Imperturbable: la respuesta de Tim Cook, el CEO de Apple, cuando le preguntaron por el diseño de Magic Mouse

No se salió del libreto. No era para menos, viniendo del CEO de Apple, una compañía que hoy vale 3,3 billones de dólares (recuperó el podio que le habían sacado Microsoft y Nvidia): Tim Cook es más rápido que todos nosotros, así que cuando Marques Brownlee (más conocido como MKBHD, es el youtuber de tecnología más importante del mundo, con 19 millones de seguidores) le preguntó por el Magic Mouse, no se hizo cargo.

¿Podría haberlo hecho? Por supuesto: tiene la espalda (designado en el cargo por el mismísimo Steve Jobs) y la capacidad de liderazgo como para salirse un momento del libreto que le impone su ejército de agentes de relaciones públicas. Podría haber dicho: “y, la verdad, fue una decisión inusual”. O algo así, que lo haga más humano, a él y a su compañía. Pero no: ese rol parece quedar en manos de Craig Federighi, otro alto -e histriónico- ejecutivo de la compañía, que se animó a hacer un chiste sobre el retraso de la compañía en incluir una calculadora en el iPad.

Pero volvamos a Tim Cook.

La charla de Tim Cook con Marques Brownlee

El escenario: una entrevista exclusiva y muy inusual con Brownlee, posterior a la presentación de Apple Intelligence, la plataforma de inteligencia artificial que la compañía integrará en todos sus productos, y que la hace ponerse a tiro de sus competidores (Google, Microsoft, OpenAI y otros que ya llevan un par de años en el tema). Apple Intelligence renueva a Siri, el asistente de la compañía; suma herramientas de edición de imágenes asistidas por una inteligencia artificial, herramientas de generación de textos asistidos por una IA, gestión de las funciones del teléfono, la tableta o la Mac asistidas por una IA, etcétera.

Los interlocutores: Tim Cook, CEO de Apple, y Marques Brownlee, youtuber especializado en la tecnología.

La pregunta de Marques Brownlee: Brownlee le propone un juego, que es nombrarle cinco productos de Apple y que Tim Cook los ordene en un ranking: la MacBook Air, el iPad, el Magic Mouse, el iPhone, los Vision Pro. Claramente está fuera de escala: en el top 5 de Apple debería ser reemplazado, por ejemplo, por el Apple Watch, y hay más contendientes. Pero es para ponerle un poco de humor al asunto.

El contexto: el Magic Mouse es un ratón para macOS, multitáctil e inalámbrico, que es célebre por tener, al mismo tiempo, un muy lindo diseño en la parte superior, y una decisión técnica muy discutida: para cargarlo hay que ponerlo “patas para arriba”, y no se puede usar mientras la batería recibe energía, ya que el enchufe está en la panza del ratón. Otros fabricantes de ratones encontraron cómo ofrecer un producto similar que se puede cargar mientras se usa, pero Apple tomó otro camino y lo mantuvo por generaciones, pese a que se lo considera uno de los mayores errores de diseño de la compañía.

La respuesta de Tim Cook: ya habló de la primera MacBook Air, del iPad, del impacto que tuvieron en el mercado. ¿Y el ratón? “El Magic Mouse… [piensa] fue también un momento increíble. La gente no lo piensa al mismo nivel que la MacBook Air o el iPad o algún otro producto que quieras nombrar, probablemente, pero lograr resolver bien la parte ergonómica fue clave.”

Brownlee insiste, dando otro pie para que Cook haga un comentario diferente… pero queda en la nada. O quizá Cook aplicó una dosis de su propio y muy sutil humor al hacer foco en la “buena“ ergonomía y diseño del ratón: podría creerse que le redobló la apuesta. Cada quien sacará sus propias conclusiones. El propio MKBHD lo resaltó en un tuit en el que compartió la conversación, parte de una entrevista mucho más larga: “voy a inmortalizar esto acá para siempre”.

La entrevista completa:

