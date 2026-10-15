Google amplía el uso de IA para protegerte de las estafas que llegan por mensajes y llamadas

Google ha anunciado nuevas medidas de protección contra las estafas por mensajería en Android, incluida una opción de detección de estafas mejorada con computación privada de IA, que utiliza los modelos de Gemini más potentes en la nube para evaluar el contexto complejo de los mensajes en Google Mensajes y aplicaciones de terceros.

La compañía ha puesto sobre la mesa cómo las estafas móviles han evolucionado “mucho más allá de las llamadas automáticas y los mensajes de texto con ‘phishing’”, para pasar a convertirse en operaciones sofisticadas que utilizan números falsificados, alertas bancarias falsas o clonación de voz. Todo ello, impulsado por herramientas de IA que hacen que cada vez sea más difícil detectar estas estafas.

En este marco, Google ya dispone de herramientas de defensa integradas en Android que interceptan activamente las amenazas antes incluso de que lleguen al usuario. Como ha ejemplificado, con su función de detección de estafas con IA en las aplicaciones de Teléfono y Mensajes, ya identifica más de 5 millones de llamadas y mensajes sospechosos de ser fraudulentos cada mes.

Ahora, la tecnológica ha anunciado que introducirá nuevas medidas de protección mejoradas para frenar las estafas por mensajería, comenzando por implementar protecciones multicapa en Google Mensajes y en aplicaciones de mensajería de terceros, para adelantarse a las técnicas más sofisticadas que están utilizando los atacantes para eludir los filtros estándar.

Como ha explicado en un comunicado en su blog, esta nueva configuración de seguridad activa las defensas más potentes e inteligentes de Google para aumentar la protección contra amenazas de estafas complejas.

Así, la detección de estafas mejorada en Google Mensajes permite acceder a los modelos más potentes de Gemini en la nube, de cara a evaluar el contexto completo de los mensajes y comprender la intención del estafador más rápidamente cuando se habla con un contacto desconocido.

Además, se realiza con computación privada de IA, es decir, para analizar la amenaza, los datos de los usuarios se cifran y procesan en un espacio seguro y dedicado, manteniéndolos privados e inaccesibles para cualquier otra persona, incluido Google.

Por tanto, Google ha asegurado que ahora puede “identificar ataques novedosos y sofisticados, descubriendo y deteniendo activamente a los estafadores”, aunque intenten ocultar sus acciones maliciosas.

Mejores protecciones frente a direcciones web

Siguiendo esta línea, también se han introducido comprobaciones de seguridad de enlaces más inteligentes con Gemini Nano, que mejoran las protecciones de URL actuales de Google Mensajes, con las que se marcan los enlaces a sitios web maliciosos y de ‘phishing’ conocidos.

Esto se debe a que los estafadores suelen registrar sitios web maliciosos nuevos que aún no han sido catalogados. Teniendo esto en cuenta, con la protección mejorada activada, Google utilizará Gemini Nano integrado en el dispositivo para aumentar esta protección, al “incorporar señales web en tiempo real para evaluar si un enlace desconocido es fiable” antes de abrirlo.

Por el momento, estará disponible para dispositivos Pixel 10, la serie Samsung Galaxy S26 y los Galaxy Z Flip y Z Fold8.

Google también ha anunciado que con la protección mejorada activada las advertencias han sido rediseñadas para ofrecer un contexto más claro sobre por qué se trata de un mensaje fraudulento. De esta forma, se pretende que los usuarios “lo piensen dos veces” antes de pulsar enlaces enviados desde números no almacenados en los contactos. Concretamente, estará disponible para todos los usuarios con dispositivos con sistema operativo Android 6 o superior.

Alertas de estafas en las notificaciones

La compañía ha anunciado que también ampliarán las alertas de estafas en las notificaciones a “cientos de millones de usuarios más” a finales de este año. Para ello, se están asociando con fabricantes de dispositivos Android como Honor, Motorola, OPPO, realme, vivo y Xiaomi, entre otros.

Esta función, que se lanzó inicialmente para dispositivos Pixel, advierte sobre mensajes sospechosos con una notificación que se muestra directamente en el panel de notificaciones, antes de abrir la aplicación de chat en cuestión.

Protecciones frente a estafas de ingeniería social

Google también está implementando nuevas medidas de seguridad para proteger la información confidencial de los usuarios y sus cuentas, ante estafas que impliquen técnicas de ingeniería social.

En este sentido, ha extendido a Chrome y Android WebView la función de privacidad automática al compartir pantalla, que oculta automáticamente los campos de inicio de sesión y las pantallas de pago durante las sesiones de pantalla compartida en directo. Esta función se ha comenzado a lanzar para los dispositivos con sistema operativo a partir de Android 15.

También ha introducido protección proactiva contra el desvío de llamadas, de manera que, si los estafadores intentan redirigir las llamadas entrantes a otro número para robar códigos de un solo uso (OTP) y apoderarse de las cuentas de los usuarios, Android impedirá que las aplicaciones activen el desvío de llamadas en segundo plano.

Igualmente, si los estafadores intentan engañar al usuario para que introduzca manualmente un código de desvío MMI en el teclado del teléfono, Android mostrará una notificación de alerta antes de que se active. Esta función estará disponible en diciembre para teléfonos Pixel y otros “dispositivos seleccionados”.