Fellini Forward: un corto inspirado en Federico Fellini creado con la ayuda de inteligencia artificial

¿Se pueden emular las ideas de alguien ya fallecido? ¿Se le puede atribuir una obra a alguien que ya no esté aunque haya dejado un método o un estilo? Esas son las preguntas que se disparan detrás de Fellini Forward, un cortometraje documental creado por inteligencia artificial a partir de la obra del director y guionista italiano Federico Fellini y que contó con el empuje de Campari, el icónico aperitivo italiano. Se estrenó esta semana en el Festival de Cine de Venecia y podrá verse masivamente después del 29 de este mes en plataformas on demand.

Gracias a un equipo de expertos del estudio de producción e innovación UNIT9, se exploraron y desarrollaron herramientas de inteligencia artificial específicas para sacar a la luz las ideas y la estética de Fellini. En la coctelera también se sumaron antiguos excompañeros, y participó también su sobrina, Francesca Fabbri Fellini. A partir del análisis de datos, opinión y aportes de terceros, se construyó una obra nueva.

Se les pidió a cada uno que definieran qué podía considerarse fellinesco, o no, en esta iniciativa. El resultado fue un cortometraje ambientado en el corazón de Roma, que explora la vida y los sueños de Fellini con arreglos y personajes característicos de principio a fin.

Colaborar con una inteligencia artificial

El dúo de directores de documentales, Zackary Canepari y Drea Cooper (ZCDC), capturaron la realización de este cortometraje e invitaron a los reconocidos especialistas en inteligencia artificial y creatividad, Marcus du Sautoy y Emily L. Spratt, a unirse al set para compartir su opinión acerca de la innovadora iniciativa. Du Sautoy es profesor de matemáticas y profesor de comprensión pública de la ciencia en la Universidad de Oxford, y es experto en inteligencia artificial y creatividad de la Universidad de Oxford: “Deberíamos considerar a la inteligencia artificial como un colaborador extraordinario; es una herramienta nueva, como cuando Galileo consiguió un telescopio y fue capaz de ver más allá en el universo como nunca antes. La inteligencia artificial es una herramienta que nos permite analizar los datos a una escala que el ser humano no puede igualar”.

Emily Spratt y Marcus Du Sautoy, involucrados en Fellini Forward

También se consultó a Hava Aldouby, historiadora de arte y experta en Fellini, y a Anita Todesco, curadora de la Galleria Campari, quienes ofrecieron una visión ecléctica sobre el tema en cuestión e impulsaron un debate sobre el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar en la creatividad y en otros ámbitos.

Para Du Sautoy, quien en su tarea cotidiana explora “las interacciones de la ciencia y las matemáticas con el mundo cotidiano”, señala que en este caso “fue interesante para mí el uso de la inteligencia artificial, ya que se utilizó como una herramienta para ayudar al proceso creativo en la realización de una película al estilo Fellini. Para simplificar la inteligencia artificial como concepto, ésta se trata de matemáticas y algoritmos, y me fascina que en el corazón de este proyecto haya un análisis matemático de lo que hace Fellini”, explica.

-¿Cuál es su opinión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creatividad?

-Creo que mucha gente se siente amenazada por la inteligencia artificial, con muchas historias distópicas de Hollywood sobre el tema, pero esa es una visión equivocada. En este proyecto, uno de los mayores logros de la inteligencia artificial fue tomar las películas de Fellini y analizar cada una de ellas, cuadro por cuadro. El uso de esta herramienta en la industria creativa es un avance sumamente emocionante y nos ayudará a encontrar las ideas que nos faltan hoy en día. Un problema común para las personas creativas es quedarse estancadas, repitiendo comportamientos e ideas porque han funcionado en el pasado. La inteligencia artificial puede ayudarnos a romper nuestros propios moldes para crear nuevas historias. De hecho, cuando estaba escribiendo mi libro, muchas personas con las que hablé descubrieron que su creatividad se desbloqueaba a través de la inteligencia artificial.

Fellini Forward es el proyecto para crear un cortometraje inspirado en la cinematografía de Federico Fellini usando un algoritmo

Cómo se implementó el algoritmo para emular a Fellini

En este caso, la IA se utilizó también en el proceso de producción. “En Fellini Forward, un algoritmo de generación de texto exploró el estilo de los guiones de Fellini analizando el diálogo de la película, y las instrucciones para los actores y las escenas que se encuentran dentro de los guiones. La inteligencia artificial logró producir textos que tenían un estilo fellinesco con algunas perspectivas nuevas y a veces extrañas. El otro enfoque de la inteligencia artificial fue identificar y sugerir los tipos de tomas por los que Fellini era famoso. Para el proyecto era fundamental poder recrearlos de forma auténtica, ya que las películas de Fellini tienen un estilo de filmación muy reconocible. Los críticos de arte pueden identificarlos fácilmente por su naturaleza excesiva y fue interesante ver que la inteligencia artificial pudo hacer lo mismo. El equipo me mostró un paquete de tomas que habría sido muy difícil de armar sin el amplio análisis de Fellini realizado por la inteligencia artificial, que fue capaz de detectar patrones de una manera que no habíamos podido hacer antes”, explica Du Sautoy.

