún dato personal.

estos contextos de presión suelen ser usados para que el destinatario no tenga tiempo de procesar la información y pueda, sin querer, ofrecer algún dato personal. Enlaces o links sospechosos: el phishing es otro uso muy común en las estafas telefónicas o virtuales, en la que el usuario, al hacer click sobre el texto pintado, deriva en otro sitio especialmente creado para obtener información confidencial de los usuarios de forma fraudulenta.

