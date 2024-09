Lauren Sánchez reveló el ritual que Jeff Bezos repite cada mañana: “Él estableció esa regla”

Escuchar

En mayo de 2023, Jeff Bezos, fundador y presidente ejecutivo de Amazon, y la experiodista Lauren Sánchez anunciaron su compromiso para formalizar una relación que comenzó en 2019. Desde entonces, la pareja ha sido objeto de un interés constante por parte de los medios, tanto por su privacidad como por su perfil laboral. En una reciente entrevista, Sánchez reveló un aspecto poco conocido de su vida con Bezos: la rutina matutina que el multimillonario sigue religiosamente cada día.

En una conversación con la revista People, Lauren Sánchez, de 54 años, describió cómo Jeff Bezos, de 60 años, prioriza un momento de tranquilidad cada mañana antes de sumergirse en su agitada agenda. A diferencia de muchas personas que recurren inmediatamente a sus teléfonos al despertarse, el empresario ha establecido una regla en su hogar: no se permite el uso de dispositivos electrónicos hasta que ambos hayan compartido un café y disfrutado de una conversación matutina.

Lauren Sánchez y Jeff Bezos comenzaron su relación en 2019 y actualmente se encuentran comprometidos @laurenwsanchez / Instagram

La vida íntima de Lauren Sánchez y Jeff Bezos

Sánchez también habló sobre lo importante que es para ellos este momento de calma antes de que comience el bullicio del día: “Mi parte favorita del día es la mañana. Preparo una taza de café para mí y otra para Jeff, y tenemos un tiempo especial en el que solo hablamos. Los niños aún están dormidos y no usamos nuestros teléfonos. Esa es una de las reglas”.

Esta práctica no solo les permite disfrutar de un tiempo de calidad juntos, sino que también les ofrece un espacio para desconectarse del mundo exterior, aunque solo sea por unos minutos. “Él estableció esa regla, no fui yo. Pero las mañanas son para nosotros solos mientras podamos”, agregó. Además, mencionó que después de tomar de su café, los dos se dedican a sus respectivos trabajos, pero que siempre intentan comenzar el día juntos.

En una reciente entrevista, Lauren Sánchez compartió parte de su intimidad con el presidente ejecutivo de Amazon @jeffbezos / Instagram

A lo largo de la entrevista, también compartió cómo sus mañanas han cambiado a lo largo del tiempo, especialmente por sus hijos. “Solía llevar a mis hijos a la escuela todos los días y era literalmente la mejor parte de mi día”, recordó. Nikko González, quien ya es un adulto de 23 años, fruto de su relación con el jugador retirado de la NFL Tony González, comenzó su carrera en el mundo del modelaje, mientras que Evan y Ella Whitesell, dos adolescentes, fruto de su matrimonio con el agente de Hollywood Patrick Whitesell, tienen sus propios autos, lo que ha cambiado un poco la dinámica familiar matutina.

Lauren Sánchez es una experiodista, ganadora del Emmy, que actualmente se encuentra trabajando en la fundación “Bezos Earth”, donde es vicepresidenta Foto Instagram @laurensanchez

¿Quién es Lauren Sánchez?

Además de ser conocida por su carrera en la televisión y el periodismo, la ganadora del Emmy, junto a su equipo de UPN News 13, también es una empresaria y filántropa activa. Actualmente, promociona su primer libro infantil, The Fly Who Flew to Space, que tiene fecha de lanzamiento este martes 10 de septiembre. En paralelo, desempeña un papel crucial en iniciativas filantrópicas, como el “Bezos Earth Fund”, donde es vicepresidenta. Este fondo se dedica a financiar proyectos que abordan el cambio climático y la conservación de la naturaleza.

Desde que se hizo pública su relación, Jeff Bezos y Lauren Sánchez han dividido su tiempo entre diferentes ciudades, que incluyen Miami, donde residen en la exclusiva comunidad de Indian Creek Village, y Los Ángeles, donde la experiodista comparte la custodia de dos de sus hijos con su exesposo Patrick Whitesell.

LA NACION