Tal como menciona el especialista, a veces se generan visiones distópicas sobre el uso de la IA. Quizás exageradas, pero válidas. Por ejemplo: ¿Puede un algoritmo crear un genio creativo? Según el especialista, eso sí es posible. “Como sociedad, tendemos a idealizar el concepto de “genio creativo” y suponemos que puede haber una sola mente extraordinaria detrás de una obra de arte. Fellini es una fuerza impulsora del genio creativo, pero en realidad, hubo muchas otras personas involucradas en sus proyectos, algunas que aún viven y analizarán esta iniciativa. Existe un concepto elaborado por Brian Eno llamado “Scenius” (escena + genio), que en lugar de usar la palabra “genio” demuestra cuánta gente contribuye a la realización de una película, con muchos procesos creativos, y creo que el proyecto Fellini Forward es producto de esto. La película es un trabajo en conjunto entre la inteligencia artificial y un gran equipo humano”, explica.

Zackary Canepari, uno de los directores del documental que registra la creación del cortometraje

“Fue fascinante ver cómo, al igual que el Photoshop para la fotografía, la inteligencia artificial proporcionó un filtro que mostró cómo se vería la película a través de los ojos de Fellini. Si esta misma herramienta se aplicara a diferentes directores de cine, demostraría cómo se puede ver una película de muchas formas dependiendo de la visión del director. Creo que la inteligencia artificial fue increíblemente exitosa al armar las secuencias de tomas al estilo de Fellini. Tanto es así que cuando el equipo empezó a ajustar el rango de toma, uno de los colaboradores de Fellini les realizó una crítica por introducir sus propias tomas humanas, porque la inteligencia artificial había creado algo mucho más compatible con Fellini que la edición humana”, sostiene.

-La inteligencia artificial se basa en conceptos e ideas existentes, ¿es esto cierto en su opinión? ¿Crees que esto pone límites a la creatividad y genera nuevas ideas si son sugeridas por un algoritmo?

-No, no creo que el uso de IA en el proceso creativo establezca límites en la generación de ideas. Esto es especialmente cierto en la forma en que usamos la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en Fellini Forward. En este proyecto, la IA no estaba destinada a sustituir la creatividad humana sino a aumentarla. Como tal, las herramientas de inteligencia artificial que desarrollamos para Fellini Forward fueron colaborativas, promoviendo el intercambio de ideas entre humanos y máquinas y permitiéndonos explorar un territorio creativo que habría sido muy complejo y consumiría mucho tiempo para ser explorado solo por humanos.

-¿Cómo podemos estar seguros de que este cortometraje es fellinesco? ¿Creés que esta película podría atribuirse a Fellini?

-Teníamos la intención de explorar el estilo cinematográfico de Fellini utilizando inteligencia artificial y aprendizaje automático. La ambición era lograr la producción más fellinesca posible utilizando esta tecnología. El juicio final sobre si la película es fellinesca o no recae en quién lo conoció mejor; pares, críticos, académicos y audiencia. Incluimos algunos de los anteriores durante el proyecto para mantenernos honestos y servir como un indicador de éxito.

La película no se le atribuye al propio Fellini, ya que sus películas fueron la inspiración para el resultado final, pero no la aportación creativa exclusiva. El concepto de la historia se originó a partir de una conversación con Francesca, la sobrina de Fellini, y los procesos de escritura creativa y visualización previa involucraron a creativos humanos que trabajaban junto con las herramientas de inteligencia artificial.

-¿Qué imaginás para el futuro? ¿Los directores y creativos trabajarán con este software? ¿Lo hará la industria? ¿Creés que estos conceptos de IA se pueden combinar con directores y creativos que entienden los gustos de la audiencia para crear algo que se adapte perfectamente a esas necesidades?

-Creo que estamos al comienzo de un viaje. Hemos comenzado a explorar un territorio inexplorado en el que el hombre y la máquina pueden trabajar juntos para crear piezas de trabajo originales, inspiradas e informadas por lo que las precedió, de manera muy similar a como se podría decir que funciona la mente creativa humana.

¿Termina con Fellini? No, ni cerca. Du Sautoy va por más. “Con este proyecto aprendiendo sobre el trabajo de Fellini como primer paso, tal vez sea Hitchcock el próximo, y luego la inteligencia artificial comenzará a romper con las cosas que aprendió e innovará en algo completamente nuevo. El resultado de esto podría ser otro estilo famoso de película que es innovador y nuevo, pero que se origina en las líneas de código de una inteligencia artificial en lugar de en una mente humana”.