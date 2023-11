El multimillonario Elon Musk dijo el miércoles que los anunciantes que han dejado de gastar en su plataforma de redes sociales X, anteriormente conocida como Twitter, en respuesta a publicaciones antisemitas y demás discurso de odio son partícipes de una “extorsión” y, usando lenguaje profano, básicamente les dijo que se fueran. “Váyanse a la mierda”, pronunció (la frase en inglés, Go fuck yourselves, es un poco más fuerte, pero no tiene traducción literal).

“No anuncien”, aseveró Musk. “Si me quieren chantajear con avisos, chantjear con dinero, váyanse a la mierda”. Aparentemente, se dirigió en específico al director general de Walt Disney Co., Bob Iger, al decir: “Oye Bob, si estás entre el público... así es como me siento. No pongan avisos” si no les gusta la plataforma, declaró.

En una entrevista durante el evento The New York Times DealBook Summit, Musk también se disculpó por apoyar una teoría de conspiración antisemita en respuesta a una publicación en X que ayudó a avivar el éxodo de anunciantes.

Los comentarios se produjeron dos días después de que Musk visitó Israel, donde recorrió un kibutz que fue atacado por combatientes de Hamás, y sostuvo reuniones con altos funcionarios.

Elon Musk, dueño de Twitter y CEO de Tesla, junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Kibbutz Kfar Aza Amos Ben Gershom - Israel Gpo via ZUMA Press Wire

Musk ha enfrentado acusaciones de la Liga Antidifamación, una importante organización judía de derechos civiles, y de otros grupos, por tolerar mensajes antisemitas en la plataforma desde que la adquirió el año pasado. El escrutinio sobre el contenido publicado en X ha ido en aumento desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás en octubre.

Una gran cantidad de marcas de renombre, como Disney e IBM, dejaron de anunciarse este mes en la plataforma después de que el grupo activista Media Matters dio a conocer un reporte en el que señaló que su publicidad aparecía junto a contenido pronazi y publicaciones de nacionalismo blanco.

Después de que se publicó el reporte, X presentó una demanda contra Media Matters, argumentando que la organización sin fines de lucro con sede en Washington había realizado el informe para “ahuyentar a los anunciantes de la plataforma y destruir a X Corp”.

Con información de AP

