Moto Buds+: probamos los auriculares Bluetooth con los que Motorola quiere competir con los AirPods y los Galaxy Buds

Durante la presentación de su trío de nuevos smartphones de alta gama (los Edge 50 Ultra, Edge 50 Pro y Edge 50 Fusion) Motorola anunció también sus primeros auriculares inalámbricos de diseño propio, los Moto Buds y Moto Buds+. La compañía cambió así con su política de los últimos años, que consistía en delegar en un tercero (la firma SGW) el diseño y fabricación de auriculares inalámbricos y en otra (eBuynow) relojes inteligentes con su marca, y que no le dio demasiados buenos resultados.

Ahora, en cambio, la empresa comprendió -como lo hizo antes el resto de sus competidores- que los auriculares son hoy un acompañante casi ineludible de un smartphone, que son una forma de armar un ecosistema de productos, que los usuarios valoran la calidad, y que además son un negocio. Lo sabe el pionero (Samsung, con los Gear IconX, y todos los Galaxy Buds que llegaron luego); lo sabe Apple con sus AirPods; lo saben Huawei, Xiaomi, Google, OnePlus, Vivo y una larga lista de fabricantes que también tienen auriculares Bluetooth tipo TWS (con las bocinas vinculadas en forma inalámbrica) de gran calidad.

Así que la compañía decidió asumir el desafío de apostar por modelos más sofisticados y de diseño propio. El resultado son los nuevos modelos que presentó hoy, los Moto Buds y Moto Buds+; estuve probando estos últimos.

Los nuevos auriculares Bluetooth Moto Buds de Motorola

Así son los Moto Buds

Los dos modelos son bastante parecidos en sus prestaciones: los Moto Buds están certificados para reproducir Hi-Res Audio (audio de muy alta calidad, que requiere una aplicación de música compatible; la mayoría de los servicios modernos lo es) si están vinculados a un smartphone que admita este modo, como lo son los modelos más recientes del mercado. También tienen cancelación activa de ruido (ANC) dinámica, con un modo de ajuste automático y otro que permite escuchar directo el entorno, además de trasductores de 12,4 mm, triple micrófono para reducir el ruido en las llamadas y hasta 9 horas de autonomía por carga, que le provee el estuche con puerto USB-C. Pueden vincularse a dos dispositivos Bluetooth en simultáneo.

Los nuevos Moto Buds en su estuche; estos auriculares tipo TWS tienen cancelación de sonido y triple micrófono para reducir el ruido ambiente

Moto Buds+, con audio Bose

El modelo Moto Buds+ es similar, pero suma una ecualización de audio provista por Bose (que no está presente en el otro modelo), con controladores dinámicos duales, audio de alta resolución y Dolby Head Tracking, que detecta el movimiento de la cabeza y modifica la ecualización del sonido (requiere un teléfono compatible, como los últimos de Motorola). También es compatible con Dolby Atmos, y tienen protección IPX4 contra sudor.

Como el otro modelo, tienen tres micrófonos por bocina para eliminar el ruido durante una llamada, y una autonomía de unas 8 horas por carga y un total de 38 horas que suma la batería del estuche de recarga, que tiene un puerto USB-C y también se puede cargar en forma inalámbrica.

Los nuevos auriculares Bluetooth Moto Buds+ de Motorola

Probando los Moto Buds+

Estuve probando los Moto Buds+, el modelo más avanzado de los dos que presentó la compañía, y la buena noticia es que honran la marca Bose que llevan en la caja: tienen un sonido excelente, con muy buenos graves, potencia, fidelidad y amplitud sonora, al menos cuando los comparé con unos Jabra Elite 75t y unos Galaxy Buds Pro de Samsung.

El audio de alta fidelidad funciona muy bien, aunque tiene un impacto notorio en la batería, y no necesariamente será apreciado si estamos escuchando música con ruido de fondo (en la calle, el transporte público, el gimnasio, etcétera). Se puede desactivar, al igual que la cancelación de ruido, para extender la autonomía de los Buds+; la calidad de audio sigue siendo excelente. La función de conexión dual es correcta y muy veloz, y el cambio de un dispositivo a otro no tiene titubeos. La cancelación activa de ruido es muy buena: se nota de inmediato cuando en funcionamiento, lo mismo que el modo automático que intenta aumentar o reducir el grado de aislamiento acústico, y que es la opción ideal para no liquidar la batería.

Los auriculares en sí son muy cómodos; tanto para usarlos por un rato largo (en el colectivo, en la oficina, en casa) como para hacer deportes; no hubo problemas saliendo a correr (pero aquí, como en otros modelos de otras marcas, cada oreja es un mundo). En la caja vienen tres tamaños de siliconas para un mejor ajuste el canal auditivo. Igual estos auriculares no llegan a insertarse del todo, lo que es una buena noticia para un uso prolongado. También tienen un alcance fenomenal: pude alejarme del teléfono mucho más que con otros auriculares sin perder conexión, cortesía de la más reciente versión de Bluetooth (no son Wi-Fi todavía). Los micrófonos funcionan muy bien, aunque en las llamadas que probé tomaban un poco más del ruido ambiente de lo que me hubiera gustado; aún así, con muy buena calidad.

Estos auriculares TWS son del tipo con patilla (corta) o tallo, que asoma entre el trago y el antitrago de la oreja. Yo prefiero el diseño tipo botón popularizado por Samsung, pero es una cuestión de gustos.

Los Moto Buds+ tienen protección IPX4 contra el sudor y salpicaduras de agua

Como otros, alcanza con quitarse el auricular derecho de la oreja para pausar la reproducción de audio; pero el derecho es el que controla todo. No es posible (como sí permiten otras marcas) usar solo el auricular izquierdo. No es grave, pero sí es un detalle a tener en cuenta. El sensor que detecta cuándo lo tenemos en la oreja es muy preciso, y la vuelta a la reproducción cuando lo reubicamos es instantánea.

Al ser la parte exterior de los Moto Buds+ un palito, la interacción con ellos depende de unos golpecitos o una presión larga sobre una zona sensible al tacto en la parte superior de esa patilla. Aquí hay que tomarle la mano para embocarle con el dedo a la pequeña superficie sensible al tacto y respetar la cadencia de golpecitos. Funciona bien, aunque las opciones de configuración de los comandos (que requieren una aplicación provista por Motorola, muy fácil de usar) son limitadas. Hay tres comandos posibles para cada oreja (seis en total): dos golpes, tres golpes o una presión larga, pero no están disponibles todas las funciones para cada uno. Una mayor libertad hubiera sido bienvenida, pero no es una limitación fundamental, sobre todo si andamos con el celular cerca.

Mientras lo estuve probando se actualizó el firmware (la app tiene una función para buscar versiones nuevas), así que no sería raro que a futuro llegue algún ajuste que mejore este punto.

Si los Moto Buds+ son mejores o no que otros auriculares Bluetooth de su tipo, está por verse; cada persona tiene sus preferencias, su capacidad auditiva y sus costumbres, que perfilan lo que implica que unos auriculares “suenen muy bien”. A mí me pareció que la calidad del sonido era muy buena. Como sea, la buena noticia es que los Moto Buds+ están para jugar el mismo partido que los demás auriculares TWS de alta gama que venden otros fabricantes de smartphones.

Los Moto Buds y Moto Buds+ se venderán en la Argentina, aunque todavía no está disponible el precio local ni la fecha de disponibilidad.