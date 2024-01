escuchar

Quienes hayan usado celulares a principios de siglo recordarán que, antes de la llegada del iPhone, la norma para escribir eran los teclados físicos (es decir, no virtuales), divididos en dos categorías: los que solo tenían un teclado numérico, tipo el Nokia 1100, con varias letras asignadas por cada tecla numérica (a, b y c en el 2; d, e y f en el 3, etcétera), y los llamados teclados Qwerty, que simulaban la distribución de un teclado alfanumérico convencional de computadora, pero adaptado para ser manipulado con dos pulgares. De este tipo hubo mil variantes, pero una gama de dispositivos solía ganar, por lejos, la preferencia de los usuarios: los BlackBerry, sobre todo con modelos como el 6210 (2003), el Curve (2007), el Bold (2008) o el 8520 (2009). Nokia, Samsung, Motorola, Palm y otras compañías también tenían teléfonos con teclado Qwerty (competían, justamente, con BlackBerry, entonces llamada Research In Motion, o RIM).

Un BlackBerry Classic de 2014; parte de la popularidad de la plataforma en la primera década del siglo se debía a su teclado Qwerty y sus herramientas de mensajería instantánea y correo electrónico Shutterstock - Shutterstock

En la presentación original del iPhone, Steve Jobs los usó de ejemplo para mostrar lo que no quería tener en su smartphone: quería, en cambio, una pantalla lo más grande posible (de 3,5 pulgadas, que hoy nos parece diminuta) de uso flexible: si necesitabas un teclado, surgía la versión por software, creada por Ken Kocienda. Si no, tenías toda la pantalla libre, a diferencia de los teléfonos que siempre tenían el teclado físico visible, ocupando espacio aunque no se usara. Aunque al principio el teclado virtual se sentía de segunda clase (no tenías el tacto en la yema de los dedos al tipear con teclas físicas) las ventajas de una pantalla más grande terminaron primando, incluso cuando en el medio surgieron alternativas para ofrecer lo mejor de dos mundos (los teléfonos “slider” que escondían el teclado detrás de la pantalla, tipo el Palm Pre o el Motorola Milestone).

Clicks, la funda con teclado para iPhone

Hoy no hay, salvo algún caso muy de nicho, smartphones modernos con teclado. Pero una compañía formada por dos periodistas muy entusiastas de BlackBerry (Kevin Michaluk, fundador de CrackBerry.com, y Michael Fisher, MrMobile en YouTube) quiere cambiar esto con Clicks, una funda para iPhone que agrega un teclado Qwerty tipo BlackBerry, pero que la distribución del teclado del iPhone, y sus particularidades (con una tecla para activar Siri, atajos de teclado, etcétera).

El teclado es parte de la funda, y se engancha al teléfono con un puerto USB-C o Lightning, según el modelo: hoy está disponible para el iPhone 14 Pro, iPhone 15 Pro y Pro Max. No necesita batería ni Bluetooth, y tiene un puerto similar en la base para cargar el teléfono sin tener que quitar la funda. Y no tapa la pantalla: el teclado queda inmediatamente abajo, por lo que no se interpone -en teoría- con ninguna aplicación en pantalla. La contra, claro, es que el equipo crece en al menos un tercio de largo. Precio: 139 dólares, está disponible en dos colores. Por ahora solo admite una distribución de teclas en inglés; sus creadores (que llamaron a Joseph Hofer, el diseñador del teclado del BlackBerry Bold, para crear el nuevo teclado) dicen que habrá más distribuciones -español, francés, alemán, etcétera- en función de la demanda, y eventualmente para algunos smartphones Android.

Click, la funda para iPhone que agrega un teclado

Por supuesto, el mayor desafío que enfrenta un producto como este es: ¿para qué? No es ni por asomo el primer teclado accesorio que alguien crea para el iPhone, y existe un motivo por el que el teclado virtual triunfó sobre el físico: la ductilidad es imbatible, sobre todo porque consumimos mucho más contenido que el que escribimos. A su favor, Clicks -que claramente es un producto muy de nicho- tiene como ventaja sobre otros intentos previos que es una funda fácil de sacar y poner y, por lo tanto, no es algo que obligatoriamente debamos llevar siempre. Pero sus fabricantes deberán convencer a sus potenciales clientes de pagar US$ 139 por un producto que -lo dicen ellos mismos- necesita de un tiempo de uso para ayudarnos a recuperar el gusto por pulsar teclas con las yemas de los pulgares.

