“No queremos que los menores de 13 estén en TikTok”: lanzan una guía para ayudar a los padres a supervisar las cuentas de menores

TikTok, que cuenta con más 1000 millones de usuarios a nivel global, eliminó en el último trimestre 19 millones de cuentas por sospechar que sus usuarios son menores de 13 años. Frente a esta situación, que se suma a las preocupaciones de los padres debido a la cantidad de horas que pasan sus hijos utilizando esta aplicación, la compañía china lanzó su Guía Parental de la mano de la ONG Grooming Argentina. Puede descargarse de este link.

Este documento proporciona información detallada sobre las funciones de seguridad y privacidad disponibles en la plataforma, así como consejos prácticos para que los padres guíen a sus hijos en el uso responsable de TikTok. Quienes la descarguen podrán saber desde cómo configurar la privacidad de la cuenta, hasta cómo utilizar las herramientas de control parental.

“Nuestra principal prioridad es garantizar la seguridad en TikTok, sobre todo cuando se trata de los usuarios más jóvenes. Buscamos que esta guía sea un instrumento para que los familiares o tutores a cargo de adolescentes puedan conocer todas las funciones y herramientas que tenemos disponibles, y puedan así acompañar de manera informada a los jóvenes para que ellos puedan tener una experiencia digital segura”, señala Edgar Rodríguez, director de Asuntos Públicos de TikTok Latinoamérica, en una entrevista exclusiva con LA NACION. “Esta guía quiere llevarlos de la mano para explicarles cómo funciona, qué configuraciones de seguridad tienen, cómo establecerlas y, sobre todo, cómo hablar con sus hijos para ayudarlos a tener una experiencia entretenida y segura dentro de nuestra plataforma”, sostiene.

Por su parte, Hernán Navarro, fundador de Grooming Argentina, destaca que esta guía es clave para las familias argentinas y da un paso firme en la lucha contra el grooming, que representa el delito de mayor gravedad en materia digital hacia chicas, chicos y adolescentes.

Controles y herramientas para proteger a los chicos

Este documento detalla que TikTok cuenta con medidas de protección especiales para los usuarios más jóvenes: la limitación de determinadas funciones y el establecimiento de configuraciones más restrictivas para menores de 18 años. Por eso es importante, en primer lugar, que los adolescentes abran su cuenta con su edad real. Es que los perfiles de chicos que tienen 13 y 15 años son configurados automáticamente como privados, es decir, que solo tienen acceso a su contenido aquellos que hayan aceptado como amigos. Por otro lado, no pueden enviar mensajes directos a desconocidos; y no se pueden descargar ni compartir videos de menores de 16 años. Pero, además, existen varias herramientas de seguridad y privacidad que permiten tener un mayor control de la cuenta, como la configuración pública o privada; definir quién puede ver, comentar o interactuar con los videos; filtrar comentarios; controlar el tiempo en pantalla; así como opciones de bloqueo y denuncia.

Por su parte, aquellos usuarios que tienen entre 16 y 17 años tienen un límite en pantalla de 60 minutos; pasado ese tiempo recibirán una alerta. Además, no pueden realizar “lives” o vivos, ni enviar a otras cuentas dinero o “regalos virtuales”.

TikTok y Grooming Argentina presentaron una guía para padres sobre el buen uso de la plataforma por parte de los adolescentes Shutterstock - Shutterstock

Por otro lado, la plataforma de videos cortos ofrece el Modo de sincronización familiar, que permite vincular las cuentas de los adolescentes con las de sus padres o tutores. Esto permite el acceso a las configuraciones y a establecer controles de seguridad remota, como definir el tiempo límite que pueden pasar en esta aplicación y ver con quién están interactuando y qué tipo de contenido miran. De esta manera, los padres podrán acompañar de manera eficiente las actividades en línea que realizan sus hijos para detectar y prevenir riesgos. “Esta herramienta muy fácil de configurar, pero requiere de mucho diálogo y confianza entre los integrantes de la familia porque sincroniza la cuenta de un adulto con la de un adolescente. Por eso invitamos a que los adultos la conozcan y después hable toda la familia para definir si quieren o no utilizarla. Según los expertos es una herramienta importante, siempre y cuando haya confianza y no control”, reflexiona Rodríguez.

