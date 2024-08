Por qué recomiendan desactivar Meta AI de WhatsApp y cómo hacerlo

Escuchar

Meta AI (o IA en español) es una función de WhatsApp a la cual algunos recomiendan desactivar, y quienes se pregunten cómo hacerlo pueden conocer el paso a paso para reducir la presencia del asistente de inteligencia artificial en el servicio de mensajería.

Para muchos usuarios, esta herramienta puede ser molesta, o también representar un miedo a la pérdida de seguridad en los chats. De todas formas, es importante saber que en la Argentina no se puede desinstalar del todo Meta IA, pero sí se puede hacer menos notoria en la pantalla.

Por qué recomiendan desactivar Meta AI

Esta herramienta integrada a la aplicación de Meta responde consultas y genera contenido (textual o audiovisual) en conversaciones grupales o en la forma de un chat unipersonal. Las razones para querer eliminarla van desde preocupaciones por la intrusión de la misma, algo que la empresa se encarga de desmentir, los posibles errores en sus respuestas o simplemente la elección de tener una versión más simple de la aplicación. Para muchas personas, se trata de una función que no utilizan ni desean hacerlo, y por lo tanto, consideran que es mejor no tenerla.

Si bien WhatsApp no utiliza la información de los usuarios, los expertos sí coinciden en que la IA requiere ciertos recaudos en su uso como una fuente confiable de información.

“Nos persigue una idea que las respuestas emitidas por artefactos tecnológicos son verdades únicas, y eso no es así”, afirma Ernesto Mislej, docente y socio fundador de 7Puentes, en diálogo con este medio. “Tenemos que aprender a interactuar con estos dispositivos que median el acceso a la información y adquirir una postura crítica sobre los sistemas tecnológicos, así como lo hicimos con Google y con Wikipedia. La precaución y advertencia que sugiero es tomar las respuestas de la IA como argumentos verosímiles y no como verdad absoluta”, reflexiona.

Ya nadie pone las manos en el fuego por un resultado de Google, y lo mismo ocurre con una publicación en Wikipedia u otro sitio web: hay que tomar con las mismas pinzas a las respuestas de Meta IA y de ChatGPT. “[Meta IA devuelve] respuestas presentadas de manera asertiva, pero cuyos datos de origen pueden ser erróneos”, concluye Mislej.

Por otro lado, Alan Mai, especialista en ciberseguridad y CEO de Bloka, se muestra más cauto y afirma: “Los usuarios siempre deben ser cuidadosos al compartir información personal en estas plataformas, ya sea en Meta IA u otra”. Asimismo, el experto aconseja: En caso de interactuar con una IA, lo ideal es, dentro de lo posible, buscar los resultados o respuestas sin darle detalles reales o sensibles”.

Además, el especialista advierte que, si bien Meta IA cuenta con el cifrado de extremo a extremo, que excluye la posibilidad de que WhatsApp recopile información, “dependemos de cómo la empresa cuide los datos, ya que estos no está en manos de los usuarios”. Luego, finaliza: “Como es algo nuevo, obviamente hay que estar atentos a los casos de uso y los riesgos que puedan surgir”.

Cómo desactivar Meta AI de WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que prefieren desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta AI entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería. Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA por completo no es posible.

Meta AI es la nueva inteligencia artificial del gigante tecnológico, y muchos usuarios buscan cómo desactivarla Meta AI

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirmar que se desea eliminar la conversación.

Luego de este paso a paso, el usuario dejará de recibir mensajes del sistema en WhatsApp a la vez que no verá a Meta IA como una conversación entre sus contactos. Y, si desea volver a hablar con la herramienta, solamente debe buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación clickeando el ícono sobre la barra de búsqueda.

