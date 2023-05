“Vas a tener un copiloto [digital] en todos los aspectos de tu vida, aunque no te des cuenta”: habla Thomas Dohmke, CEO de GitHub

escuchar

A mediados del 2018, Microsoft viró su estrategia hacia el software de código abierto con la compra, por 7500 millones de dólares, de GitHub, el mayor repositorio de código del mundo y punto de encuentro para 31 millones de desarrolladores de software. En el año 2021, presentaron GitHub Copilot, un asistente con inteligencia artificial que sugiere código para que la o el desarrollador elija cómo completar el programa que está escribiendo, y que hoy está moviendo las bases mismas de cómo puede concebirse la creación de aplicaciones y sistemas. Hace unos meses presentaron una versión para empresas queya tiene 10.000 compañías registradas.

Thomas Dohmke, CEO de GitHub, estuvo en la Argentina, y junto con Fernando López Iervasi, gerente general de Microsoft Argentina, charló con LA NACION sobre la nueva era de inteligencia artificial generativa y sus implicancias para el mundo del trabajo y el desarrollo del ecosistema tecnológico local. Copilot para empresas fue lanzado hace solo cuatro meses y ya cuenta con 10.000 compañías registradas.

¿Es Copilot la evolución de Github?

Thomas Dohmke: Creo que evolución es un buen término para enmarcarlo y es que, si mirás los orígenes de GitHub, comenzó como una plataforma para la colaboración de código abierto, los fundadores crearon una herramienta para ellos y luego la compartieron con otros usuarios. GitHub es la plataforma donde se crea el código abierto para colaborar en Copilot, que será el producto que ayudará a los desarrolladores a aprender y construir al mismo tiempo, tan rápido como sus mentes lo permitan. Acceder a la información como un conjunto de datos, para que pueda hacer preguntas en español, portugués, alemán o el idioma que hablen desde la perspectiva del código.

Dijiste en el pasado que con Copilot lo que se busca es devolverle la “alegría y el disfrute que han perdido en los últimos años” a los desarrolladores. ¿Cómo es eso?

Dohmke: En los últimos dos o tres años, debido a la pandemia, los desarrolladores perdieron algo de su alegría y creatividad que solían tener al escribir código. Al mismo tiempo, todas las compañías se están convirtiendo en una compañía de software: es tan dominante en nuestras vidas, que no hay casi industria nada que no contenga software ahora. La cantidad de tareas que los desarrolladores tienen que hacer durante el día ha aumentado significativamente y muchas veces no les queda tiempo para escribir código, que es la parte creativa que más añoran. Pasan el día asistiendo a reuniones, o atendiendo cuestiones operativas o de seguridad del servidor y luego tienen más reuniones. Muchos desarrolladores tienen el deseo de volver a usar dos horas de su mañana solo para escribir código,y creo que con Copilot podemos devolverles esas horas.

¿Podríamos pensar que en el mediano plazo Copilot pueda entregar todo un código completo escrito sin la necesidad de que haya un desarrollador en el medio?

Dohmke: Elegimos el nombre en Copilot por una razón, creemos que siempre va a haber un piloto, que ese piloto va a ser humano. También creo que el número de humanos que tendrá la posibilidad “de volar este avión” va a ser mucho mayor. Copilot le da la posibilidad a una nueva generación de profesionales, de estudiantes y de niños de convertirse en desarrolladores. Los modelos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial que tenemos hoy no son inteligentes, no son sensibles ni son creativos. Son modelos matemáticos que determinan la probabilidad de la próxima palabra y la próxima palabra después de esa. Son ayudantes.

Si alguien crea un software con Copilot, y yo puedo ver el prompt (las órdenes que le dio a Copilot), ¿qué me impide tomarlo y prescindir del desarrollador?

Dohmke: Hace más de 5 años que ya trabajamos con plataformas Low Code - No Code y es una tendencia que existe y que se propaga. Pero no podés ir a Copilot y pedirle que te cree un Facebook o a Github. Necesitás desarrolladores que puedan entender la escala, la abstracción, los números, los sesgos. No veo en el futuro cercano ni en el mediano término una inteligencia artificial que pueda crearlo todo. Sí va a crear algo, pero no va a ser esa gran idea que estás buscando; siempre necesitaremos a esa ingeniera, a ese ingeniero o científico de datos que nos enseñe cómo partirla en ideas más pequeñas que podamos atender.

Fernando Lopez Gervasi (Microsoft) y Thomas Dohmke (GitHub) Alejandro Guyot - LA NACION

¿Vamos a ver a Copilot en todos los productos de Microsoft, como Teams, Bing, Outlook?

López Iervasi: Probablemente sí, la inteligencia artificial está en todos nuestros productos.

Dohmke: Es que vas a tener un copiloto en todos los aspectos de tu vida aunque no te des cuenta. En algunos casos, lo llamarás autopiloto.

¿Qué podemos esperar en lo que a evolución de desarrollo del software se refiere, de cara a los próximos 2 años?

Dohmke: Mi chiste siempre es: encontrémonos el año que viene así me contás en qué estaba equivocado. Los últimos 6 meses han demostrado que la inteligencia artificial generativa llegó para quedarse y que apoyará cada pieza del ciclo de vida del desarrollador, y, por qué no, cada pieza del ciclo de vida de cualquier profesional. Tendremos sistemas de inteligencia artificial para todo y estos serán cada vez más poderosos. Además, creo que estarán conectados entre ellos. Y mientras nos reunimos y conversamos, podremos acceder a mejoras, correcciones y ediciones en tiempo real de los problemas o desafíos que se vayan presentando. Creo que tendremos menos y mejores reuniones.

