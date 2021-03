Telegram lleva los chats de voz a los canales, sin límite de oyentes

La aplicación de mensajería Telegram ha introducido nuevas funciones en sus chats de voz, que llevan esta característica sus canales, que no tienen límite en el número de oyentes, y que los hacen más similares a las salas públicas de Clubhouse.

Los chats de voz están presentes en Telegram desde diciembre, y ahora la aplicación permite que los administradores añadan uno de estos elementos a los canales y los grupos públicos de la plataforma, como ha anunciado Telegram en un comunicado.

Asimismo, Telegram ha comenzado a permitir en su última actualización que los usuarios graben el audio de los chats de voz, de manera que puedan escucharlos las personas que no los oyeron en directo, algo que no permite Clubhouse, un servicio en donde el contenido emitido no puede almacenarse.

En los chats en los que los participantes están silenciados, la aplicación ha introducido la nueva función de levantar la mano, para pedir la palabra a los administradores, de manera que estos puedan dejarles hablar.

El sistema para unirse a los chats de voz se ha rediseñado, y ahora los administradores pueden compartir enlaces de orador y oyente a otras personas, mientras que los usuarios pasan a tener la opción de aparecer en los chats con su cuenta personal o con uno de sus canales.

Los chats de voz han comenzado a mostrar también el texto de biografía de cada cuenta, así como títulos opcionales que ayudan a los usuarios a ver los temas de las conversaciones antes de unirse a ellas.

Además, Telegram ha comenzado a reanudar la reproducción de los mensajes de voz largos en el punto donde el usuario lo dejó por última vez, mientras que los usuarios de Android se sumarán a los de iOS y ya podrán configurar qué acción se ejecuta al deslizar un chat de voz a la izquierda (entre archivar, fijar, silenciar, eliminar o marcar como leído).

Europa Press