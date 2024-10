El futuro de la IA pasa por la energía nuclear: la visión de Demian Reidel para hacer de la Argentina el cuarto hub mundial en inteligencia artificial

“El futuro de la inteligencia artificial (IA) requiere de energía nuclear por sus altas exigencias energéticas. Algo importante es que no hay ninguna otra energía que, además de ser limpia, sea capaz de alimentar a los data center que requiere esta tecnología”, afirmó Demian Reidel, jefe del Consejo de Asesores del Presidente de la Nación, en su presentación a sala llena en el marco de SAIAConf, la primera Conferencia Argentina de Inteligencia Artificial organizada por la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial que se está llevando voy en la Usina del Arte, dentro del programa denominado Tecweek.

Reidel es una de las personas más involucradas con el tema de la IA en el Gobierno. Él es físico, egresado del Instituto Balseiro, aunque se desarrolló profesionalmente en el ámbito de las finanzas. Por ejemplo, trabajó para el JP Morgan y Goldman Sachs, e incluso se desempeñó en el Banco Central de la República Argentina.

Su charla giró siempre en torno a la oportunidad mundial que tiene nuestro país para ser un hub mundial en la instalación de data centers para IA. Y justificó su relevancia: “La IA no es una tecnología más como podría ser el 5G o lo móvil, porque va a cambiar la forma en la que nos organizamos como sociedad. Incluso, quizás en el futuro empiece a sentir. Por eso es importante que todos nos preguntemos acerca de esto”.

Así explicaba Reidel su visión a mediados de 2024

Post viaje en Silicon Valley

En su charla de apertura de la SAIAConf, el funcionario explicó que muchos funcionarios están trabajando todavía en el viaje que Milei realizó en mayo pasado a Silicon Valley, donde se encontró con los CEOs más poderosos de la industria tecnológica como los de OpenAI, Alphabet (Google), Meta (ex Facebook) y Apple, entre otros. “Durante meses planificamos ese viaje porque era un desafío poder coordinar agendas para ver a todos, y ese hito se concretó”, afirmó, y continuó: “Creo que esto se debe a que los argentinos no tenemos una conciencia tan clara de lo que es Milei como sí la hay en el mundo. No digo que él sea bueno o malo, pero sí que para el sector tecnológico mundial es como un héroe”, detalló.

Para Reidel ese viaje fue clave porque en el mundo hay tres centros mundiales de IA, que son China, Europa y Estados Unidos: “Europa está con el foco en la regulación. Con los chinos no podemos hablar de cooperativa porque hacen lo que quieren; y en Estados Unidos todavía no queda en claro que pasará con el tema regulatorio, como nosotros estamos muy alineados con Estados Unidos, Milei conversó con estos CEOs para que traigan inversiones relacionadas con IA en el país, por ejemplo, para instalar data center especializados”. Algo similar dijo hace dos días en el Foro Argentino de Inversiones: para Reidel, China, Europa y Estados Unidos son los tres grandes hubs de innovación, aunque cada uno a su manera. “Esto hace que la Argentina se convierta en una alternativa, cuando normalmente no nos mirarían. Por una vez en la vida, presentamos una alternativa creíble”, describió entonces.

Si bien las inversiones todavía no llegaron, el funcionario es optimista: “La IA es la cosa más disruptiva que hubo en la historia. No es una tecnología incremental, sino que es el invento más grande de la humanidad, por eso es clave apostar a la IA para reinsertar a la Argentina en el mundo y que vengan verdaderas inversiones. Algo que sucederá en algún momento, cuando los inversores estén seguros de que están dadas las condiciones para eso”.

¿Hay posibilidad de que realmente estos data centers se implementen en Argentina? Expertos consultados por LA NACION explican que habría que reconstruir el sistema energético nacional para responder a la demanda eléctrica que podrían imponer estos centros de cómputo. “Actualmente, la IA requiere 4,3 GW de potencia de los centros de datos, y se espera que aumente hasta 18 GW para 2028. Para ese año, se estima que las cargas de trabajo de IA representarán entre el 15% y el 20% del consumo total de energía de los centros de datos. Esto significa que estas construcciones deben adaptarse para satisfacer las necesidades energéticas de las aplicaciones impulsadas por IA de manera efectiva y sostenible”, explicaba en agosto Alison Matte, Sustainability Lead EcoStruxure IT en Schneider Electric, una empresa especializada en la gestión de energía y la automatización digital. Matte añade: “La cuestión de la sustentabilidad es muy importante porque los centros de datos son grandes consumidores de energía y generan una cantidad significativa de emisiones de gases de efecto invernadero”.

De ahí la visión de Reidel de usar energía nuclear, algo por lo que también están apostando Google, Amazon y Microsoft, que son los gigantes mundiales de la “nube” y proveedores de los centros donde funcionan las plataformas de IA más populares del planeta. “El encuentro con los CEO fue espectacular, pero tenemos que hacer un trabajo muy grande”, comentó, y cerró con una anécdota: “Milei tiene un magnetismo único. Un ejemplo de esto es cuando nos reunimos con Jeff Bezos, de Amazon; al terminar, este empresario, que es uno de los más poderosos del mundo, le pidió tomarse una selfie junto a su novia”.

Débora Slotnisky Por