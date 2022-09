iPhone 14: qué es la eSIM y por qué es importante tenerla en cuenta si comprás el smartphone en Estados Unidos

Apple presentó ayer la generación 2022 de su familia de smartphones, los iPhone 14, en cuatro versiones: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max. Tienen diferencias de tamaño y de hardware, pero todos comparten una característica: en los Estados Unidos se venderán solo con eSIM, y sin bandejita para el chip SIM que provee tradicionalmente la operadora de telefonía, y que vincula un número de teléfono con un aparato específico. En el resto del mundo venderá el iPhone como en las versiones anteriores: con una eSIM y una ranura para una SIM extraíble. Como Estados Unidos suele ser una fuente popular de iPhones para los usuarios argentinos, vale tener en cuenta algunos datos.

1. La eSIM es un estándar que ya se usa

La eSIM nació en 2016, y permite evitar tener que insertar un chip en el teléfono; lo reemplaza por un chip dentro del celular. Esto reduce el espacio que hay que destinar a la bandeja portaSIM, mejora el diseño del producto, reduce su complejidad, lo abarata y permite, también, llevar varias líneas en un mismo aparato en forma sencilla. Hace años que Apple y otros fabricantes incluyen las dos opciones, para cargar una línea en una eSIM, y otra con la manera tradicional. No es una tecnología nueva, y eso es bueno: ya está probado que funciona bien. A propósito: la “e” es por embebida, ya que está integrada al hardware y no se puede modificar.

La eSIM permite prescindir del chip que se inserta en el teléfono, porque ya viene incorporado en el dispositivo; todavía no funciona en la Argentina Shutterstock

2. Claro, Personal y Movistar aceptan eSIM en la Argentina

La única contra de la eSIM es que es un formato que debe ser habilitado por la operadora. En la Argentina, tanto Claro como Personal y Movistar dan soporte a eSIM, desde 2018, pero otras operadoras pueden no hacerlo; incluso en Estados Unidos, las telefónicas más grandes tienen eSIM, pero las más pequeñas no, por lo que deberán sumarse a esta tecnología para poder vender el iPhone 14 en ese país. No obstante, una vez que el teléfono tiene cargada la línea correspondiente, es transparente para cualquier operadora. Pero para la gente que viaja y usa chips temporales de operadoras que no tienen soporte para eSIM será necesario buscar una alternativa.

3. Cargar una línea con una eSIM es sencillo

La asociación de un teléfono específico con una línea de teléfono determinada se hacía, hasta ahora, con un chip: cuando el teléfono se encendía, leía los datos del chip, se los comunicaba a la operadora, y la red sabía que tal línea quedaba vinculada a tal aparato. Ahora esto se resuelve con un código QR, que hará el mismo proceso. Eso es lo bueno. Lo malo es que por ahora las operadoras ofrecen el código QR en sus oficinas, así que para migrar la línea al iPhone 14 nuevo, por ahora, habrá que visitar una tienda. Aunque el código QR podría enviarse por mail, para activar una línea en forma remota, desde Movistar recomiendan hacer la activación, llegado el caso, en nuestro país. Apple tiene una guía para activar una línea en el iPhone con una eSIM.

4. Una eSIM puede tener varios perfiles

Tener una SIM y una eSIM permitía, hasta ahora, llevar dos líneas en un mismo aparato. Esto sigue siendo posible. De hecho, el iPhone 14 y el 14 Plus pueden guardar seis configuraciones al mismo tiempo; el iPhone 14 Pro y Pro Max pueden guardar ocho. En los cuatro modelos, no obstante, el límite de dos líneas activas en simultáneo se sigue manteniendo. No hay, eso sí, límites geográficos para definir cuáles son las dos que estarán activas en cada momento; es elección del usuario.

5. El iPhone 14 no es el primer smartphone que tiene solo eSIM

Hace tiempo que los relojes inteligentes con conexión 4G (de Apple, Samsung y otros) usan la eSIM como vínculo a la red de telefonía celular, porque les permite evitar el espacio que ocupa la bandeja para la tarjeta plástica. El Moto Razr plegable de Motorola (que incluso se vendió en la Argentina) también es sólo eSIM.

6. Los iPhone 14 de Europa y América latina también son compatibles con el 4G local

No es obligatorio comprar los iPhone 14 en Estados Unidos: los que se vendan en Europa u otros países deberían funcionar en nuestro país sin problemas de conectividad 4G; son compatibles con las bandas de 4G en uso en nuestro país. Esas versiones sí traerán la bandeja para la SIM tradicional (además de un chip eSIM para una segunda línea, como hasta ahora).

7. Usar eSIM le permite a Apple más independencia de las operadoras

Las operadoras piden que los clientes que van a usar eSIM pasen por sus tiendas (tanto en la Argentina como en otros países) porque es una manera de seguir manteniendo visibilidad y un vínculo que, de otra forma, se va perdiendo. Al ofrecer sólo eSIM, Apple lograr transformar la línea en algo aún más abstracto de lo que es hoy; un simple vínculo a internet. Que el cambio a otra empresa sea con un código QR facilita la portabilidad numérica, al tiempo que hace más complejo el cambio de dispositivo. Como sea, es una tendencia mundial, y no sería raro que otros fabricantes de smartphones tomen una determinación similar en los próximos años.

Cómo se reduce el tamaño de una mini SIM convencional a la nano SIM, eSIM o iSIM

8. Después de la eSIM llegará... la iSIM

Sí: hay un estándar todavía más avanzado respecto de la SIM, que nació hace 30 años, y la eSIM; fue presentado en 2019 y que se probó por primera vez este año: la iSIM. Tiene un funcionamiento similar a la eSIM (ya está todo integrado en el teléfono) pero implica una miniaturización mayor: la identificación del dispositivo en una red de conectividad móvil y la habilitación de servicios en base a un abono contratado será una función integrada en el procesador central del equipo, el CPU, ese chip que hace funcionar el equipo, corre el sistema operativo y las aplicaciones, etcétera. Así, la SIM desaparecerá físicamente y será una función más del procesador del celular.