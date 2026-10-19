Spotify habilita su servicio de audiolibros en Argentina: cómo funciona el servicio, qué autores incluye y cuánto cuesta

Spotify oficializó la llegada de su catálogo de audiolibros a la Argentina en el marco de un plan de expansión global que lleva el servicio, que inició en 2022, a más de 180 mercados antes de fin de año. Presentado formalmente en la Feria del Libro de Frankfurt, este despliegue alcanzará a más de 750 millones de personas e incorporará una biblioteca con más de 350.000 títulos en más de 120 idiomas. La medida busca posicionar a la literatura leída como una tercera gran columna dentro de la aplicación, junto a la música y los podcasts.

El modelo de acceso y precios en el país

A diferencia de otros países de la región como México, Chile o Brasil (donde la suscripción Premium estándar incluye 12 horas mensuales de escucha), en la Argentina el acceso principal se estructuró a través del complemento Audiobooks+.

Esta extensión mensual tiene un valor base de $4499 más impuestos y proporciona 15 horas de reproducción continuada por mes. El servicio se factura de forma adicional a la membresía actual del usuario y renueva el cupo horario en cada fecha de facturación, sin acumular las horas no utilizadas de un período a otro. El audio se puede descargar para que esté disponible en el teléfono sin conexión a internet. Si se necesitan más horas (porque no queremos esperar al mes siguiente), se pueden contratar como extra.

El servicio de audiolibros de Spotify ya está disponible en Argentina

Catálogo local y alianzas editoriales

De las más de 350.000 obras disponibles, la plataforma cuenta con más de 30.000 títulos narrados en español. Entre la oferta nacional se destacan producciones de autoras argentinas como Mariana Enríquez, Claudia Piñeiro y Agustina Bazterrica. Asimismo, la firma sueca concretó alianzas estratégicas con editoriales como el Fondo de Cultura Económica de Argentina, Ediciones Godot y Fiordo Editorial.

Funciones extra

Para acompañar los hábitos de consumo diarios, la app incorporó funcionalidades específicas de navegación. Entre ellas sobresale la herramienta Page Match, que permite escanear el código de barras ISBN de un libro físico o digital y buscar por número de página para continuar escuchando exactamente en el punto donde se interrumpió la lectura tradicional.

Adicionalmente, la interfaz integró el Sleep Timer para pausar la reproducción después de determinado tiempo (para quienes lo usan para conciliar el sueño), la sincronización de avance entre distintos dispositivos y el guardado automático del progreso de cada obra.

La compañía apuesta por ampliar su oferta mientras se amplía su competencia: al pionero Audible, de Amazon (9 dólares al mes) le seguirá YouTube, que planea incorporar los audiolibros el año próximo.