WhatsApp: quienes no acepten los nuevos términos de uso tendrán menos funcionalidades

El próximo 15 de mayo entrarán en vigor la nueva política de Condiciones y Privacidad de WhatsApp, fecha a partir de la cual el usuario no se quedará sin cuenta en el servicio de mensajería en caso de no aceptarla, pero sí perderá algunas de sus funciones.+

La compañía empezará a mostrar de nuevo el mensaje sobre los cambio que realizará con las nuevas políticas, centrados en los datos que recopila WhatsApp de los usuarios y a su tratamiento, así como a la forma en que los negocios pueden usar los servicios alojados de Facebook para almacenar y administrar sus chats de WhatsApp.

Qué pasará con los usuarios de WhatsApp que no acepen los nuevos términos de uso a partir del 15 de mayo

Los usuarios deberán aceptar los cambios antes de su entrada en vigor, el 15 de mayo, un requisito para poder seguir usando WhatsApp de forma plena, pero cuyo rechazo no significa la pérdida de la cuenta, como señalan desde la compañía en el blog oficial.

No obstante, los usuarios no tendrán “acceso a todas las funciones de WhatsApp hasta que las acepten”, como explica. Esto se traduce en que, durante “un breve período”, podrán recibir llamadas y notificaciones, pero no podrán leer ni enviar mensajes desde la aplicación.

La compañía recuerda en su blog que los usuarios pueden aceptar las nuevas políticas “incluso después del 15 de mayo”, y en este caso, aplicará la política relacionada relativa a los “usuarios inactivos”. También señala que los usuarios pueden exportar el historial de chat y descargar un informe de su cuenta o, en última instancia, eliminar la cuenta.

Europa Press