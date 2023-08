escuchar

Hace casi 45 días que debutó Threads, la plataforma con la que Meta (la duela de WhatsApp, Instagram y Facebook) quiere disputarle a X (la red social antes conocida como Twitter) ser el centro de conversación en tiempo real del mundo digital. Tuvo un inicio auspicioso (superó los 100 millones de usuarios registrados en pocos días) y luego ese vértigo inicial se desinfló, en la medida que Twitter siguió funcionando medianamente bien.

Claro, la salida de Threads fue algo apurada: Meta aprovechó un par de medidas impopulares de Twitter (reducir el número de tuits visibles para los usuarios) para presentar a su competidor. Se notaba que la intención era presentarlo más adelante: cuando habilitaron su uso le faltaban un montón de funciones básicas; algunas las agregaron en los días subsiguientes.

Threads ya tiene versión web

Así se verá la versión Web de la plataforma Threads

Pero faltaba una bastante clave para aumentar la actividad en Threads: la disponibilidad de una versión web que permita publicar contenido con una PC. Hasta ahora sólo podía hacerse vía una app para Android o para el iPhone; ahora también será posible publicar contenido desde una computadora de escritorio.

Así lo comunicó la compañía, así lo contaron Mark Zuckerberg (CEO de Meta) y Adam Mosseri (CEO de Instagram y de Threads) en sendos posteos en esa red.

Los posteos de Mark Zuckerberg y Adam Mosseri avisando que en breve estará disponible la versión web de Threads

Con este agregado, Threads tendrá más opciones para que los usuarios publiquen contenido; le faltará, todavía, estar disponible en Europa: el motivo de la no disponibilidad en ese continente tiene que ver con adaptar su funcionamiento a las regulaciones de la Unión Europea en cuanto a los datos que puede recabar una aplicación, y cómo puede combinarlos para mostrar avisos. Threads no tiene publicidad por ahora, pero sería raro que no la muestre a futuro.

Ser un Twitter más amable

Tal como dijo Mosseri en una publicación en esta red social, unos días después del debut, el objetivo de Threads está en “crear un espacio público para las comunidades en Instagram que nunca abrazaron Twitter”, pensando en los usuarios que buscan un lugar menos combativo para tener conversaciones con otra gente sobre los temas que están pasando en vivo en internet y en el mundo.

Siguiendo esta línea, Mosseri ha detallado que, aunque la política y las noticias “van a aparecer inevitablemente” en la red social, tal y como lo han hecho en Instagram, desde Threads “no van a hacer nada para fomentar” esas temáticas. Es parece ser una de las razones por las que han sumado nuevas funciones con relativa timidez.

LA NACION