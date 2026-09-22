Son estudiantes, crearon una app que alerta de riesgos ambientales y son finalistas de un concurso internacional

Sofía Leal, de 17 años, y Chiara Catalini, de 16 años, son cordobesas, pero no se conocieron físicamente en su provincia natal, sino de manera virtual. “En 2023 participamos de cursos online gratuitos de Chicas Digitales, una iniciativa organizada por Personal. A partir de ese espacio comenzamos a compartir intereses y a trabajar juntas en distintos proyectos vinculados con la tecnología y el ambiente”, relata Leal.

Ese fue el germen de Multirisk, la herramienta que las llevó a la final del concurso internacional Technovation, en la India. Tuvo un antecesor, FlameFighters , una innovadora aplicación que actuaba como mapa interactivo de incendios . “Ese fue nuestro primer proyecto juntas, pero era una propuesta diferente a la que estamos trabajando actualmente. Esa experiencia fue nuestro primer acercamiento al trabajo en equipo y al desarrollo de proyectos relacionados con problemáticas ambientales. Con el tiempo, cada una continuó aprendiendo y desarrollando nuevas ideas, hasta llegar al proyecto que hoy presentamos: MultiRisk”, sostiene Catalini.

El nombre de la nueva aplicación combina “multi”, de múltiple; y “risk” (riesgo en inglés). Es que busca abordar distintos riesgos ambientales, principalmente incendios forestales e inundaciones. “La idea surgió a partir de una problemática que conocemos de cerca en Córdoba, ya que atravesamos períodos de sequía que aumentan el riesgo de incendios y, en otros momentos, lluvias intensas que pueden provocar inundaciones. Nos preguntamos si podíamos utilizar la tecnología para ayudar a las personas a anticiparse y estar mejor preparadas frente a estas situaciones”, cuenta Leal.

Pero esta aplicación promete cruzar las fronteras, no solo de Córdoba, sino también del país. Es que este proyecto fue seleccionado entre más de 3600 iniciativas presentadas por 12.000 participantes de más de 130 países para integrar la final mundial de Technovation Girls 2026, que se realizará del 5 al 9 de octubre en Bengaluru, India.

“Invitamos a todos a seguir a MultiRisk en Instagram y a que instalen nuestra aplicación porque su apoyo nos ayuda mucho en este camino hacia la final mundial del Technovation, pide Leal.

¿Cómo funciona? MultiRisk cruza información de estaciones meteorológicas hiperlocales para estimar el nivel de riesgo según la ubicación del usuario y brindar recomendaciones concretas para actuar antes de una emergencia. Además de la aplicación móvil, el proyecto incorpora un dashboard o panel de control destinado a municipios e instituciones para monitorear la calidad de los datos de las estaciones meteorológicas y fortalecer la gestión del riesgo.

Las adolescentes aclaran que el objetivo de su programa no es reemplazar a los organismos de emergencia ni tomar decisiones por las autoridades, sino brindar una herramienta complementaria que ayude a la comunidad a informarse y prepararse.

“Creemos que esta aplicación puede ser útil principalmente para personas que viven en zonas expuestas a riesgos ambientales. También puede ser de utilidad para turistas y visitantes que recorren estas zonas, ya que les permite informarse sobre las condiciones y los posibles riesgos de la zona que están visitando”, señala Leal.

Catalini suma que también desean que su desarrollo ayude a instituciones, municipios y organismos relacionados con la gestión del riesgo, aunque en estos casos el uso de la herramienta será diferente. “Por eso estamos trabajando en un panel de control web orientado a instituciones para que les permita consultar y verificar información proveniente de estaciones meteorológicas y contribuir a que estas funcionen correctamente”, dice.

Gratis para usuarios

Sobre el modelo de negocios futuro para la app, las adolescentes coinciden en que desean que su aplicación sea gratuita para la comunidad. “Queremos que todas las personas puedan acceder a estos datos y se democratice el acceso a la información ambiental. Por eso orientamos nuestro modelo de negocios hacia empresas y gobiernos, quienes podrían utilizar herramientas adicionales para monitorear y gestionar información ambiental”, asegura Leal.

“También contemplamos modelos de crowdfunding o financiamiento colectivo para todas las personas, empresas e instituciones que quieran apoyar la iniciativa. A través de este sistema podrían ‘adoptar’ una estación meteorológica destinada a las comunidades que más la necesitan. Estas estaciones se incorporarían a la red de MultiRisk y aportarían datos locales que ayudarían a mejorar la precisión de las predicciones”, explica con entusiasmo Catalini.

Por otro lado, las jóvenes creadoras adelantaron que quieren complementar el proyecto con capacitaciones, tutoriales y acompañamiento para las instituciones que incorporen estaciones meteorológicas, ayudándolas a utilizarlas, mantenerlas y aprovechar correctamente los datos que generan. “Buscamos que el proyecto no se limite a una aplicación, sino que contribuya a construir una red de información ambiental más amplia, confiable y accesible”, revela Leal.

Además de seguir desarrollando la aplicación, las estudiantes están trabajando en ampliar la red de estaciones meteorológicas “con el objetivo de ayudar a las comunidades a estar mejor preparadas”, aclaran.

“Desde el principio pensamos en MultiRisk para que pudiera funcionar en cualquier dispositivo. Por eso la aplicación pesa muy poco y puede utilizarse incluso en equipos con recursos limitados. También tuvimos en cuenta que durante los desastres naturales muchas veces no hay conexión a internet, por ese motivo, desarrollamos una función que muestra el último riesgo registrado para que el usuario pueda acceder a esa información, aunque en ese momento no tenga conexión”, aclara Catalini.

En relación con las nuevas funciones que quieren desarrollar dentro de su aplicación, las chicas explican que el principal objetivo es seguir ampliado su capacidad, como también la cantidad y calidad de la información que ofrece. “Nos gustaría contar con mejoras en las predicciones, la posibilidad de anticipar otros tipos de desastres influenciados por variables meteorológicas, ofrecer más información histórica y herramientas que permitan comprender mejor la evolución de los riesgos”, aclara Leal.

Cuando se observan las últimas catástrofes ambientales, más allá de las inundaciones e incendios, se destacan los terremotos y aluviones, como el que vivió Nepal hace unas semanas. Y, aunque MultiRisk aún no puede detectarlos con antelación, sus desarrolladoras confiesan que les interesa investigar al respecto. “No queremos simplemente sumar riesgos a la aplicación, sino estudiar primero qué información sería necesaria, qué tan precisas podrían ser las predicciones y si realmente podemos ofrecer una herramienta útil para cada fenómeno. Aunque las lluvias influyen mucho en los movimientos de laderas, no son el único factor porque también intervienen las características del suelo, las rocas y el relieve. Por eso, estos fenómenos requieren estudios especializados. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para complementarlos, siempre que cuente con datos confiables y de buena calidad”, señala Catalini.

Con respecto a la expansión en el uso de esta aplicación, las adolescentes quieren fortalecer el vínculo con municipios, instituciones educativas, organismos científicos y autoridades vinculadas con la gestión ambiental y de emergencias, para que la herramienta pueda ser evaluada en contextos reales y, eventualmente, utilizarse como complemento de los sistemas que ya existen para ayudar a la población.