La burbuja de notificaciones en Whatsapp ahora no mostrará el número de mensajes no leídos de un grupo silenciado

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de octubre de 2019 • 08:44

La más reciente versión de Whatsapp para el iPhone (2.19.110) trae un cambio fundamental: no muestra el número de mensajes no leídos de un grupo silenciado en la burbuja roja junto al icono de la aplicación. Ahora sólo mostrará el número de mensajes no leídos, pero de los chats sobre los que queremos tener un aviso.

Silenciar un grupo evitaba que sonara un alerta o vibrara el teléfono, pero seguía generando notificaciones, que ahora se desvanecen, tal como funciona en Android (donde se puede elegir que un grupo no genere notificaciones).