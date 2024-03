Escuchar

Elon Musk dijo el miércoles que su plataforma de redes sociales X está considerando dejar de mostrar el número de me gusta y reposteos en cada publicación. Musk dijo que la información podría desajustar el contenido en X. Desde que se hizo cargo de la empresa, también ha añadido el número de visitas en cada publicación, que es lo único que se vería en la vista general de tuits; el número de republicaciones y me gusta solo se verá cuando se ve el detalle de un tuit en particular.

Elon Musk dijo en X que en algún momento dejarán de mostrar las republicaciones y me gusta de un tuit

Respondiendo a un comentario en X, dijo: “Definitivamente eso está sucediendo. Solo el recuento de vistas, como indicador de las otras métricas, se mostrará en la línea de tiempo.”

Por qué quiere hacerlo

La decisión tiene dos objetivos: por un lado, llevar a los usuarios a detenerse en un tuit potencialmente atractivo, lo que aumenta las chances de que interactúen con él, miren los comentarios y vean los avisos intercalados; por otro, permite una evaluación del interés de un tuit menos influenciada por los números, es decir, que el contenido sea atractivo por sí mismo y no porque se ve que tiene muchos retuits y me gusta.

Además, durante su intervención en la conferencia de Morgan Stanley sobre tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones, Musk agregó que X está a unos meses de recibir la aprobación para una licencia de transmisión de dinero en Nueva York. La plataforma, antes conocida como Twitter, está tratando de añadir funciones monetarias a la aplicación, las que Musk ha dicho anteriormente que incluirían la posibilidad de enviar pagos a otros usuarios. La obtención de licencias en cada uno de los estados de Estados Unidos es un paso hacia la creación de esas funciones.

Con información de Reuters

