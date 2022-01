WhatsApp: el significado secreto detrás de los emojis más populares entre los usuarios

A estas alturas, casi cualquiera que tenga un teléfono celular ha utilizado alguna vez los emojis, esas caras y símbolos con los que expresamos sentimientos como alegría, tristeza, sorpresa o decepción en nuestros mensajes de texto. Incluso, a veces tan solo basta enviar un simple dibujito para condensar todo lo que queremos decir.

Pero algunos de los más populares que se encuentran en la mayoría de teléfonos tienen un significado o una historia que no es evidente a simple vista. En 2013, el desarrollador australiano de software Jeremy Burge se propuso averiguar los significados ocultos detrás de los emojis que se usan en las plataformas de mensajería.

Son cientos los emojis que existen. Foto: Emojipedia

Como resultado de su búsqueda, Burge fundó Emojipedia, una especie de diccionario de emojis en el que explica qué representa cada uno de ellos, cuál es su aspecto en cada plataforma de telefonía celular y desde cuándo existen.

Cuándo y dónde surgieron

Los emojis nacieron en Japón a mediados de los años 90. Fabricantes de celulares como Apple los empezaron a incorporar a sus teléfonos y hoy en día son usados por millones de personas diariamente.

Los responsables del Unicode Consortium, la organización encargada de estandarizar los códigos de los emojis en todo el mundo, dijeron a BBC Mundo que entre sus responsabilidades no está asignarles significado ni definirlos.

De ahí que el trabajo de Jeremy Burge sea muy útil para aquellos que quieren conocer qué hay detrás de unos símbolos que forman parte de nuestra vida cotidiana y de la manera en la que nos comunicamos.

“Todos los emojis tienen nombres oficiales. Estos son un punto de partida para saber qué significan los íconos. Puede tomar un tiempo descubrirlo”, dijo Burge a BBC Mundo sobre cómo empezaba a buscar los mensajes ocultos en los íconos. “Ahora este es mi trabajo a tiempo completo”, dijo.

Aquí, te mostramos algunos de los hallazgos más interesantes del australiano.

Los tres monos

Este pícaro trío demuestra la mezcla de sensaciones. Foto: Emojipedia

Los emojis de los tres monos que se tapan los ojos, las orejas y la boca son los que ilustran el proverbio japonés “No ver el mal, no oír el mal, no hablar el mal”, según Jeremy Burge.

A dos horas al norte de Tokio, en el santuario sintoísta Toshogu, que se construyó en la primera mitad del siglo XVII, se encuentran unas esculturas de estos tres primates. Generalmente, los usamos en tono lúdico para decir que uno no quiso ver, escuchar o decir algo. El tercer mono, que se tapa la boca, se usa a veces también como promesa de que se guardará un secreto.

Pese a no atribuirle ningún significado, el Unicode Consortium incluye el proverbio en el nombre oficial de estos emojis: “See-no-evil monkey”, “Hear-no-evil-monkey” y “Speak-no-evil monkey” (El mono de no ver el mal, el mono de no oír el mal, el mono de no hablar el mal).

Las conejitas

Las simpáticas conejitas son muy usadas en los chats. Foto: Emojipedia

El significado del emoji de las gemelas con orejas de conejo es bastante evidente. En Japón, las mujeres con orejas de conejo son sinónimo de sensualidad.

Según Emojipedia, estas mujeres pueden verse también como un Kemonomimi, que en el mundo de la animación japonesa se trata de un humano con características animales. Sin embargo, este emoji se suele usar para expresar emoción, alegría o diversión entre chicas o grupos de amigas.

Una llave de diseñador

Se trata de una imagen con un mensaje oculto. Foto: Emojipedia

En la imagen ampliada de esta llave se puede leer el código UM242. Según Emojipedia, pertenece a un verdadero tipo de llave, creada por la empresa de diseño estadounidense Herman Miller.

La compañía nació en Michigan a inicios del siglo XX y produjo muebles que se convirtieron en piezas clásicas de diseño para casas y oficinas. Hoy está en más de 100 países.