Distintos gremios de empleados alrededor del mundo han expresado su preocupación por miedo a ser reemplazados por tecnologías de inteligencia artificial. ¿Cómo trabajan con sus clientes en este sentido y qué puede hacerse al respecto?

López Iervasi: Ese no es el espíritu de estas herramientas. La idea es amplificar la capacidad humana. Y este es el modo en que tratamos de operar.

Dohmke: Nuestra misión es la de empoderar a cada ser humano en cada organización. Para apoyar el progreso de la humanidad, que es exactamente el contrario de lo que planteas. Estamos atravesando una fase en la que muchas compañías se están dando cuenta del potencial que puede tener la IA y en vez de reducir su fuerza laboral, están invirtiendo en proveer el entrenamiento para aprovechar estas herramientas. Hay tantas compañías y personas tratando de mejorar al mundo que no creo que nos vayamos a quedar sin trabajo. En mis reuniones con los clientes en Argentina y en Brasil, escuché tantos proyectos y me preguntaba. ¿Cómo hacemos para acelerar, para poder hacerlos todos?, Además, en casi todos los países tenemos una demanda insatisfecha de programadores. Todos estamos luchando por el mismo talento porque no educamos a nuestros hijos lo suficientemente temprano para aprender y pensar a cómo usar a la inteligencia artificial y a programar. Por ejemplo, los docentes no tienen tiempo para hacer un mentor individual para cada uno de los 30 chicos. Creo que estas herramientas de inteligencia artificial podrán ser un copiloto para los docentes para acompañarlos a enseñar a cada uno a su propia velocidad. Tengo dos hijos, uno de 8 y otro de 10 años, y los dos precisan cosas muy diferentes a la hora de aprender.

López Iervasi: Hay partes de los trabajos que podrán ser reemplazados porque son tareas rutinarias. Por eso trabajamos en el reentrenamiento de habilidades, tanto en la escuela como en la universidad, como en los profesionales para estar preparados para lo que viene.

Hablando de educación y de lo que puede hacerse con la inteligencia artificial. Parecería que muchas carreras universitarias quedan obsoletas, ya que siguen enseñando lenguajes de programación o herramientas especificas...

Dohmke: Es una gran pregunta filosófica, qué es lo que deberíamos estar enseñándoles a los chicos en las escuelas, y qué es lo que no deberíamos estar enseñándoles. Ciencias de la computación e ingeniería, y otras tantas disciplinas como estas, no van a desaparecer. Y que en la universidad te enseñen un lenguaje, no se trata tanto del lenguaje, sino de aprender a pensar y a programar. Como en la escuela, no se trata, en Historia, de recordar fechas, sino de entender el devenir una sociedad. Las escuelas necesitan enseñarle a los niños cómo explorar, cómo argumentar y hasta cómo dar entrevistas, porque son muy importantes estas habilidades abstractas. Enseñarles con un ejemplo de ChatGPT o de Copilot, cómo usarlos para identificar si una respuesta está errada. Estas herramientas servirán para aprender a tu propia velocidad y descubrir el mundo en muchas maneras diferentes.

¿Cómo creés que va a evolucionar la propiedad intelectual en Internet y cómo afecta el uso de la plataforma?

Dohmke: No es que no estemos usando cosas que alguien más creó, el modelo fue entrenado en lo que alguien más hizo. Pero el modelo en sí no almacena ese trabajo, el modelo efectivamente es muchas matrices de números. Y luego crea con estas redes neuronales. Entonces, lo que hacemos al respecto hoy es que tanto las personas como las organizaciones pueden optar por una configuración con Copilot que habilita una función cuando la salida del modelo tiene más de 150 caracteres. Luego compara esa salida con todo el código existente en GitHub o el código público en GitHub y, si coincide, no generará ese código, a pesar de que podría estar permitido reproducir ese código y ahora lo estamos probando para que esté en producción hoy en empresas que lo usan, incluido Microsoft. Ahora estamos trabajando en la próxima versión de esa función y está en versión preliminar con algunos clientes donde, en lugar de bloquear la salida, le mostramos la coincidencia para que pueda ver cuál es el código de coincidencia y cuál es la lista de compositores en GitHub en las licencias de esos repositorios y, a menudo, hay cientos de repositorios, a veces con diferentes licencias porque no siempre está claro de dónde proviene realmente el código. Creemos que deben tener controles y equilibrios que permitan, que la persona o la entidad que posee los derechos de autor del resultado entregado tome una decisión basada en su marco legal.

Algunas personalidades del mundo tecnológico y académico, como el economista Yuval Harari, han advertido que estas IAs podrían “hackear nuestra condición humana”, sugiriendo que su advenimiento podría no ser bueno para la humanidad. ¿Qué opinan?

Dohmke: los modelos de inteligencia artificial actuales son máquinas de probabilidad que usan su matemática para encadenar palabras. Hay una fantasía de un poder ilimitado en esta visión del futuro, en la que se podrían hackear humanos. Pero estamos creando estas tecnologías de una manera abierta e iterativa, en la cual se van arreglando los errores que encontramos o los desafíos que se presenten. Estamos creando sobre el resultado y nos estamos preparando para un futuro en el que la IA jugará un papel más importante en nuestras vidas. Entonces, si no puede detener el progreso humano, entonces el próximo gran paso es administrarlo activamente. Gestionar activamente e innovar, y creo que lo estamos haciendo.

