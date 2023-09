escuchar

En 1993, un par de años después del nacimiento de la web, y cuando “internet” era una palabra que no todo el mundo conocía, un chiste gráfico publicado en el New Yorker capturó, con gracia y sencillez, una idea que treinta años después sigue vigente, y que por entonces era bastante innovadora.

“En internet nadie sabe que sos un perro” le dice, sentado frente a una computadora, un can a otro. La viñeta fue creada por el dibujante Peter Steiner, se transformó en un clásico instantáneo, y según el editor del New Yorker, Robert Mankoff, es el chiste gráfico más reproducido en toda la historia de la revista. Steiner comenzó a dibujar para el New Yorker en 1979.

Como recuerda Heritage Auctions, donde el dibujo original en papel está siendo subastado por un precio base de 20.000 dólares, el navegador Mosaic (el primero en permitir acceder a la web) fue publicado dos meses y medio antes de la publicación del comic (que integra la edición de julio de 1993 de la revista); el navegador Netscape llegó recién en el año siguiente. El New York Times y el Washington Post compraron una licencia del chiste para reproducirlo en sus páginas; Bill Gates lo usó para su libro Camino al futuro (The Road Ahead), de 1995.

El original en papel de "En Internet, nadie sabe que sos un perro" de Peter Steiner, se subastará la semana próxima

El cuadro de la historieta marcó una época: cuando internet dejó de ser un ámbito académico o gubernamental para pasar a ser un destino para cualquier persona, un lugar online en el que -como bien indica el chiste- cualquiera puede autorepresentarse como mejor le guste, o simular otra identidad. La viñeta, al mismo tiempo, muesta la dualidad de esta idea: para bien o para mal, cuando estás online nunca sabés con quién estás hablando.

LA NACION

Temas Internet