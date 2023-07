Twitter reporta fallas a nivel mundial y los memes no se hicieron esperar

escuchar

Durante el viernes 30 de junio y este sábado 1 de julio, Twitter registró fallas a nivel mundial. Con miles de usuarios conectados en simultáneo, muchos empezaron a notar algunas fallas al ingresar y no poder navegar por la plataforma tanto en la versión móvil como web.

Sin servicio en gran parte de Estados Unidos, México y Canadá, los reportes siguieron por el viejo continente debido a que en España e Italia también la navegación mostró varias fallas que hicieron que las personas opten por pasar a otras redes.

Según el sitio Downdetector, especializado en captar en tiempo real, problemas e interrupciones en todo tipo de servicios, el 61% de los reportes indicaban que los usuarios no podían ingresar a la red social desde sus computadoras. A su vez, el 28% directamente indicaba que no cargaba el contenido ni en web, ni en la versión móvil, y el 11% restante aseguró que de manera intermitente el servicio se restableció.

La caída global de Twitter trajo en consecuencia una gran serie de reportes de los usuarios Foto: Downdetector

“Este gráfico muestra una vista de las notificaciones de problemas enviadas en las últimas 24 horas en comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día. Es habitual que algunos problemas se notifiquen a lo largo del día”, explicaron desde el sitio web, una de las fuentes más consultadas tras los desperfectos que se dieron a conocer sobre el funcionamiento obsoleto de la aplicación en diferentes latitudes del mundo.

Aun sin un parte oficial de que en la Argentina se haya caído por completo el servicio, varios usuarios empezaron a observar algunas fallas al tipear la URL de la página. Como sucede habitualmente, Twitter, en su página inicial muestra el contenido vertido por otros usuarios, como así también los likes (también llamados “me gusta”) y los retweets de las personas a posteos que son de su agrado e interés, que luego forman parte de la viralización.

Bajo la leyenda “Algo ha salido mal. Intenta recargar” o “Cuota límite excedida”, los usuarios en la Argentina mostraron su descontento por no poder conectarse a una red social.

Con un funcionamiento correcto debido a algunos ajustes que se realizaron desde la llegada del millonario Elon Musk, en el país se registró la última falla el lunes 19 de junio, hace aproximadamente dos semanas, la cual duró dos horas hasta el restablecimiento total del servicio.

Twitter experimentó fallas en su sistema a nivel global

En consecuencia de lo expuesto, las personas que se conectaban y no podían ingresar -generalmente desde la versión web- decidieron “reclamar” con la creación de imágenes o videos que se convirtieron en memes. Estos mismos, que apelan al ingenio de los usuarios, fueron publicados en Twitter para alimentar aún más la comunidad virtual y así alertar a otros que no pudieron conectarse por una de las dos vías y observaron que no solo a ellos le pasaron, sino que a una gran porción de la población que aguarda una solución inmediata para continuar navegando por esta red.

Los mejores memes de la caída global de Twitter

Y con él también hizo caer a Twitter. Perdón me voy sola.. pic.twitter.com/w7mkPuKpfX — Yami (@Ygriegaf) July 1, 2023

Acá viendo qué pasa con Twitter... pic.twitter.com/vV2UkgAfD3 — Javo (@AndaPaAllaBobo) July 1, 2023

pq no me funciona twitter en el móvil hermanooo pic.twitter.com/pYmgqJ34r7 — 😣 (@itadorimomo) July 1, 2023

Se cayó la app de Twitter. pic.twitter.com/kz3wpjPS5f — DOGOR ⭐⭐⭐ (@dogordo_) July 1, 2023

AHORA TE VAS A CAER TWITTER pic.twitter.com/WbeX02qVeD — emiii (@emlvsd) July 1, 2023

Che gente, se cayó Twitter??



No me carga nada culiao pic.twitter.com/vsQgGGVlVj — Mewko_DaScrunkly (@Mewko_DaCatt) July 1, 2023

El técnico de twitter mirando porque a nivel mundial los usuarios están recibiendo el mensaje de "Cuota de limite excedida" pic.twitter.com/VWAbDDC2Li — Doron (@plexaleOK) July 1, 2023

Soy al único que se le cayó Twitter? pic.twitter.com/0fHrX6iITo — puro pinche pio 🤍🐥 (@dilann_gg) July 1, 2023

