escuchar

Al final de la presentación de sus nuevos smartphones de la familia Galaxy S24, Samsung adelantó que planea entrar en otro segmento de la informática personal, bastante más de nicho: el de los anillos inteligentes. Lo hará con el Galaxy Ring, del que por ahora no conocemos más que el precio; ni siquiera aparece mencionado en el sitio de prensa de la compañía, lleno por ahora de comunicados alabando las virtudes de hardware y software de sus nuevos teléfonos.

Así fue la presentación del Galaxy Ring

El Galaxy Ring es un anillo inteligente. No es el primero: hace unas semanas Amazfit presentó el Helio Ring, y hace años que la compañía Oura, la pionera y líder del segmento, ofrece anillos de este tipo, que aunque ya han superado más de un millón de unidades vendidas, son más conocidos como “el anillo que usan los deportistas como Manu Ginóbili” que por otra cosa.

Un anillo Oura 3; la compañía es la pionera en el rubro, y por ahora domina las ventas del sector

Se trata, ni más ni menos, de un anillo metálico que en su cara interna lleva una serie de sensores que permiten -dependiendo del modelo- conocer nuestro ritmo cardíaco, medir nuestra actividad física, la oxigenación en sangre, cambios de temperatura corporal y la calidad de sueño (o, en el caso de la NBA, controlar brotes de coronavirus al inicio de la pandemia).

Al igual que los relojes inteligentes, los anillos conectados como Oura realizan un monitoreo general de la actividad del usuario, pero con un diseño más discreto Gentileza Oura

Tiene una batería interna y un transmisor Bluetooth; como no tiene pantalla, ni luces, ni partes móviles, la autonomía se mide en días; la idea es llevarlo puesto todo el tiempo (son resistentes al agua y al polvo), dejar que haga un perfil sobre nuestros hábitos, y tener una forma indirecta de medir nuestra salud.

Manu Ginóbili es uno de los usuarios más conocidos del anillo Oura AP

¿No es lo mismo que hace cualquier reloj inteligente? Sí, pero para mucha gente un anillo es menos intrusivo: no hay notificaciones, no hay actualizaciones de aplicaciones, nos libera la muñeca si queremos usar un reloj tradicional pero no resignar las mediciones; es más discreto.

Amazfit Helio Ring es un anillo con sensores en su cara interior, al estilo de Oura, que puede medir la actividad deportiva de su usuario, además de la oxigenación en sangre, la calidad de sueño, el estrés

Lo que no son es de bajo costo: en general estos anillos rondan los 300 dólares, y suelen estar disponibles en varios tamaños y diseños; pero no sabemos cuánto saldrá el de Samsung (del que se habla hace tiempo) ni si tendrá alguna otra prestación; está claro que la compañía aplicará todo lo que aprendió desarrollando los sensores para sus relojes inteligentes y pulseras deportivas para este dispositivo.

Un video promocional de Oura permite imaginar qué puede llegar a ofrecer el anillo inteligente de Samsung: