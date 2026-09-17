Murió Andrés Blanco, referente de la comunidad hacker argentina y especialista en seguridad informática

Andrés Blanco, un experto argentino en ciberseguridad y una figura presente de la comunidad hacker nacional murió este martes a los 44 años, según comunicó en X Federico Kirschbaum, referente local en ciberseguridad.

“Tengo la triste noticia que AndrésBlanco @6e726d falleció el día de hoy. Se nos fue un gran hacker, amigo y mentor. Memento mori solía decirme, Memento Mori.”

Conocido como “6e726d” en el mundo online, desarrolló una parte fundamental de su carrera en Core Security, una empresa argentina especializada en seguridad informática con alcance internacional.

Era una figura habitual en conferencias de hackers y de ciberseguridad, como DEF CON, Black Hat o Ekoparty. Según informó Clarín, también era conocido por su generosidad, y su afición a la filosofía y al jiu-jitsu brasileño, al igual que Mark Zuckerberg, el cocreador de Facebook.

Hoy despedimos con mucha tristeza a un gran amigo de la comunidad de Ekoparty.



Andrés Blanco @6e726d fue hacker, amigo y mentor para muchas personas que hoy lo despiden y recuerdan.



Gracias por tanto, Andrés.

Memento mori. pic.twitter.com/MOnWAgdoZ7 — Ekoparty | Hacking everything (@ekoparty) September 16, 2026

“Fue hacker, amigo y mentor para muchas personas que hoy lo despiden y recuerdan”, lo despidieron en redes los organizadores de Ekoparty, una conferencia de ciberseguridad organizada en el país y a la que suelen concurrir referentes de todo el mundo.

Andrés López Luksenberg, excompañero de Core, recordó una anécdota que ejemplifica su corazón hacker: en la oficina tenían una plancha que nadie usaba, y a la que modificaron para poner un router adentro; la expusieron en Ekoparty con un desafío para que los visitantes encontraran cómo capturar los datos que la plancha transmitía, y que terminó con un grupo de chicos uruguayos intentando entrar al predio por la noche para desarmar la plancha y determinar qué había adentro.

Uno de sus desarrollos más conocidos en Core Security fue Core Impact, una herramienta que se usaba para orquestar ataques autorizados (pruebas que simulan un intento de ciberataque y verifican cuán bien funcionan los sistemas de defensa de una empresa) y encontró en 2012 una vulnerabilidad en dos modelos de chips Broadcom utilizados por Apple, Samsung y Motorola para sus celulares.

Blanco tenía como mantra la expresión latina memento mori, (recordá que sos mortal), al punto en que era parte de su nombre de usuario en Instagram, donde publicaba fotos de sus viajes.