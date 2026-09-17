Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games: solo hay que reclamarlos

Como cada semana, Epic Games sorprende a los jugadores con una selección de videojuegos gratuitos que solo requieren ser descargados para disfrutar de ellos. Estos días no son la excepción, y la plataforma ofrece, hasta el 24 de septiembre, una nueva tanda de títulos sin costo que podrás añadir a tu biblioteca permanentemente.

La tienda digital de los creadores de Fortnite se prepara cada semana para la llegada de nuevos juegos gratis a la plataforma. Una oportunidad imperdible para obtener videojuegos sin costo de los principales estudios.

A continuación, te presentamos los videojuegos gratuitos de esta semana y una breve descripción de cada uno.

Los videojuegos gratis de esta semana en Epic Games hasta el 24 de septiembre

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games

Shogun Showdown es un juego de combate por turnos con elementos roguelike y de construcción de mazos. ¡Posiciona tu posición y ataca en el momento justo, mejora tus fichas y combínalas para prepararte para enfrentarte al Shogun!

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games

Mindcop es un juego de detectives no lineal de misterio. Combina una aventura narrativa con un puzle de combinar 3 en tiempo real. En la piel del infame Mindcop, podrás adentrarte en la mente de tus sospechosos para descubrir sus secretos y desenmascarar sus mentiras.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games

Explora Olathe y desvela sus retorcidos secretos con LISA: The Definitive Edition, que incluye el juego de rol narrativo original LISA: The Painful y su secuela LISA: The Joyful.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games

Ghostrunner 2 es un juego de acción en primera persona de estilo hardcore ambientado en un mundo ciberpunk postapocalíptico. Incluye todo lo que los fans adoraron de Ghostrunner, además de increíbles batallas contra jefes, una nueva historia interactiva, emocionantes niveles en moto, habilidades mejoradas y más acción cibernética ninja.

Estos son los videojuegos gratis de la semana del 17 de septiembre en Epic Games

Astrea, un roguelike totalmente nuevo con construcción de mazos de dados, te invita a explorar las ruinas de una civilización perdida como uno de los seis valientes Oráculos. Con un mazo de dados en constante cambio y Centinelas encantados, purifica oleadas de enemigos Corruptos y una diosa en decadencia para salvar el Sistema Estelar.

Cómo conseguir los nuevos juegos gratis de la Epic Games Store

Hay que iniciar sesión en la Epic Games Store con una cuenta (previo registro y sin costo).

Hay que ir a la sección Tienda (Store).

Se debe ir a la parte de de juegos gratuitos y entrar dentro de cada uno de ellos para “comprarlos”. En el momento de pagar hay que revisar que su precio es de 0 (cero) en la moneda local.

Una vez añadidos a nuestra cuenta, se pueden instalar y jugarlos. Hay que asegurrse de tener una PC que cumpla con los requisitos mínimos y/o recomendados para que funcionen correctamente.

Qué es Epic Games

Epic Games es una empresa desarrolladora y distribuidora de videojuegos, fundada en 1991 y conocida mundialmente por el éxito de títulos como Fortnite y la saga Unreal Tournament. Además de su trabajo en desarrollo de juegos, Epic Games revolucionó la distribución digital con su plataforma Epic Games Store, que ofrece una selección de juegos tanto gratuitos como pagos. Desde su lanzamiento en 2018, la tienda ganó popularidad gracias a su política de regalar videojuegos semanales, permitiendo a los jugadores ampliar sus bibliotecas sin costo.