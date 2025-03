Cómo activar y para qué sirve el “modo oro” en WhatsApp

Cientos de personas alrededor del mundo usan WhatsApp a diario en sus celulares para comunicarse todo el día. Sin embargo, muy pocos tienen conocimiento de las cientos de funciones ocultas que la aplicación tiene para ofrecer. Muchas de ellas brindan privacidad, otras tantas sirven para ahorrar tiempo y, algunas pocas, para darle un estilo único a tu pantalla. Este es el caso del “modo oro”, la nueva herramienta que permite vestir a la app de dorado.

El “modo oro” te da la posibilidad de modificar la apariencia de la aplicación de Meta, y darle un toque único y diferente. A diferencia de lo que muchos creen, teñir WhatsApp de dorado no cambia en lo absoluto su funcionalidad, ya que se trata de un cambio ajeno a la aplicación; solo sirve para darle un nuevo estilo a la pantalla. En este sentido, también se puede optar por otros modos, entre los que se encuentran el modo Ferrari, el modo Argentina, el modo Scaloneta y el modo Boca Juniors.

WhatsApp Plus tiene disponible un tema dorado

En caso de querer personalizar la aplicación, es necesario acudir a los llamados MODs, es decir, versiones no oficiales de WhatsApp. Si bien cumplen exactamente las mismas funciones, como mencionamos con anterioridad, ofrecen características únicas que no se encuentran en la aplicación común. Para activar específicamente el modo dorado, va a ser necesario, por lo tanto, descargar el MOD WhatsApp Plus APK, que trae diversas funciones, entre las que se encuentra pintar la app de dorado.

Si bien la versión no oficial de la app ofrece varias funciones que los usuarios prefieren, cabe aclarar que, al descargarla, se corren algunos riesgos relacionados con la seguridad informática. Por eso, esta aplicación no se encuentra en Play Store, sino que para poder descargarse, el usuario debe antes instalar en su teléfono el Android Application Package (APK), que es un paquete de información que permite instalar programas que no están la tienda de Google. El mismo procedimiento debe hacerse para iOS, pero buscar en Google “WhatsApp Plus V17.60″ para instalar el paquete.

Las versiones no oficiales de WhatsApp tienen varios temas para tunear la aplicación Copilot

Cómo activar el “modo oro” en WhatsApp

Aquellos usuarios que desean activar el “modo oro” deberán seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, los expertos recomiendan hacer una copia de seguridad en la aplicación original de WhatsApp, con el fin de no perder información valiosa que se encuentre en los chats.

en la aplicación original de WhatsApp, con el fin de no perder información valiosa que se encuentre en los chats. Una vez que todos los datos se copien en la nube, hay que desinstalar la aplicación de WhatsApp del dispositivo, ya que no es compatible su uso con el de su versión no oficial.

del dispositivo, ya que no es compatible su uso con el de su versión no oficial. Luego, llega el momento de instalar WhatsApp Plus APK y abrirla para darle todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

y abrirla para darle todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Cuando todo esté listo, desde la sección de ajustes de WhatsApp Plus, hay que ingresar a la configuración .

. Luego, pulsar el botón de “temas” . Ahí se desplegará un amplio menú, entre los que se encontrará la función de “dorado”.

. Ahí se desplegará un amplio menú, entre los que se encontrará la función de “dorado”. Una vez elegido y descargado, solo queda presionar “aplicar” para ver el cambio en la pantalla automáticamente.

Es importante destacar que Meta, la empresa dueña de WhatsApp, desaconseja el uso de este tipo de aplicaciones alternativas. En conversación con LA NACION, la compañía aseguró: “Las apps falsas plantean riesgos de seguridad, como el envío de spam y estafas a otras personas sin tu conocimiento. Tus mensajes solo son seguros y privados cuando usás WhatsApp oficial”.

LA NACION