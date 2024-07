WhatsApp: para qué sirve el botón de inteligencia artificial de Meta y cómo darlo de baja

Escuchar

En los últimos días, varios usuarios de WhatsApp observaron que apareció un nuevo botón dentro de la aplicación que consiste en un círculo cuyos bordes son de color celeste y violeta. Se trata de Meta IA, la inteligencia artificial de su empresa madre, que también incluye Instagram y Facebook.

Esta tiene la finalidad de asistir a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea y sus chats. Tiene usos múltiples y poco a poco los usuarios de distintas partes del mundo pueden empezar a aprovecharlas. De todos modos, existe la forma de darlo de baja si no se desea contar con esta herramienta.

Esta nueva tecnología de Meta fue creada sobre Llama 3, que es uno de los sistemas de inteligencia artificial de la empresa dueña de Instagram, Facebook y otras redes sociales y plataformas. Este modelo avanzado de IA es capaz de razonar de forma compleja, seguir instrucciones, visualizar ideas y resolver problemas matizados. Es utilizado en esta nueva herramienta y el resultado es un chat que tiene algunas diferencias con otro tipo de sistemas de esta índole, como ChatGPT. A continuación, todas las funciones que ofrece Meta AI y para qué sirve.

Para qué sirve el botón de inteligencia artificial de Meta en WhatsApp

Esto es todo lo que se puede hacer con Meta AI:

Tener conversaciones con Meta AI y otros personajes

Usar Meta AI en chats grupales existentes

Hacer preguntas y obtener recomendaciones útiles

Hablar de intereses compartidos

Interactuar con su contenido

Crear imágenes generadas por la IA en chats

Meta AI es la nueva inteligencia artificial del gigante tecnológico Business Today

Se puede acceder a la inteligencia artificial de Meta a través de WhatsApp por dos medios. Una de ellas es por el botón que se puede encontrar en el menú principal, donde se ven los chats con otros contactos. Al hacer click ahí, se abre un chat privado en que uno puede tener una conversación con la herramienta. Los mensajes con la IA son diferentes de los mensajes personales. Cuando se elige usar estas funciones, recibe las instrucciones, mensajes con la IA y comentarios para ofrecer respuestas. En tanto, se puede utilizar en los chats grupales. En ese contexto, solo puede leer los mensajes cuando se lo arroba, es decir cuando se mencionen a @Meta AI.

De todos modos, vale aclarar que la inteligencia artificial no lee ningún mensaje en que no sea requerida. Esto es porque los mensajes y llamadas personales permanecen cifrados de extremo a extremo, lo que significa que ni siquiera WhatsApp o Meta pueden verlos ni escucharlos.

Cómo dar de baja Meta AI en WhatsApp

Se puede desactivar Meta AI de WhatsApp

A pesar de sus funcionalidades, muchos prefieren no tener este círculo azul a mano, por lo que prefieren desactivar la inteligencia artificial en WhatsApp. Ya sea por incomodidad o por otras razones, hay muchos que desean no tener acceso a Meta AI entre los chats de la app. Es por ello que buscan formas de minimizar su presencia en la aplicación de mensajería. Aunque existen maneras de hacerlo, eliminar la IA por completo no es posible.

A continuación, un paso a paso para minimizar la presencia de Meta AI:

Abrir la conversación con Meta AI en WhatsApp .

en . Tocar el icono de los tres puntos verticales en la esquina superior derecha (o en el menú de chats, dependiendo del celular).

Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”.

Confirma que se desea eliminar la conversación.

LA NACION