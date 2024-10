Especial para adolescentes: llega “Chicas líderes en tecnología”, evento gratuito que impulsa el estudio de carreras STEM entre las jóvenes

Escuchar

Las jóvenes enfrentan, en el mundo entero, diversas barreras que limitan su conocimiento, interés y desarrollo académico y profesional en las áreas de ciencia y tecnología.

Según el Foro Económico Mundial, la proporción global de mujeres en la industria tecnológica es solo del 26%. Además, estudios de UNESCO señalan que las mujeres representan menos del 30% de los investigadores en el campo de la inteligencia artificial. Esta falta de diversidad tiene un impacto directo en los desarrollos tecnológicos, ya que los equipos homogéneos tienden a perpetuar sesgos de género en las soluciones tecnológicas.

En línea con lo que sucede a nivel mundial, en la Argentina estas carreras continúan presentando una brecha de género significativa. Según el reporte de la ONG Chicas en Tecnología (CET) 2022, el 34% de las personas que estudian ciencia y tecnología son mujeres, mientras que ese porcentaje se reduce al 17% entre los estudiantes de programación. Por eso esta ONG redobla sus esfuerzos para revertir estas estadísticas con un trayecto de formación integral y acompañamiento para inspirar esas vocaciones en las jóvenes.

La misión detrás del festival Chicas Líderes en Tecnología es clara: generar un espacio donde las jóvenes descubran el potencial de la tecnología y entiendan cómo pueden utilizarla como una herramienta para la transformación social.

Además, este evento tiene por objetivo impulsar a las jóvenes hacia un futuro tecnológico inclusivo y con impacto social.

¿Cuándo se realizará?

La cita es este miércoles 16 de octubre de 9 a 18 horas, tanto de manera presencial en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en formato virtual, permitiendo la participación de jóvenes de toda América Latina vía streaming. En esta nueva edición CET impulsa una alianza estratégica con Fundación Cimientos y Enseñá por Argentina, y el cofinanciamiento de la Unión Europea, para seguir brindando nuevas oportunidades a jóvenes que ven en la tecnología un futuro lleno de posibilidades.

Esta propuesta anual y gratuita busca no solo convocar nuevas vocaciones, sino también empoderar a las adolescentes de entre 13 y 23 años a explorar la tecnología como una herramienta de cambio social.

¿Qué verán los asistentes del evento?

A lo largo de la jornada se abordarán temáticas como inteligencia artificial, robótica, innovación, realidad virtual, ciberseguridad, diseño, sesgos de género en tecnología, y la intersección de la tecnología con sectores como la moda y la música, entre otros. “Esta diversidad de contenidos busca captar la atención de las jóvenes y mostrarles cómo la tecnología puede ser utilizada con propósito social”, explican los organizadores.

Por otro lado, la jornada contará con una propuesta completa de talleres, charlas, desafíos lúdicos y actividades interactivas que les permitirán explorar de forma práctica la tecnología. Además, tendrá un fuerte enfoque intersectorial con la participación de empresas líderes, universidades y organizaciones de la sociedad civil, así como también mujeres referentes que inspirarán con sus desarrollos y trayectorias.

Aunque la jornada es gratis, los interesados deberán inscribirse en la web del evento.

Sobre Chicas en Tecnología

Se trata de una organización sin fines de lucro que trabaja para cerrar la brecha de género en el ámbito tecnológico. Un tema muy importante si se tiene en cuenta que a pesar de que el uso de la tecnología ha crecido exponencialmente, año tras año disminuye la cantidad de estudiantes argentinas de programación. Además, menos del 30% de las personas empleadas en el sector tecnológico son mujeres. Este desequilibrio afecta no solo la participación de las mujeres en el sector, sino también la calidad de la tecnología producida, ya que, al no incluir diversidad en su diseño y desarrollo, los productos tecnológicos suelen reflejar sesgos que no consideran las necesidades de todos.

En sus ocho años de trabajo, Chicas en Tecnología ha acompañado a más de 15.000 jóvenes en 15 países de América Latina. ¿Cómo? Con propuestas de formación integral, gratuitas y accesibles, enseñando desde programación hasta inteligencia artificial y robótica para que las jóvenes se puedan preparar para un mundo cada vez más atravesado por la tecnología. Y gracias a estas capacitaciones, en el último año, 4000 jóvenes de Latinoamérica crearon más de 300 soluciones tecnológicas para resolver problemas de sus comunidades.

El enfoque de CET es integral: además de proporcionar herramientas técnicas, CET fomenta una comunidad de apoyo donde las jóvenes pueden conectarse con mentoras que ya están en el sector. Esto es esencial, ya que el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2023 destaca que, sin redes de apoyo y referentes femeninas, la posibilidad de que las mujeres sigan carreras STEM se reduce significativamente. Además, CET se enfoca en visibilizar a las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia en la tecnología, brindando un contexto histórico que refuerza el empoderamiento de las nuevas generaciones.

En definitiva, Chicas en Tecnología no solo promueve el acceso de las mujeres al mundo tecnológico, sino que también busca que la tecnología que estas jóvenes crean tenga un impacto social positivo, rompiendo barreras y cambiando la narrativa en un sector que está en constante evolución.

Situación de las carreras tecnológicas

La falta de incentivo para el estudio de las carreras tecnológicas y científicas por parte de las mujeres complica más la situación descripta, por eso es importante cambiar esa realidad. Algunos de los datos más relevantes sobre esta situación a nivel local son:

La falta de modelos a seguir no permite que las jóvenes puedan proyectarse en áreas STEM, el 43% de las chicas menores de 17 años no conocen modelos a seguir cercanos de mujeres en tecnología, según el estudio realizado por CET y J.P.Morgan en 2021.

En carreras STEM, es decir, que están relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en Argentina las mujeres representan solamente el 34% del estudiantado y en programación el 17%, según datos de 2022. Y esta brecha se repite en el ámbito laboral, las mujeres representan el 30% de las personas que trabajan en tecnología, de acuerdo con información de la CESSI de 2022.

“Si bien los estudios universitarios están en expansión, las carreras STEM crecen a un ritmo menor. Esto ocurre al mismo tiempo que quedan puestos laborales sin cubrir en el ámbito tecnológico por falta de personas formadas para los nuevos perfiles requeridos”, concluye Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología.