Aventurero. El desafío de pedalear en soledad por la ruta 40 entre La Quiaca y Ushuaia

Guía de turismo y ambientalista, el cicloturista argentino Mariano Lorefice partió el 6 de marzo en una travesía de 6 mil kilómetros por la mítica Ruta 40 como bautizó Pedaleando por la vida 2021 para unir los dos extremos del país, desde La Quiaca hasta Ushuaia, transitando por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

“La ruta 40 es un símbolo de las rutas argentinas e incluso del mundo por su extensión y atracciones naturales que ofrece. A mi entender, no pasa por los lugares más lindos del país, qué son demasiados, pero ofrece el acceso a muchos de ellos. Es la espina vertebral de la Argentina y a su vez de la cordillera andina, que con sus montañas a nutrido las culturas sudamericanas e irriga gran parte del continente con los ríos que nacen en ella. Adoro las montañas y su mística y en una travesía de la Argentina me parece fundamental su presencia energética”, apunta Lorefice.

La travesía tiene como objetivo concientizar sobre el cuidado del medio ambiente y promover el uso de la bicicleta, como vehículo amigable para la salud y también para el planeta. Demorará alrededor de 40 días (ya está casi promediando el recorrido) y viajará en solitario a lo largo de toda la Argentina. En su cuenta de Instagram cuenta día por día como sigue el recorrido @mariano.lorefice

“Desde hace casi 30 años que empecé con esto y es un buen momento para seguir pedaleando por la vida. La pandemia nos puede llevar a reflexionar y reencontrarnos mejor con la naturaleza, cambiando cosas que son necesarias por nuestra salud y la del planeta. Este es un momento difícil y espero que la situación Covid continúe estable y me permita llegar a Ushuaia pudiendo completar el recorrido”, señala Lorefice. Y sabe de qué habla.

Con su bicicleta ya realizó dos vueltas al mundo, pedaleando 130 mil kilómetros a través de 90 países, incluidos sucesivos cruces por la Cordillera del Himalaya, la Cordillera de los Andes y la mayoría de las cadenas montañosas de la Tierra. También recorrió la selva de Amazonia y los desiertos más importantes del mundo, atravesó Canadá en pleno invierno, soportando temperaturas de -67C y llegó a la cima del cerro Aconcagua (6960msnm), en solitario. Desde 1998, como guía de cicloturismo llevó adelante más de 230 viajes por 17 países, junto a su empresa Patagonia Biking (www.patagonia-biking.com).

“Viajar en bicicleta por el mundo me permitió conocer aprender y disfrutar de la naturaleza. Sobre todo, me hizo sentir ciudadano del mundo, indentificarme con personas de diferentes culturas, de países remotos, pero con las mismas necesidades. Sin importar religión y cultura todos somos hermanos y compartimos el mismo viaje, en una misma nave, con millones de seres vivos hermosos y respetables que no debemos destruir. Para poder seguir viajando es importante cuidar la Madre Tierra, sus heridas y reforestar el planeta con árboles que son vida y oxígeno para el futuro de todos los seres vivos”, señala Lorefice, que para este viaje lleva su bici equipada con todo para acampar, cocinarse y sobrevivir en cualquier situación.

“Es una bicicleta de cicloturismo, tipo gravel, que con la carga pesa alrededor de 50 kilos. En los caminos de montaña y tierra tengo que hacer menos kilómetros, pero en el asfalto avanzo mejor. Estimo hacer una media cercana a los 200 kilómetros diarios, con muchas paradas para tomar fotos y compartir la hermosura de la Argentina. En ocasiones me detengo en casas de amigos, hosterías y obviamente acampo en muchos lugares al azar”, explica este aventurero, y aclara que prevé hacer la mayor parte de su recorrido por la RN 40, pero también tomará desviaciones en busca de los mayores atractivos de cada región.

Otra alerta ambiental

Tiempo atrás Lorefice cruzó el Amazonas y con mucha tristeza puede advertir como quemaban la selva para deforestar. Los nuevos estudios ambientales alertan sobre la pérdida de casi 5 mil km2 de la selva del Amazonas, en los últimos diez meses: un 54 por ciento más que el período anterior. Según estudios ambientales, si no se revierten estos niveles de deforestación y degradación, las consecuencias del cambio climático podrían acelerarse en todo el planeta.

Por eso, en esta ocasión, se propuso realizar una acción en concreto a favor del medio ambiente para lo cual unió sus esfuerzos a la ONG Internacional One Tree Planted. De la misma forma, quienes quieran sumarse al proyecto, podrán contribuir activamente a través de una donación en https://forest-fundraiser.raisely.com/mariano-lorefice. El dinero recaudado será destinado para reforestar la selva Amazonas, y en agradecimiento a su colaboración, Lorefice invitará a todos los donantes a ser parte de una nueva travesía, de forma gratuita, que se realizará a fin de año desde El Calafate a Ushuaia, compartiendo su amplia experiencia como guía de mountain bike.

La propuesta no se limita a la donación de fondos para la reforestación, sino que intenta promover el uso de la bicicleta, para cuidar la naturaleza y sus habitantes, ya que como afirma el ciclista: “plantando un árbol o pedaleando contribuimos con nuestra salud y la del planeta”. A su vez, a través del link: https://maps.findmespot.com/s/Q7SB se puede ver el recorrido de Mariano Lorefice en tiempo real. Quien lo deseé pueden encontrase y compartir un tramo del recorrido pedaleando junto a él.

Más información sobre Mariano Lorefice: www.marianolorefice.com

Para apoyar su mensaje, y contribuir con el cuidado del medio ambiente, los interesados pueden realizar una donación a la ONG Internacional “One Tree Planted” en https://forest-fundraiser.raisely.com/mariano-lorefice.