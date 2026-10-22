Empresas y gobiernos del mundo se apuran a corregir una vulnerabilidad que los expone a millones de intentos de ataque

Empresas y gobiernos de todo el mundo se apresuraron el jueves a corregir fallos críticos en el lenguaje de programación PHP, de uso extendido en el mundo online (presente en aproximadamente el 70% de los sitios web), después de que una empresa de ciberseguridad ‌informara de millones de intentos de piratería tras darse ‌a conocer ⁠las vulnerabilidades.

Esta reacción se produjo después de que el miércoles gobiernos de Europa y otros lugares desconectaran páginas web como medida de precaución, mientras los operadores de esos sitios se apresuraban a proteger los sistemas que ejecutaban dicho software.

La división cibernética del FBI advirtió el miércoles que las vulnerabilidades podrían permitir que actores maliciosos ejecuten código de forma remota en el lenguaje de programación PHP, que impulsa sitios web y aplicaciones web. Eso elevó el riesgo de que datos sensibles y redes se vieran comprometidos, señaló la agencia, que recomendó a los operadores desconectar los sitios web si no pueden actualizarlos de inmediato.

Los cierres de emergencia de servicios bancarios, aéreos, ferroviarios, fiscales y gubernamentales, desde Tokio hasta Helsinki, pusieron ​de manifiesto hasta ⁠qué punto los sistemas públicos ⁠y empresariales dependen de este software, y lo difícil que resulta corregir rápidamente este tipo de fallos una vez que se hacen públicos.

“Ha sido un día y una noche ​muy largos, lo sé por todo el personal de TI y seguridad (…). No había visto nada parecido en mucho, mucho tiempo”, declaró el jueves Satya Nadella, director ejecutivo de ‌Microsoft, en un acto de la empresa celebrado en Colonia, Alemania.

Afirmó que este episodio ponía de relieve ​la importancia de crear sistemas digitales que puedan mantenerse de forma segura.

Las dos fallas identificadas por inteligencia artificial podrían permitir que actores malintencionados obtengan acceso a sitios que, en teoría, podría permitirles controlar un servidor web de forma remota sin necesidad de una contraseña, explicó James Sullivan, director de Cibernética del Royal United Services Institute en Londres. Eso podría permitir que un hacker robe datos, altere datos o use el sistema como plataforma desde la cual lanzar otros ataques, indicó.

La IA como amenaza y como salvación

Los desarrolladores ​del lenguaje de programación PHP publicaron el miércoles parches de urgencia para corregir vulnerabilidades que habían permanecido ocultas en su software durante años hasta que fueron descubiertas mediante inteligencia artificial. Además, instaron a todos los usuarios a “actualizar de inmediato”.

Las dos fallas identificadas por inteligencia artificial podrían permitir que actores malintencionados obtengan acceso a sitios que, en teoría, podría permitirles controlar un servidor web de forma remota sin necesidad de una contraseña, explicó James Sullivan, director de Cibernética del Royal United Services Institute en Londres. Eso podría permitir que un hacker robe datos, altere datos o use el sistema como plataforma desde la cual lanzar otros ataques, indicó.

Agentes de inteligencia artificial ayudaron a descubrir las vulnerabilidades. En un posteo en su blog, OpenAI indicó que había encabezado una coalición de investigadores, proveedores de seguridad y otros para abordar vulnerabilidades en PHP durante los últimos dos meses.

OpenAI calificó los fallos como “uno de los problemas de seguridad más impactantes de los que se tenga memoria reciente”. Señaló que la IA parecía haber encontrado las vulnerabilidades antes que cualquier atacante.

“Los detalles de estos fallos se hicieron públicos antes de que las correcciones estuvieran listas, y desde entonces se han notificado ataques”, dijo Madeline Lawrence, cofundadora de la empresa belga de ciberseguridad Aikido Security.

“Así que las empresas se apresuran a actualizar sus sistemas para adelantarse a los atacantes, que pueden utilizar la IA para aprovecharse de ellas. De eso se trata toda esta carrera”, añadió.

Mientras las ​empresas y los gobiernos implementaban parches y suspendían páginas web como medida de precaución, los intentos de piratería se dispararon hasta alcanzar los millones, según la empresa de servicios en la nube Cloudflare.

“En las 10 horas previas al anuncio público, detectamos miles de intentos de explotar ⁠la vulnerabilidad en toda la red”, dijo el director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, en una publicación en la red social X a última hora del miércoles.

“Esa cifra saltó a decenas de miles en los 45 minutos posteriores al ‌anuncio, a cientos de miles en un plazo de dos horas y ahora asciende a millones”.

Desde Japón hasta Finlandia

Empresas japonesas como la correduría Nomura, la entidad crediticia Mitsubishi UFJ Financial Group, la aerolínea ANA y East Japan Railway anunciaron el jueves que suspendían temporalmente algunos servicios por internet debido a medidas de emergencia.

La aseguradora Tokio Marine Holdings informó de que había suspendido la página web de una empresa del grupo.

El Ministerio de Finanzas y la Agencia Meteorológica de Japón suspendieron parcialmente sus servicios en internet para aplicar medidas de seguridad, mientras que la Agencia Nacional de Impuestos de Japón retiró temporalmente su servicio.

Estos cierres preventivos ponen de relieve la creciente preocupación por la ciberseguridad en Japón, donde se registraron más incidentes cibernéticos en los primeros nueve meses del año que en todo el ‌año pasado, según datos de TrendAI.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange anunció que había suspendido temporalmente el acceso a determinadas páginas web y aplicaciones basadas en PHP en varias de sus filiales ⁠como medida de precaución.

Tencent Cloud, uno de los mayores proveedores de computación en la nube de China, instó a sus clientes a instalar versiones actualizadas de PHP, pero no ‌llegó a pedir el cierre generalizado de páginas web.

El proveedor estatal finlandés de servicios informáticos Valtori afirmó que había seguido instalando parches de seguridad de PHP durante ⁠la noche y que estaba levantando gradualmente los bloqueos preventivos de los servicios tras haber cerrado los servicios web públicos del Gobierno ⁠el día anterior.

“Restablecer los servicios puede llevar días o incluso semanas, ya que, además de las actualizaciones, es necesario someter los sistemas a pruebas minuciosas”, dijo en un comunicado el director general de Valtori, Hannu Naumanen.

Valtori señaló que las interrupciones no se debieron a la explotación de las vulnerabilidades ni a una brecha cibernética, y que no tenía constancia de que se estuvieran explotando activamente dichos fallos.

Varios gobiernos asiáticos ordenaron el jueves inspecciones de ciberseguridad relacionadas con las vulnerabilidades de PHP.

El Ministerio de Industria de China instó a las organizaciones y a los usuarios a inspeccionar ‌los sistemas de inmediato y a actualizar a la última versión segura de PHP. También ​recomendó reforzar la vigilancia de la ciberseguridad y cambiar las cuentas, contraseñas y claves cuando fuera necesario.

Corea del Sur elevó su nivel de alerta de ciberseguridad en el sector privado y activó medidas de respuesta de emergencia, alegando preocupación por un mayor riesgo de ataques informáticos.

Con información de AP y Reuters