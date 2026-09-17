Google Maps: así podés conocer tu código postal con el mapa

Google Maps es una de las herramientas digitales más utilizadas por los usuarios a nivel global para organizar desplazamientos, buscar puntos de interés o explorar ubicaciones específicas en el mapa. Sin embargo, más allá de su función principal como guía de navegación, esta plataforma ofrece múltiples utilidades prácticas que a menudo pasan desapercibidas para la mayoría de las personas. Una de ellas es la capacidad de identificar el código postal de un punto determinado con solo realizar unos pocos pasos desde el teléfono móvil, una información esencial para gestiones logísticas y administrativas cotidianas.

El procedimiento para obtener este dato resulta directo.

El usuario debe ingresar a la aplicación desde su celular y presionar con el dedo sobre la calle específica hasta que aparezca una marca roja.

En la parte inferior de la pantalla, el sistema despliega automáticamente la información detallada de la calle junto con el código postal correspondiente a esa zona.

Este mecanismo facilita la obtención de datos precisos sin la necesidad de realizar consultas externas o navegar por sitios web especializados, lo cual optimiza el tiempo de quienes requieren este número para completar trámites o realizar envíos.

Para comprender la relevancia de esta función, resulta necesario definir qué es un código postal. Se trata de un sistema alfanumérico que describe el territorio de un país desde una perspectiva geográfica y política. Su función principal radica en identificar departamentos, partidos y localidades específicas dentro de un mapa. Al formar parte esencial de una dirección física, este número representa una zona delimitada y permite asignar una ubicación única a cada punto del territorio. En el ámbito postal, su utilidad es fundamental, ya que permite a las empresas y servicios de mensajería procesar cartas o documentos con mayor rapidez y seguridad, garantizando que el producto llegue al destino correcto mediante la segmentación del área geográfica.

Google Maps lleva un registro de todas las ubicaciones recorridas, un ajuste que está activado de forma predeterminada en teléfonos Android y iPhone Shutterstock

Además de esta herramienta específica para localizar códigos postales, Google Maps incorpora diversas funciones poco conocidas que mejoran la experiencia de usuario. Entre estas opciones destaca la manipulación del cursor, representado por el icónico hombre amarillo llamado Pegman. En situaciones particulares, como al visualizar el Área 51, este personaje adopta formas temáticas, como una nave espacial, un detalle curioso que la plataforma añade para el entretenimiento de los usuarios.

Otra herramienta de gran valor para quienes viajan es la creación de mapas personalizados y rutas. A través de la sección Mis mapas en la aplicación, es posible diseñar recorridos específicos, observar distancias entre los distintos puntos de interés seleccionados y almacenar esta información para su consulta posterior. La ventaja radica en que estos mapas creados se guardan de forma automática, lo que permite al usuario editarlos o modificarlos según sus necesidades durante sus vacaciones o escapadas de fin de semana.

El cálculo de distancias también se encuentra disponible para los usuarios que deseen planificar sus trayectos con precisión. Mediante el uso del mouse, el interesado hace clic derecho sobre el punto de partida y selecciona la opción Medir distancia. Luego, al pulsar en cualquier otro punto del mapa, la aplicación traza una ruta y calcula los metros o kilómetros exactos que separan ambos lugares. Esta función permite añadir múltiples puntos intermedios si el usuario desea conocer la distancia total de un recorrido complejo, con la posibilidad de visualizar los resultados en millas o en kilómetros, según la preferencia personal.

Por último, la aplicación ofrece una solución práctica para recordar dónde se dejó el vehículo. Tras estacionar, el conductor puede activar Google Maps y verificar que el punto azul coincida con la ubicación actual del auto. Al guardar esta referencia, el usuario dispone de un guía para regresar al punto de partida sin dificultades. Si bien los dispositivos iPhone requieren una identificación manual en el mapa para marcar el sitio, los teléfonos con sistema operativo Android permiten modificar la ubicación con mayor flexibilidad, adaptándose a las necesidades de quienes circulan por áreas urbanas de alta densidad o lugares desconocidos. Estas funcionalidades integradas transforman a la aplicación en un asistente versátil para el día a día.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.