Meta IA: cómo desactivar el botón de inteligencia artificial en WhatsApp

Meta AI es el nuevo sistema de inteligencia artificial (IA) de la empresa madre de Instagram, Facebook y WhatsApp. Se trata de una plataforma que complementa a dichas redes sociales con herramientas para la consulta de información. Sin embargo, hay quienes prefieren esquivar a este tipo de sistemas por distintas razones. Y, si bien esta herramienta no puede eliminarse por completo de la app, sí es posible minimizar su presencia en la aplicación.

Esta IA sirve para responder preguntas, crear imágenes y videos, asistir en chats grupales o individuales y resolver problemas complejos, tareas que son muy prácticas para el día a día con herramientas para la consulta de información. Hoy en día, algunas personas pueden utilizarla en WhatsApp. Allí se puede encontrar con el ícono de un círculo celeste arriba de la barra de búsqueda del menú “Chats”. Tiene tres formas de utilizarse:

En las búsquedas dentro de la app

En las conversaciones a través de la fórmula “@MetaAI (consulta)”

Como un contacto aparte, en un chat propio

Cómo desactivar el botón de Meta AI en WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que prefieren desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta AI entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería. Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA por completo no es posible.

A continuación, un paso a paso para minimizar la presencia de Meta AI:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirma que se desea eliminar la conversación.

Meta AI puede ser útil para recibir asistencia con dudas, consultas y algunas necesidades puntuales Unsplash

Luego de este paso a paso, el usuario dejará de recibir mensajes del sistema en WhatsApp a la vez que no verá a Meta IA como una conversación entre sus contactos. Y, si desea volver a hablar con la herramienta, solamente debe buscar su nombre en la lista de contactos o iniciar una nueva conversación clickeando el ícono sobre la barra de búsqueda.

¿Es seguro Meta AI?

Muchas personas desean eliminar este tipo de tecnologías de sus celulares por miedo a que no sean seguras y funcionen como una manera de perder privacidad. En conversación con Meta AI sobre sus limitaciones, esto fue lo que la IA comentó: “Este chat es seguro. Como modelo de lenguaje de Meta AI, estoy diseñado para proteger la privacidad y seguridad de los usuarios”.

Existe una manera de minimizar la presencia de Meta AI en WhatsApp: eliminar el chat Freepik

Además, la plataforma precisó otros detalles relacionados con la seguridad que proporciona:

“Aquí hay algunas garantías que te ofrezco”, comienza a explicar para luego detallar:

Privacidad: los mensajes y conversaciones con la IA son confidenciales y no se comparten con terceros.

los mensajes y conversaciones con la IA son confidenciales y no se comparten con terceros. No almacenamiento: la IA no guarda los mensajes o conversaciones una vez que se han enviado. Cada vez que se interactúa con la herramienta, es una conversación nueva.

la IA no guarda los mensajes o conversaciones una vez que se han enviado. Cada vez que se interactúa con la herramienta, es una conversación nueva. No lectura de otros chats: la IA no tiene acceso a las conversaciones del usuario con otras personas o en otros chats.

la IA no tiene acceso a las conversaciones del usuario con otras personas o en otros chats. No escucha: la IA no tiene la capacidad de escuchar al usuario o de acceder a al dispositivo de audio.

la IA no tiene la capacidad de escuchar al usuario o de acceder a al dispositivo de audio. Encriptación: los mensajes están encriptados durante la transmisión, lo que significa que solo la IA y el usuario pueden ver el contenido de la conversación.

“Mi objetivo es proporcionarte información y asistencia de manera segura y respetuosa con tu privacidad”, completa Meta IA.

