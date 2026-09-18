Vuelve Nerdearla: las mentes más brillantes de la tecnología y la ciencia se citan en Buenos Aires

Buenos Aires se prepara para recibir la 13ra edición de Nerdearla, el evento de tecnología y ciencia más grande de Hispanoamérica, organizado por la comunidad de trabajadores de Sistemas de la Argentina.

Del 22 al 26 de septiembre, la Ciudad Cultural Konex albergará este encuentro libre y gratuito en formato híbrido (presencial y online) diseñado para profesionales IT y aficionados a las ciencias. Con más de 150 actividades y la participación de más de 400 oradores de nivel internacional, esta nueva entrega promete abordar las últimas fronteras de la inteligencia artificial, el código abierto, la ciberseguridad y la investigación espacial.

“El convocar a speakers que han cambiado la historia o que siguen transformando nuestras vidas es una tarea cada vez más desafiante, pero a la vez muy satisfactoria, de la que nos orgullecemos al lograrlo y que nos impulsa para continuar trabajando y que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, cuenta Ariel Jolo, fundador y uno de los organizadores de Nerdearla.

Ariel Jolo es el organizador de Nerdeala, el encuentro de tecnología y ciencia que se hará por 13ra vez en la Ciudad Cultural Konex entre el 22 y el 26 de septiembre

Líderes globales de la inteligencia artificial y el código abierto

El desarrollo de software y la revolución de la IA ocuparán un lugar estratégico en la agenda del evento. Entre las visitas más destacadas figura Omar Sanseviero, líder de experiencia de desarrolladores en Google DeepMind y ex-Chief Llama Officer en Hugging Face, quien brindará una conferencia sobre agentes multimodales, medios generativos y el futuro de la programación asistida. En esa misma línea, Thor Schaeff, ingeniero de Google DeepMind con pasado en marcas como Supabase y ElevenLabs, realizará una demostración en vivo sobre las aplicaciones y modelos de audio más recientes del ecosistema Gemini.

La infraestructura crítica y la privacidad digital también estarán representadas por referentes de calibre mundial. Roger Dingledine, cofundador y director de The Tor Project, expondrá sobre los desafíos actuales para garantizar la soberanía de los datos e identidad frente a la vigilancia masiva. Asimismo, Madelyn Olson, líder del proyecto de base de datos Valkey bajo la Linux Foundation y apoyado por gigantes como AWS, Google y Oracle, detallará los hitos de escalabilidad logrados en el ámbito del open source. A ellos se sumará David Nalley, presidente de la Junta Directiva de la Agentic AI Foundation y ex titular de la Apache Software Foundation, quien ha testificado sobre la seguridad del código abierto ante la ONU y el Senado de los EEUU.

De las pistas de la Fórmula 1 a los confines del cosmos

El espíritu interdisciplinario de Nerdearla volverá a quedar de manifiesto con ponencias de alto impacto en divulgación científica y tecnología aplicada. En el campo del análisis masivo de datos, Lucas Corsino explicará cómo las escuderías de la Fórmula 1 utilizan arquitecturas de telemetría en tiempo real a 350 km/h para definir la estrategia de un monoplaza en cuestión de milisegundos.

Por el lado de las ciencias biológicas y astronómicas, la investigadora del Conicet y biotecnóloga egresada de la UNQ, Daniela Di Bella —quien se perfeccionó con un posdoctorado en la Universidad de Harvard—, repasará las decisiones moleculares y los mecanismos que permiten al cerebro construirse a sí mismo. Finalmente, Macarena García Marín, científica de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se desempeña en el proyecto del Telescopio Espacial James Webb, compartirá los descubrimientos más recientes e imágenes inéditas del universo distante.

Un formato híbrido

Fiel a su propósito de democratizar el acceso al conocimiento, la jornada del martes 22 de septiembre será 100% virtual con charlas técnicas globales, mientras que los días posteriores sumarán las actividades presenciales en el Konex y transmisiones vía streaming. Además, los asistentes presenciales contarán con espacios de coworking con acceso a internet, y las presentaciones en inglés tendrán subtítulos al español e interpretación simultánea en vivo.

Para registrarse y conocer la agenda completa del evento hay que visitar el sitio oficial.