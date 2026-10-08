OpenAI actualiza ChatGPT con GPT-6 e Intelligent UI, que responde con imágenes, gráficos y botones interactivos

OpenAI ha actualizado ChatGPT con GPT-6 y la nueva interfaz a la que ha llamado Intelligent UI, que se encarga de responder a las consultas de los usuarios con una variedad de elementos visuales interactivos como imágenes, gráficos y botones.

El laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) ha dado todos los detalles de la nueva actualización de la aplicación de su chatbot en su web, que llega junto a su nuevo modelo GPT-6 y que da un salto en la interacción a la que estaban acostumbrados los usuarios con ChatGPT.

“Hemos entrenado a GPT-6 para componer respuestas utilizando texto, elementos visuales y componentes interactivos, eligiendo cómo combinarlos según tu pregunta”, ha señalado OpenAI desde su web, explicando todas las interacciones a las que se puede enfrentar el usuario ahora en sus consultas, como “gráficos, botones interactivos, formularios, esquemas y experiencias interactivas”.

De esta forma, GPT-6 se adaptará a la consulta del usuario para brindar una experiencia interactiva que se va dibujando progresivamente según se va componiendo la respuesta a la consulta, con ejemplos como “los tiempos de preparación de un asado pueden aparecer junto a la receta, o las paradas de un viaje por carretera se pueden mostrar en un mapa, acompañadas de notas sobre lo que merece la pena desviarse a ver”.

GPT-6 And Intelligent UI For Everyone OpenAI (Online-video-cutter.com)

De hecho, el usuario puede pedir a ChatGPT que genere herramientas interactivas como una calculadora para los ahorros o un juego retro, todo de la mano de GPT-6, que OpenAI anunció en septiembre y que ahora llega a su chatbot con IA en las versiones Sol y Luna.

Es más, el laboratorio de IA afirma que GPT-6 cuenta con mejores salvaguardas de seguridad, y rinde mejor en las búsquedas web y responde más rápido a las consultas.

GPT-6 con ‘Intelligent UI’ ha comenzado a desplegarse este miércoles a nivel global para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise, y llega este jueves al resto de planes, el gratuito y Go. Además, los usuarios que pagan por un nivel superior de suscripción accederán al modelo de gama media GPT-6 Sol, y los usuarios de Go y del plan gratuito podrán usar el modelo GPT-6 Luna.