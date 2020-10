La heladera espacial desarrollada por la Universidad de Colorado en Boulder puede alcanzar una temperatura de hasta 15 grados bajo cero y la NASA ya encargó ocho equipos para los astronautas de la ISS

Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder desarrollaron una heladera espacial para los habitantes de la Estación Espacial Internacional (ISS), la primera en su tipo que permitirá almacenar los proyectos experimentales, pero también para que puedan mantener alimentos frescos. "La dieta de los astronautas suele ser comida seca y deshidratada, que se puede almacenar sin problemas durante años. Sin embargo, estas heladeras les permitirá mejorar el consumo de nutrientes", dijo Tobias Niederwieser, investigador de BioServe Space Technologies, el sector involucrado en la creación de este electrodoméstico espacial.

Denominado FRIDGE (Freezer Refrigerator Incubator Device for Galley and Experimentation, según sus siglas en inglés), la heladera espacial funciona de forma diferente respecto a los modelos tradicionales. "En la Tierra las heladeras están calientes en la parte trasera, y eso es algo que no es posible en el espacio. El aire caliente no se eleva en un entorno de microgravedad y puede provocar un sobrecalentamiento en la Estación Espacial Internacional", dijo Niederwieser.

Por este motivo, FRIDGE carece de ventiladores y partes móviles, dos características que lo convierten en un equipo confiable a prueba de fallas. A su vez, posee un diseño compacto comparado con las heladeras terráqueas, ideal para su instalación en la ISS.

"Cuando un equipo tiene que ir al espacio no puede fallar. Esta es una tecnología probada durante cuatro años sin necesidad de reparaciones", dijo el integrante de BioServe Space Technologies de la Universidad de Colorado en Boulder.

Con una temperatura que puede alcanzar los 15 grados bajo cero, dos de las seis unidades FRIDGE solicitadas por la NASA serán utilizadas por los astronautas para almacenar su comida.