Solo para locos

Nadie pensaría que este libro tendría un mensaje real. Foto: Emojipedia

Jeremy Burge asegura en Emojipedia que en este libro abierto de tapa azul se puede leer el siguiente mensaje, que originalmente está en inglés: “Esto va para los locos. Los inadaptados. Los rebeldes. Los problemáticos. Los ganchos redondos en agujeros cuadrados. Para los que ven las cosas de forma diferente. Para los que no les gustan las reglas y para los que no respetan el statu quo”.

El texto es un fragmento de “Los locos”, parte de la campaña de publicidad Think Different (Piensa diferente) de Apple de fines de los años 90 e inicios de los 2000.

El emoji del libro fue lanzado en 2010. Sobre este emoji, Unicode le dijo a BBC Mundo que su organización no tiene nada que ver con Apple.

El Grito

El arte también llegó al emoji. Foto: Emojipedia

¿Se imaginó Edvard Munch que el personaje anónimo de su famosa obra “El Grito” estaría en las manos de todo el mundo más de 100 años después? El emoji de la cara gritando, con expresión de horror, con las manos en las mejillas, se inspira en este cuadro del pintor noruego. La página de Unicode Consortium incluye el nombre del artista en las etiquetas para ubicar el ícono.

Algunas versiones de Samsung añaden un fantasma saliendo de la boca del rostro. La pintura “El Grito” data de fines del siglo XIX y existen cuatro versiones. El emoji existe desde 2010.

El calendario y una fecha clave

Este calendario tiene un emotivo significado, por la fecha. Foto: Emojipedia

En el emoji del calendario se ve la fecha 17 de julio, que coincide con el día en el que Steve Jobs presentó en exclusiva la aplicación de calendario iCal para las computadoras Mac, en la MacWorldExpo de 2002.

Desde 2014 esta fecha también es el Día Internacional del emoji, creado por Jeremy Burge.

“Creí el que 17 de julio sería una fecha perfecta para celebrarlo”, dijo Burge a BBC Mundo. El símbolo del calendario fue lanzado en 2010.

Excremento

El simpático excremento es uno de los más usados. Foto: Emojipedia

El emoji en forma de excremento aparece como un cremoso helado de chocolate, según Emojipedia.

Generalmente se usa para bromear con alguien, pero según la cultura japonesa, es un símbolo de buena suerte.

Ogro y duende japoneses

La tradición de una cultura también se transmite en emojies. Foto: Emojipedia

El emoji rojo con dientes separados, cuernos y cabello desordenado que se ve abajo, se llama ogro japonés, según Unicode. Representa a un ogro llamado Namahage. Durante la noche de Año Nuevo en el noroeste de Japón se suelen usar máscaras con su rostro. La leyenda dice que el ogro sale a buscar niños que se hayan portado mal y que ahuyenta a los espíritus malignos de las casas.

La máscara roja, con cejas pobladas y expresión aterradora es un duende japonés, según Unicode.

Ambas criaturas asustan a los usuarios de WhatsApp desde 2010.

¿Rezando?

Este emoji ha causado gran confusión, ya que se habla de una persona rezando o dos manos que se chocan. Foto: Emojipedia

Las manos juntas suelen usarse como símbolo de estar rezando, pidiendo algo con “fe” o para decir “choca esos cinco” (high-five).

En algunos celulares, el emoji aparece con rayos de luz alrededor. En la cultura japonesa estas manos juntas se usan para pedir disculpas o decir gracias.

Cara de sueño

Aunque pareciera que está llorando, este emoji expresa cansancio. Foto: Emojipedia

Este emoji parece expresar una ligera tristeza. Pero este no es su mensaje original. En realidad, el ícono representa a una cara con sueño y la gota que sale de ella es una burbuja de moco o baba, según Emojipedia.

En Unicode, el emoji aparece con el nombre de “Sleepy Face” (cara somnolienta). A los personajes de animé y manga se les suele colocar una gota similar en el rostro para indicar que están durmiendo.

Después de leer este texto, ¿vas a usar los emojis con su verdadero significado?