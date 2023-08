escuchar

Sí, TikTok puede volverse aún más extraño que los que se ve a veces scrolleando el feed. Algunos TikTokers son tendencia estos días por pedir regalos virtuales en transmisiones en vivo en TikTok, pero de manera muy extraña: imitando los NPC (Non-Playable Character o personajes secundarios de los videojuegos que los usuarios no pueden controlar) en un bizarro fenómeno llamado “NPC Stream”.

Por un lado, TikTok permite a los usuarios transmitir en vivo como una manera de ayudar a los creadores a conectarse mejor con sus audiencias por medio de intercambios, preguntas y respuestas, y transmitir de manera colaborativa con otros creadores.

Muchas de estas transmisiones en vivo tienen el fin de que los creadores puedan hacer uso de la función “regalos” para recibir contribuciones monetarias de sus seguidores. TikTok permite a los usuarios comprar monedas digitales que pueden usarse para enviar “regalos” a sus usuarios favoritos de TikTok LIVE. Pueden comprar monedas en varios paquetes, desde 65 monedas por aproximadamente un dólar; también las monedas se pueden comprar al por mayor, a razón de 1321 monedas por 19,99 dólares, 6607 monedas por 99,99 dólares o 16500 monedas por 249,99 dólares.

Lo interesante es que con el objetivo de conseguir más de esas contribuciones, algunos usuarios de TikTok LIVE están recurriendo a tácticas cada vez más inusuales para obtener dinero de sus seguidores.

NPC, protagonista de la cultura digital

En los NPC Streams la idea es imitar a este personaje “no jugable”, es decir no controlado por un jugador. El término se acuñó en los juegos de rol de mesa como Dungeons and Dragons para describir personajes controlados o animados por el game master. Posteriormente, el término se utilizó en los videojuegos para describir personajes con diálogos y acciones predeterminados que son controlados por la computadora en lugar de un jugador. Después de su popularización en los juegos, se extendió a Internet y evolucionó más allá de los contextos estrictamente de los videojuegos. En la cultura de los memes, por ejemplo, el “NPC Wojack” es una forma despectiva de describir a las personas que no pueden pensar por sí mismas y a las personas que se consideran social y políticamente pasivas.

En los NPC Streams, los TikTokers reaccionan en vivo a obsequios específicos con frases o acciones también específicas, imitando la manera que toman estas animaciones inactivas en los juegos: por ejemplo, rebotan ligeramente hacia arriba y hacia abajo mientras miran a la cámara y repiten la acción cada vez que reciben un regalo.

Uno de los primeros streamers conocidos de TikTok Live en hacer transmisiones de NPC fue @natuecoco, una TikToker japonesa. En febrero de 2022 el TikToker @Satoyu0704 publicó un video que mostraba una grabación de pantalla de una colaboración en vivo entre él y Natuecoco en la que pretendían ser NPC y luchaban por premios, y que se hizo viral. A partir de ahí, los TikTokers comenzaron a referirse a este tipo de transmisiones como “NPC”. Hacia fines de 2022, la TikToker @bobbysie publicó un video etiquetándolo como “NPC” que obtuvo más de 2,5 millones de visitas en ocho meses.

Las transmisiones de NPC se hicieron cada vez más populares a lo largo de 2023. En abril de este año la TikToker y YouTuber @Pinkydoll publicó una compilación de sí misma haciendo transmisiones NPC para YouTube, que también se volvió viral. En los dos últimos meses se sumó a darle más viralidad a la tendencia el usuario @cherrycrush_tv, logrando millones y millones de visualizaciones.

Justamente, un video de la sesión de TikTok LIVE realizada por Pinkydoll se compartió ampliamente en Twitter el mes pasado. El video la mostraba haciendo estallar palomitas de maíz con una plancha para el pelo mientras recitaba una serie de palabras y acciones en respuesta a los regalos que recibía. Lo extraño del video, sin embargo, queda corto al lado de escenas aún más bizarras a la que algunos usuarios recurren solo por ganar dinero. ¿El resultado? Un sinsentido sin contexto, pero increíblemente popular y viral.

Cuánto dinero pueden ganar

La pregunta es: ¿cuánto dinero gana realmente un usuario en vivo de TikTok exponiéndose de esta manera? La rápida velocidad a la que creadores como Pinkydoll y Cherry Crush reciben y reaccionan a los obsequios está destinada a maximizar sus ingresos, que ascienden a aproximadamente 1,3 centavos por moneda virtual. Según las estimaciones, 1000 regalos con un valor de 99 monedas virtuales darían como resultado US$1287 por día, sin contar las comisiones que se lleva TikTok.

Explain this like I’m 50 pic.twitter.com/vGueRJsXvp — Prof. Brian Keating (@DrBrianKeating) July 20, 2023

Los creadores, sin embargo, no pueden convertir inmediatamente sus obsequios en dinero del mundo real: intercambian sus obsequios por “diamantes” virtuales que sí se pueden convertir en dinero. La estimación es que la plataforma se lleva un 50% de comisión, por lo que en un Tiktoker solo se llevaría aproximadamente la mitad de lo recaudado en un día promedio de US$ 1287, lo que equivaldría a 643,5 dólares.

PinkyDoll, por ejemplo, gana entre 2000 y 3000 dólares por transmisión, y hasta 7000 dólares al día por sus videos, según le dijo al New York Times.

Muchos TikTokers describen TikTok LIVE como una “aplicación diferente” de TikTok normal. Esta separación se debe a que el tipo de contenido y espectadores que atrae es sustancialmente diferente a cómo funciona el resto de la app. En el espacio del LIVE -dicen- convive una “mezcla hilarante de vendedores en línea y personas influyentes aburridas”, la gran extrañeza es desde ya, personas dispuestas al ridículo por algo de dinero.

