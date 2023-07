Gracias por tanto, FIFA: EA Sports FC 24 presentó la portada de su nuevo videojuego en la versión Ultimate

escuchar

Es oficial. EA Sports FC 24, el nuevo videojuego de fútbol de Electronic Arts (EA), acaba de revelar la portada que llevará en su versión Ultimate Edition. Esta se destaca, y como apuntaron las filtraciones, por tener en el centro a Erling Haaland junto a otras estrellas del balompié como Zinedine Zidane, Pelé, Riquelme, Ronaldinho, Sam Kerr, David Beckham, entre otros.

Para quien no lo recuerde, EA y la FIFA no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato con la franquicia de videojuegos FIFA en noviembre de 2022. A raíz de ello, la compañía estadounidense decidió lanzar una nueva marca, la que lleva por título EA Sports FC.

Ahora bien, EA reveló la portada de EA Sports FC 24 Ultimate Edition, la versión más importante de cada lanzamiento. En esta encontramos un collage de futbolistas de diversas épocas, tanto masculinos como femeninos. Algunos de los cracks que vemos en la portada son Pelé, Zidane, Alexia Putellas, Son, Vinícius Jr., Bellingham, Beckham, Son, Sam Kerr y, en el centro, encontramos a Erling Haaland. De acuerdo las filtraciones, el noruego sería el protagonista de la portada de la versión estándar de EA Sports FC 24.

Aquí te dejamos la portada:

La portada del EA Sports FC 24, el sucesor del videojuego FIFA de fútbol

Asimismo, en redes sociales los fanáticos de la franquicia han comentado con sátira sobre el diseño de los futbolistas de la portada, incluso algunos han comparado la calidad de los rostros con el videojuego Los Sims 4.

Otro punto importante a tomar en cuenta es que no hay rastro del francés Kylian Mbappé, estrella de las portadas de FIFA 21, FIFA 22 y FIFA 23. De momento no se ha confirmado el motivo, pero podría deberse a un motivo comercial o de licencias. Todavía no hay información oficial.

Asimismo, todavía no se conoce la fecha de lanzamiento del videojuego, pero las filtraciones señalan a finales de setiembre para consolas.

El Comercio (Perú)