Por último, al final de la guía hay una check list para que los padres vayan revisando cada ítem y comprueben si analizaron cada uno de ellos con sus hijos.

Cabe destacar que todas las normas de la comunidad mencionadas están en la aplicación, dentro del perfil del usuario, en Ajustes y privacidad (dentro del menú de configuración de cada perfil); ahí encontrarán las normas de la comunidad, términos del servicio y las políticas de privacidad. Además, los padres podrán encontrar toda esta información en el centro de seguridad de la Web de TikTok.

Datos que preocupan

Aunque esta compañía no suele brindar datos a nivel local, el director de Asuntos Públicos de TikTok sostiene que la Argentina es uno de sus mercados más importantes dentro de la región.

Para dar un panorama de la situación actual sobre la presencia de menores argentinos en las redes sociales, Navarro cuenta su experiencia. “Cuando vamos a los colegios y le preguntamos a los chicos su edad. Ellos responden ‘9, 10, 11 años’, pero cuando le decimos a esos mismos niños cuál es su edad en Internet responden ‘40, como papá’. Creo que las nociones de la identidad digital son instancias que en la Argentina aún no estamos debatiendo. De hecho, en las escuelas todavía se habla sobre los dinosaurios, pero no de Inteligencia Artificial”, dice.

La guía de Tiktok para padres contiene información sencilla para ayudarlos a configurar la aplicación y tener un mayor control sobre qué hacen los menores en la plataforma

Por otro lado, en relación con las cuentas de menores de 13 años, Rodríguez revela que su compañía está monitoreando las cuentas constantemente. “Cuando se sospecha que los usuarios son más chicos que la edad permitida, eliminamos esos perfiles”, sostiene.

Consejos más importantes

Los especialistas ofrecen algunos consejos claves para tener en cuenta.

Navarro advierte que ante una situación de acoso o donde se vulneran los derechos de niños y adolescentes, los padres, de manera instintiva, tienen a bloquear al usuario. “No deben bloquearlo a estos perfiles, porque después la Justicia no puede actuar y la empresa no puede aportar el material para que se lo investigue. Deben copiar sus identidades digitales o URL, y guardar la información sobre ese perfil. Entendemos que es la primera reacción instintiva, pero es importante que no se bloquee la cuenta”, sugiere. El fundador de Grooming Argentina sostiene que es fundamental dar un debate en la sociedad sobre la ausencia de educación digital en la Argentina. “Es inadmisible que en 2024 y habiendo transitado una pandemia, no hablemos de estos temas.”

El bienestar digital también preocupa a muchas familias y empresas tecnológicas, por eso está incluido tanto en la guía como en el centro de seguridad de TikTok. “La invitación es a que los usuarios pasen un tiempo en la pantalla y luego se desconecten. Un usuario puede definir, por ejemplo, una hora al día y pasada esa hora la aplicación les recordará que ya cumplió con su tiempo y deberá ingresar un código para poder seguir mirando videos. Nosotros recomendamos que si hay un video que muestra un lindo parque, miren el video y luego vayan al parque. Si un booktok recomienda un libro, miren el video y luego lo compren y lo lean”, aconseja el ejecutivo de TikTok.

Por su parte, el ejecutivo de TikTok vuelve a resaltar que la plataforma es para usuarios de más de 13 años. “No queremos a menores esa edad en nuestra aplicación. En segunda instancia queremos recordarles a los adultos que tenemos muchas herramientas en materia de seguridad para que protejan a sus hijos. Pero, más allá de estas herramientas, es muy importante que todos estos temas se hablen en familia”, recomienda.