Herramientas y trucos para recordar en qué lugar estacionaste el auto

Con las vacaciones de invierno aquí, una de las dificultades habituales a las que se enfrentan los viajeros consiste en recordar dónde se ha estacionado el auto en una ciudad que no es familiar. Confiar en el sentido de la orientación o en referencias como edificios o árboles tampoco resulta de garantía si no se conocen las calles o uno se aleja mucho del vehículo. Por fortuna, el celular, esa segunda piel que acompaña a todo el mundo, puede ser la herramienta definitiva para encontrar el vehículo y hacerlo, además, indicando punto a punto qué calles hay que recorrer y a qué distancia se encuentra.

¿Cómo lograrlo? Vamos a indicar a continuación una serie de trucos y consejos para localizar el auto empleando el teléfono:

Asistentes virtuales y comandos de voz

Siri y el Asistente de Google son, en muchas ocasiones, los grandes desconocidos e ignorados en los móviles. Y lo son, dicho sea de paso, por mérito propio, puesto que ha tenido que pasar bastante tiempo antes de que dejaran de tener fallas y perdieran la confianza de los usuarios. Sin embargo, la realidad es que han mejorado con el tiempo y ahora es más fácil que comprendan las órdenes a la primera. ¿En qué beneficia esto al usuario? En que son sistemas muy inteligentes y automatizados y solucionan problemas mediante simples comandos de voz. En este sentido, podremos hacer que tanto Siri (en el iPhone) y Google recuerden dónde se ha estacionado el auto, y es algo tan sencillo como indicar “Estacioné aquí” tras invocar a los asistentes (“Oye, Siri” en el iPhone y “Ok Google” en dispositivos Android). Este comando indicará a los sistemas que recuerden la ubicación exacta, y para volver al coche, bastará con indicar el comando inverso: “¿dónde he estacionado?”. En el iPhone no será necesario indicar al sistema dónde se ha estacionado si se conecta el dispositivo al coche mediante Bluetooth o empleando CarPlay: lo hace automáticamente.

Con Google Maps, Apple Maps o Waze

Este sea posiblemente el truco más evidente y al que de forma más intuitiva se recurra: emplear alguna aplicación de navegación, ya sea nativa, o bien, instalada. Consiste en abrir una de las aplicaciones de mapas en el dispositivo —Google Maps, Waze o Apple Maps (esta última, solo en los iPhone— y fijar la chinche de la ubicación en la que se haya estacionado el auto para que la app lo memorice. En el caso de Google Maps, una vez estacionado el vehículo, se debe pulsar el punto azul y luego seleccionar “Guardar tu estacionamiento”; hecho esto, para localizar el coche, basta con abrir la barra de búsqueda en la aplicación y aparecerá la ubicación en primer lugar. Los propietarios del iPhone pueden utilizar, además, Apple Maps utilizando Siri (como se indica en el punto anterior), o bien de forma automática si el dispositivo está conectado al auto mediante Bluetooth o CarPlay. Waze también memoriza de manera automática —en ambas plataformas— dónde se ha estacionado el vehículo, siempre y cuando se haya empleado la aplicación para navegar hasta el lugar. Para volver al punto donde se ha estacionado, basta con abrir de nuevo la aplicación y seleccionar este destino.

El celular es un aliado incondicional para dejar registrado el lugar donde estacionamos el auto Shutterstock - Shutterstock

El truco de WhatsApp

No podía faltar la omnipresente aplicación WhatsApp como navaja suiza para casi todo, y no lo ha hecho: sí, con esta app se puede localizar con gran precisión dónde se ha aparcado el coche. Este truco parte de una premisa: previamente, hay que crear un contacto con el propio número de teléfono (como si fuéramos a enviarnos mensajes a nosotros mismos, que, de hecho, será así). Con el contacto propio creado y el auto ya estacionado, basta con crear un chat privado con uno mismo en el que pulsaremos el icono del ‘+’ y a continuación, Ubicación; hay que esperar unos segundos a que la aplicación localice con precisión la ubicación donde nos encontramos y tras lo cual, la compartimos (con nosotros mismos). Para volver luego al coche estacionado, abriremos WhatsApp y este chat privado y haremos clic sobre el mapa que aparece en el chat privado y el navegador del sistema nos dará las instrucciones.

Realidad aumentada

Quienes quieran ir un paso más allá y no deseen que sea una aplicación de navegación la que les lleve de vuelta al coche, pueden emplear la realidad aumentada para ver en la pantalla de sus móviles una flecha con la imagen de la calle y las instrucciones. La realidad aumentada utiliza la cámara del móvil como visor, y en la pantalla se sobreponen las instrucciones mediante flechas; es posiblemente la forma más intuitiva de regresar al auto estacionado. Esta tecnología soluciona otro problema que seguro que no le resulta ajeno: cómo localizar el coche en un estacionamiento atestado. Las soluciones anteriores le dirigen con precisión a la calle y número donde ha estacionado, pero si esta ubicación se encuentra en un estacionamiento en un centro comercial, localizar el auto no resulta tan sencillo. Este sistema le lleva hasta el vehículo mismo, con gran precisión, aunque, eso sí, es necesario descargar una aplicación de terceros, como AR Car Locator para los dispositivos Android, o Find your Car With AR en el iPhone.