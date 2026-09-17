One UI 9 con Android 17 llega a los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

Samsung Electronics ha iniciado este miércoles el despliegue de One UI 9, que permitirá que esté disponible en más dispositivos de la marca tras su debut en Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8.

One UI 9 incorpora nuevas funciones, como el seguimiento automático de una persona durante una grabación de video con ‘My FanCam’, y las nuevas tarjetas generativas y editables de ‘Now Brief’ para que los usuarios elijan qué información aparece en sus resúmenes diarios.

A ello se suma la integración en el menú de ‘Ajustes’ del soporte y la protección del dispositivo, para consultar la cobertura de la garantía, las estimaciones del coste de reparación o hacer autodiagnósticos.

One UI 9 también amplía las experiencias de Galaxy AI para ayudar a los usuarios con sugerencias basadas en el contexto y propuestas creativas, además de ofrecer mejoras en traducción, escaneado y grabación.

En este sentido, ‘Now Nudge’ ahora sugiere acciones automáticas en base al contexto. Por ejemplo, si los usuarios están haciendo planes mediante mensajes de texto, pueden recuperar los datos de una reserva o guardar una ubicación directamente desde la conversación.

‘Estudio creativo’ sugiere ahora ideas para generar imágenes basándose en próximos eventos relevantes, mientras que ‘Intérprete’ incorpora una vista de conversación que permite seguir mejor las conversaciones traducidas y consultar intercambios anteriores.

‘Escaneado de documentos’ ahora digitaliza materiales más complejos, como páginas curvas de libros o documentos con las esquinas dobladas. Por su parte, ‘Grabadora de voz’ presenta los resúmenes con un formato más claro y estructurado.

La capa de personalización de Samsung también refuerza la seguridad y la privacidad con nuevas actualizaciones disponibles a través de ‘Now Brief’, sobre alertas de malware, aplicaciones procedentes de fuentes desconocidas y permisos innecesarios.

Las alertas de privacidad mejoradas utilizan la inteligencia artificial en el dispositivo para identificar posibles riesgos para la privacidad, como intentos de acceder a permisos en segundo plano.

One UI 9 ha empezado su despliegue gradual este miércoles a más dispositivos Galaxy, empezando por Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. Hasta ahora, la capa de software basada en Android estaba disponible para los nuevos Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8.