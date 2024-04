Heredó un auto viejito y se llevó una sorpresa: es un Apple Car original

Escuchar

No se conoce su nombre legal, aunque sí su apodo digital: Nisus, un usuario del foroclub.es que publicó que había heredado del abuelo de su pareja un Renault Clio bastante viejito, pero que por su estado (61.000 km en 2019) había conservado. Sí, el auto es viejo, pero ¿con ese kilometraje? Es casi un clásico.

El interior de un Renault Clio de 1996, con una particularidad: lleva el logo de Apple en su exterior y se vendía con una notebook y un celular con acceso a internet Gentileza Foroclub.es

Compartió fotos del auto, pintado de rojo, en el foro de entusiastas de la marca Renault, y no fueron pocos los que advirtieron un logo muy particular en una de las puertas: un logo de una manzana mordida en tonos arcoiris. ¿Sería que el dueño anterior del auto era muy fanático de Apple, como quienes pegan una calcomanía en el baúl? No parecía, porque la manzana era parte de una de las protecciones de plástico de la puerta: estaba claro que era algo que venía de fábrica.

Un aviso promocionando al Renault Clio tuneado por Apple

Una cosa llevó a la otra, y Nisus comprendió que tenía en sus manos un auto clásico: el verdadero Apple Car. Pero no el vehículo futurista que Apple estuvo desarrollando en los últimos diez años, y que ha frenado este año, sino un modelo de 1996: el Renault Clio S Apple, una variante del Clio convencional de fines de siglo pero que entre otras cosas traía, con la compra del auto, una MacBook Powerbook 190 con pantalla color y un teléfono celular con acceso a internet, un combo bastante atractivo para la época.

¿Cómo terminó Apple poniendo su marca a disposición de otra? Es que 1996 fue un año oscuro para Apple, y el CEO de entonces, Michael Spindler (que reinó en Apple entre 1993 y 1996) decidió que la sociedad era beneficiosa para ambos: como una manera de mostrar Apple por fuera del mercado clásico de computadoras, y en el caso de Renault ponerle un plus a un modelo de auto para jóvenes profesionales, de ahí la inclusión de una notebook y un celular con conexión 2G, tal como recuerdan en Applesfera.

En septiembre de 1997 Steve Jobs regresó a Apple, la compañía que había fundado en 1976 y de la que fue echado en 1985, y canceló múltiples proyectos, productos y sociedades: entre ellos, el acuerdo con Renault para vender un auto con el logo de Apple.

