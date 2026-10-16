Microsoft actualiza Windows 11 con optimizaciones y un mejor editor de fotos

Microsoft ha actualizado Windows 11 con optimizaciones de eficiencia y de administración de la memoria, alcanzando una mejora de hasta el 20 por ciento en la capacidad de respuesta del sistema operativo, además de lanzar una nueva experiencia de búsqueda y una versión renovada de la aplicación de Fotos, entre otras novedades.

La compañía ha hecho hincapié en la importancia de la capacidad de respuesta de los equipos y en cómo influye en la experiencia de uso del PC, por lo que continúa invirtiendo en mejorar la capacidad de Windows, desde la plataforma y el entorno hasta las aplicaciones que se usan a diario, para que sea “más rápido, más ágil y más eficiente”.

En este sentido, Microsoft ha anunciado que ha actualizado Windows 11 para ofrecer una experiencia de sistema operativo hasta un 20 por ciento más ágil, con mejoras tanto a la hora de iniciar el PC, como al utilizar el Explorador de archivos, la Búsqueda, la Herramienta de Recortes e, incluso, Microsoft 365 y Edge.

Así lo ha detallado el vicepresidente corporativo de Experiencias de Windows, Navjot Virk, en un comunicado en el blog de novedades, donde ha detallado que, para lograr estas mejoras de experiencia más ágil, han mejorado la administración y eficiencia de la memoria en Windows.

De esta forma, por un lado, se ha conseguido que más recursos del PC se centren en la tarea que se está ejecutando activamente, marcando una diferencia “especialmente significativa” en ordenadores con 8 GB de memoria RAM.

Esto se debe a que, según ha afirmado, Windows ahora puede mantener hasta 2 GB más de los datos activos en la memoria, en lugar de moverlos a un almacenamiento más lento. Como resultado, permite que el PC siga respondiendo con rapidez al abrir más aplicaciones o pestañas del navegador.

Siguiendo esta línea, por otra parte, Windows también ha implementado mejoras adicionales para ahorrar memoria, con las que se reduce el uso de memoria en segundo plano. Por ejemplo, en computadoras con 8 GB o menos de memoria RAM, los widgets se cargarán exclusivamente cuando se abran, dejando más de 200 MB de memoria libres para utilizarlos en otras aplicaciones o tareas.

Otras novedades que llegan a Windows 11

Continuando con las mejoras para Windows 11, la compañía ha introducido algunas actualizaciones que ya se lanzaron anteriormente para los usuarios de los canales Dev y Experimental de Windows Insider y ahora se extienden a más usuarios.

Así, ha detallado que ahora ofrece más flexibilidad para personalizar el menú de inicio y la barra de tareas, incluyendo la posibilidad de elegir la ubicación en la pantalla. También se ha mejorado la interfaz de los widgets.

Microsoft ha recordado igualmente que, como ya anunció en abril de este año, han mejorado Windows Update para ofrecer a los usuarios un mayor control sobre cuándo se realizan las actualizaciones de sus equipos, así como para coordinarlas mejor, evitando los reinicios. Por ejemplo, permitirá pausar las actualizaciones de forma indefinida, retrasándolas en periodos de hasta 35 días.

De la misma forma, ahora se ha mejorado la conexión de auriculares Bluetooth con el PC, que funcionan “de forma más fiable” en Windows, con un emparejamiento, reconexión, audio y llamadas más fluidas.

Nueva experiencia de búsqueda e interacción entre la PC y el celular

Al margen de estas nuevas funciones, Microsoft ha anunciado que ha comenzado a probar una nueva experiencia de búsqueda de Windows con los participantes del programa Windows Insider, con el objetivo de implementarla de forma más generalizada a finales de este año.

Concretamente, esta actualización se basa en las mejoras de búsqueda que Microsoft ha ido implementando en los últimos meses, como los resultados más claros y un mayor control sobre las sugerencias.

Ahora, se ha introducido una nueva interfaz y se han ampliado las capacidades de búsqueda, transformando la experiencia de una herramienta exclusiva para encontrar información a una herramienta que también puede realizar tareas. Esto se debe a que permite finalizar tareas comunes de Windows directamente desde los resultados de búsqueda.

Por ejemplo, los usuarios pueden buscar una configuración del sistema y ejecutar el cambio de dicha configuración desde los resultados, sin tener que abrir la aplicación de Configuración. Igualmente, también sirve de ayuda para minimizar u organizar ventanas abiertas.

La compañía también ha anunciado mejoras en la interacción entre el PC y el smartphone. Así, con dispositivos Android, los usuarios podrán utilizar el escritorio para responder mensajes, contestar llamadas, abrir aplicaciones y seguir trabajando en las tareas ya empezadas.

De la misma forma, también se podrá silenciar el móvil, acceder a los documentos del smartphone desde el Explorador de archivos o abrir fotografías hechas desde el teléfono directamente en el ordenador, entre otras opciones.

Nueva aplicación de fotos con IA

Finalmente, Microsoft ha lanzado una nueva aplicación de Fotos, que reúne las imágenes de la PC y las bibliotecas conectadas en una misma galería accesible, con una mayor cantidad de imágenes a la vista para tener al alcance todo el contenido.

Igualmente, los usuarios podrán buscar fotografías concretas con solo describirlas con sus propias palabras, así como modificarlas con un nuevo editor que incluye herramientas precisas y fáciles de usar, como el recorte rápido, eliminar objetos o usar el Relight para corregir la iluminación.