Un juez federal de los Estados Unidos dictaminó, hace unos días, que el fabricante de impresoras HP debe enfrentar una demanda colectiva, que afirma que la compañía diseña sus impresoras de inyección de tinta multifunción de tal manera que desactiva las funciones de escaneo y envío de faxes si se agota un cartucho de tinta de la impresora, pese a que los documentos solamente se digitalizan (es decir, no se pasan a papel). La compañía había buscado, por segunda vez, desestimar la demanda.

“Está bien documentado que no se requiere tinta para escanear o enviar por fax un documento, y ciertamente es posible fabricar una impresora todo en uno que escanee o envíe por fax cuando el dispositivo no tenga tinta”, afirman los demandantes. dice la denuncia. “De hecho, HP diseña sus impresoras multifunción para que no funcionen sin tinta. Sin embargo, HP no revela este hecho a los consumidores”.

Según la demanda, que es la segunda vez que se presenta (había sido descartada por otro juez a principios de 2022 por un tema legal, pero permitió que los demandantes la reformularan), la intención de HP es promover la venta de cartuchos de tinta, que son mucho más rentables que la venta de la impresora en sí.

Esta no es la primera demanda de este tipo: en 2021 otro grupo de consumidores inició una demanda colectiva contra Canon por el mismo motivo (limitar las funciones no relacionadas con la impresión cuando la impresora tiene poca tinta); a finales de 2022 llegaron a un acuerdo extrajudicial.

HP, además, perdió un pleito legal con la ONG Euroconsumers a fines del año pasado por el uso de impresoras que solo imprimen con cartuchos provistos por la compañía, y se niegan a hacerlo con otros compatibles, o con los originales si fueron rellenados. La compañía le pagó hasta 95 euros a usuarios de Bélgica, Italia, España y Portugal que participaron en la demanda, por un total de 1,35 millones de euros.

Con información de AP

