Le preguntó a la Inteligencia Artificial quién está detrás de la muerte de Lady Di y la respuesta lo dejó helado

En la actualidad, la Inteligencia Artificial se convirtió en un tema preocupante para todo el mundo, ya que se ha desarrollado de forma exponencial. McKinsey & Company, empresa estratégica global que trabaja prestando sus servicios a las mayores empresas de negocios del mundo, afirmó que para 2022 el uso de las IA había aumentado en un 56%, entre 2015 y 2021. Lo anterior hizo que la misma sea utilizada de diferentes formas, entre otras, para recrear y dar hipótesis sobre sucesos que no lograron ser resueltos por las entidades correspondientes.

Una muestra de esto sucedió hace tres días, cuando un usuario decidió publicar un video, en la red social de TikTok, en el que revela datos sobre los presuntos responsables de la muerte de la princesa Diana. El clip, que tiene una duración de tan solo 19 segundos, inicia explicando la forma en la que pudo obtener aquella información: “Le pregunté a una Inteligencia Artificial: ¿quién está detrás de la muerte de la princesa Diana? Esta es una de las preguntas que se han hecho las personas que no quedaron satisfechos con la respuesta que se dio sobre el fallecimiento de la madre de los príncipes William y Harry.

Le pidió a la IA que recree imágenes de los presuntos responsables de la muerte de Lady Di

Tras esto, se muestra una imagen creada por la IA del rey Carlos III, otra imagen del estado del vehículo en el que se desplazaba la princesa después del accidente y finalmente, una de la reina Isabel. Pese a que lo que muestra no revela ninguna verdad, la publicación causó un gran impacto entre los internautas que ya cuenta con 1.3 millones de reproducciones. Por tanto, los comentarios no se hicieron esperar, ya que hay quienes sostuvieron que “eso ya se sabía”, considerando que fue una teoría que nunca se pudo probar, pero que se instaló en la opinión pública. “No me sorprende”, “todos sabemos qué fue lo que paso y nos tachan de locos”, escribieron también los usuarios.

Por LAURA DANIELA ALARCÓN VARGAS

El Tiempo (Colombia)