iPhone 16: precios reales, versiones, y lo que cambia si lo comprás fuera de EE.UU.

Apple presentó este lunes una nueva generación de su familia de smartphones con los cuatro modelos del iPhone 16: los iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max. A diferencia de las generaciones anteriores, esta vez cada modelo tiene un tamaño diferente, algo que habrá que tener en cuenta a la hora de elegirlos, pero también habrá que prestar atención a dónde lo compramos, porque no ofrecerán lo mismo.

Siempre hay que recordar que desde 2018 es posible comprar un celular, una notebook o una tableta en el exterior e ingresarlos al país sin pagar derechos de importación porque se los considera para uso personal; no descuenta de los 500 dólares de franquicia disponibles hoy para traer elementos del extranjero al volver al país por avión o barco.

Como en generaciones anteriores, los iPhone 16 que se venden en Europa tienen bandeja para tarjeta SIM, y los que se venden en EE.UU. carecen de ella

Primero, el hardware y los precios, con una salvedad: los cuatro modelos traen en un lateral el botón de acción programable y el botón para manejar la cámara sin tocar la pantalla. Y que en el caso de los modelos más baratos hay un recargo por comprarlos liberados.

iPhone 16 : pantalla de 6,1 pulgadas, doble cámara trasera (normal de 48 megapixeles que puede simular un zoom 2x, gran angular de 12 megapixeles), chip A18, y 128, 256 y 512 GB de almacenamiento. Sus dimensiones: 147,6 x 71,6 x 7,8 mm, 170 gramos (1 gr menos que el iPhone 15). El precio base en EE.UU. se promociona como de 799 dólares, pero eso es con línea; si lo vamos a comprar desbloqueado (para usar en la Argentina, por ejemplo) hay que pagar 30 dólares más, por lo que el precio real es de 829, 929 y 1129 dólares, según el almacenamiento, y a eso hay que sumarle el impuesto de estado donde se compre.

: pantalla de 6,3 pulgadas con marco de titanio, triple cámara trasera (normal de 48 megapixeles que puede simular un zoom 2x, teleobjetivo de 5 aumentos de 12 megapixeles, gran angular de 48 megapixeles), chip A18 Pro, y 128, 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Dimensiones: 149,6 x 71,5 x 8,25 mm. 199 gramos (3 mm más alto, 1 mm más ancho y 12 gramos más pesado que el iPhone 15 Pro). El precio base en EE.UU. se promociona como de 999 dólares, y no hay diferencia si se compra desbloqueado: así que según el almacenamiento se paga por el teléfono 999, 1099, 1299 o 1499 dólares; a eso hay que sumarle el impuesto de estado donde se compre. iPhone 16 Pro Max: pantalla de 6,9 pulgadas con marco de titanio, triple cámara trasera (normal de 48 megapixeles que puede simular un zoom 2x, teleobjetivo de 5 aumentos de 12 megapixeles, gran angular de 48 megapixeles), chip A18 Pro, y 256, 512 GB o 1 TB de almacenamiento. Dimensiones: 163 x 77,6 x 8,25 mm. 227 gramos (3 mm más alto, 1 mm más ancho y 6 gramos más pesado que el iPhone 15 Pro). El precio base en EE.UU. se promociona como de 1199 dólares, y no hay diferencia si se compra desbloqueado: así que según el almacenamiento se paga por el teléfono 1199, 1399 o 1599 dólares; a eso hay que sumarle el impuesto de estado donde se compre.

¿Estados Unidos o Europa?

Hace tiempo que comprar un iPhone en Estados Unidos o en Europa no implica contratiempos en cuanto a la compatibilidad con las redes 4G o 5G que se usan el país. Aún así, Apple recomienda para la Argentina el modelo que se vende en Europa, aunque probablemente no tiene que ver tanto con alguna banda usada en el país, sino con la inclusión de una bandeja para tarjetas nanoSIM físicas (el chip de plástico clásico). Al igual que lo que sucedió con el iPhone 14 y el 15, la versión que se vende en Estados Unidos sólo admite la modalidad eSIM, que prescinde del chip y requiere de un código QR para activar la línea con ese teléfono, que también está presente en teléfonos de otras marcas, y en el iPhone 16 que se vende en Europa, que admite ambas opciones: nanoSIM física y eSIM.

Los colores de los iPhone 16 Pro y Pro Max

La buena noticia es que las tres operadoras locales (Claro, Movistar y Personal) dan soporte para eSIM hace años; cuando se presentó el iPhone 15 su recomendación era esperar a estar en nuestro país para activar el teléfono haciendo la gestión previa para obtener el QR que permite trasladar la línea al teléfono.

Pero más allá del chip, las versiones de iPhone 16 que se vendan en Europa tendrán una diferencia: la demora con aviso en la disponibilidad de Apple Intelligence, toda la suite de herramientas de inteligencia artificial que irán llegando con iOS 18 en cuentagotas. Apple solo aseguró Apple Intelligence para sus teléfonos en inglés en 2024, y luego para el resto del mundo, con la salvedad de que las nuevas leyes europeas de supervisión del contenido digital en general y de inteligencia artificial en particular demorarán -en el mejor de los casos- la llegada de esas herramientas al continente y, por extensión, a los iPhone 16 comprados en territorio europeo.

A priori, las primeras herramientas de Apple Intelligence llegarán en octubre con una actualización de iOS 18: sobre todo, con la posibilidad de que el sistema operativo nos haga un resumen de las notificaciones que llegan al teléfono, con un asistente para la escritura de mensajes (al estilo de lo que ofrece Gemini o ChatGPT) y mejoras en Siri. Los emojis a medida y el motor de generación de imágenes con una descripción quedan para fin de año, y en marzo o abril estaría lista la renovación de Siri, que tendrá un funcionamiento más parecido a ChatGPT o Gemini en cuanto a su capacidad de diálogo, comprensión de contexto, habilidad para analizar la información en pantalla, y más.

Pero la primera parte llegará únicamente a los iPhone vendidos en Estados Unidos y configurados con el idioma inglés; recién en 2025 se habilitaría para el español, pero no está claro si solamente para América Latina o también para España (clave para alguien que compre el teléfono en ese país y lo quiera usar aquí). ¿Significa que el iPhone 16 no servirá? Por supuesto que no, pero quien esté esperando las funciones de inteligencia artificial generativa y las considere parte de la ecuación de compra deberá tener en cuenta que llegarán primero en inglés a EE.UU. y luego al resto del mundo.

