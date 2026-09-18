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Vuelve Nerdearla: las mentes más brillantes de la tecnología y la ciencia se citan en Buenos Aires

La 13ra edición del evento de tecnología y ciencia se hará del 22 al 26 de septiembre en la Ciudad Cultural Konex

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Del 22 al 26 de septiembre se hará la 13ra edición de Nerdearla en la Ciudad Cultural Konex
Del 22 al 26 de septiembre se hará la 13ra edición de Nerdearla en la Ciudad Cultural Konex

Buenos Aires se prepara para recibir la 13ra edición de Nerdearla, el evento de tecnología y ciencia más grande de Hispanoamérica, organizado por la comunidad de trabajadores de Sistemas de la Argentina.

Del 22 al 26 de septiembre, la Ciudad Cultural Konex albergará este encuentro libre y gratuito en formato híbrido (presencial y online) diseñado para profesionales IT y aficionados a las ciencias. Con más de 150 actividades y la participación de más de 400 oradores de nivel internacional, esta nueva entrega promete abordar las últimas fronteras de la inteligencia artificial, el código abierto, la ciberseguridad y la investigación espacial.

“El convocar a speakers que han cambiado la historia o que siguen transformando nuestras vidas es una tarea cada vez más desafiante, pero a la vez muy satisfactoria, de la que nos orgullecemos al lograrlo y que nos impulsa para continuar trabajando y que llegue a la mayor cantidad de gente posible”, cuenta Ariel Jolo, fundador y uno de los organizadores de Nerdearla.

Ariel Jolo es el organizador de Nerdeala, el encuentro de tecnología y ciencia que se hará por 13ra vez en la Ciudad Cultural Konex entre el 22 y el 26 de septiembre
Ariel Jolo es el organizador de Nerdeala, el encuentro de tecnología y ciencia que se hará por 13ra vez en la Ciudad Cultural Konex entre el 22 y el 26 de septiembre

Líderes globales de la inteligencia artificial y el código abierto

El desarrollo de software y la revolución de la IA ocuparán un lugar estratégico en la agenda del evento. Entre las visitas más destacadas figura Omar Sanseviero, líder de experiencia de desarrolladores en Google DeepMind y ex-Chief Llama Officer en Hugging Face, quien brindará una conferencia sobre agentes multimodales, medios generativos y el futuro de la programación asistida. En esa misma línea, Thor Schaeff, ingeniero de Google DeepMind con pasado en marcas como Supabase y ElevenLabs, realizará una demostración en vivo sobre las aplicaciones y modelos de audio más recientes del ecosistema Gemini.

La infraestructura crítica y la privacidad digital también estarán representadas por referentes de calibre mundial. Roger Dingledine, cofundador y director de The Tor Project, expondrá sobre los desafíos actuales para garantizar la soberanía de los datos e identidad frente a la vigilancia masiva. Asimismo, Madelyn Olson, líder del proyecto de base de datos Valkey bajo la Linux Foundation y apoyado por gigantes como AWS, Google y Oracle, detallará los hitos de escalabilidad logrados en el ámbito del open source. A ellos se sumará David Nalley, presidente de la Junta Directiva de la Agentic AI Foundation y ex titular de la Apache Software Foundation, quien ha testificado sobre la seguridad del código abierto ante la ONU y el Senado de los EEUU.

De las pistas de la Fórmula 1 a los confines del cosmos

El espíritu interdisciplinario de Nerdearla volverá a quedar de manifiesto con ponencias de alto impacto en divulgación científica y tecnología aplicada. En el campo del análisis masivo de datos, Lucas Corsino explicará cómo las escuderías de la Fórmula 1 utilizan arquitecturas de telemetría en tiempo real a 350 km/h para definir la estrategia de un monoplaza en cuestión de milisegundos.

Por el lado de las ciencias biológicas y astronómicas, la investigadora del Conicet y biotecnóloga egresada de la UNQ, Daniela Di Bella —quien se perfeccionó con un posdoctorado en la Universidad de Harvard—, repasará las decisiones moleculares y los mecanismos que permiten al cerebro construirse a sí mismo. Finalmente, Macarena García Marín, científica de la Agencia Espacial Europea (ESA) que se desempeña en el proyecto del Telescopio Espacial James Webb, compartirá los descubrimientos más recientes e imágenes inéditas del universo distante.

Un formato híbrido

Fiel a su propósito de democratizar el acceso al conocimiento, la jornada del martes 22 de septiembre será 100% virtual con charlas técnicas globales, mientras que los días posteriores sumarán las actividades presenciales en el Konex y transmisiones vía streaming. Además, los asistentes presenciales contarán con espacios de coworking con acceso a internet, y las presentaciones en inglés tendrán subtítulos al español e interpretación simultánea en vivo.

Para registrarse y conocer la agenda completa del evento hay que visitar el sitio oficial.

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