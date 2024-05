Un hacker reveló la letra que deben tener nuestras contraseñas para ponérsela difícil a los ciberdelincuentes

Escuchar

Una contraseña segura protege contra el fraude financiero, piratería, robo de identidad y otros delitos cibernéticos. También mantiene seguros los datos sensibles e información personal del acceso no autorizado.

Por lo tanto, elegir una clave fuerte es una necesidad dentro del mundo tecnológico. De acuerdo con Microsoft, esta debe tener al menos 12 caracteres, combinación de mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Además de esto, un hacker reveló cuál sería la letra que podría brindar un valor agregado a la seguridad.

Se trata de una consonante que hace que los cibercriminales se demoren hasta cuatro semanas en descifrar la clave CIPHER - CIPHER

José Javier Pastor Valero, más conocido en redes sociales como Hackavis, es un perito forense digital y hacker ético. Según la Cámara de Comercio de Valencia, se trata de “expertos que se especializan en las pruebas de penetración de sistemas informáticos y de software con el fin de evaluar, fortalecer y mejorar la seguridad”. A través de su plataforma se dedica a compartir consejos útiles para la protección en el ciberespacio. Recientemente, participó en Inédito Pódcast y brindó un dato que podría incrementar la defensa de las claves.

“Grupos criminales no han podido llegar a conseguir muchas cosas por la ‘ñ’, porque no la tienen”, aseguró el experto. De esta forma, la decimoquinta letra del alfabeto español y duodécima consonante podría blindar la contraseña de los ataques de seguridad. “En cuanto a diccionarios, no existe la ‘ñ’, la tienen al final, siempre”, explicó Pastor.

Hackavis comentó que los ciberdelincuentes podrían llegar a tardar hasta cuatro semanas en descifrar una clave que tenga esta letra. Mientras que serían cinco horas lo que demorarían en adivinar una contraseña común y corriente.

Al respecto, algunos usuarios han dejado reacciones ingeniosas, otros han agradecido por la información y unos cuantos han brindado otras recomendaciones. “O sea, la contraseña ‘contraseña’ siempre fue segura” y “Para usar la ‘ñ ‘como clave, el sistema de usuarios debe tener implementado el ascii extendido de caracteres. Google, por ejemplo, no permite usar la ‘ñ’ en sus claves”, son algunos de los comentarios.

¿Cómo crear una contraseña segura?

Es importante recordar que una palabra con esta letra no es suficiente para tener una clave fuerte. También es necesario incluir una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.

A continuación, cinco consejos del software de protección digital Norton para poder crear una contraseña segura:

No utilizar información personal: no deben incluir referencias a información personal como nombres, cumpleaños, direcciones o números de teléfono.

Combinación de letras, números y símbolos: una variedad de caracteres, números y letras aleatorios hacen la contraseña más compleja.

Priorizar la longitud de la contraseña: debe tener al menos 16 caracteres para reducir las posibilidades de ser víctima de una violación de datos o un ataque cibernético.

Nunca repetir contraseñas: reutilizar la misma clave para diferentes cuentas lo pone en riesgo de sufrir ataques de relleno de credenciales que los ciberdelincuentes utilizan con frecuencia.

Evitar el uso de palabras reales: los piratas informáticos utilizan programas maliciosos que pueden procesar cada palabra que se encuentra en un diccionario para descifrar contraseñas. Evite el uso de nombres propios y otras palabras del diccionario que podrían generar una contraseña insegura.



