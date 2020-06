El señor off road. Las hazañas de un experto en travesías 4x4

Alejandro Rapetti Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2020 • 15:52

Desde una vertiginoso recorrido al gran Médano Blanco o una incursión por los Saltos de Moconá, en la selva misionera hasta un raid por el Cañón de Talampaya hasta el Valle de la Luna, las travesías 4x4, que invitan a salirse de los caminos convencionales y adentrarse en rutas alternativas, que se sabe cómo empiezan, pero nunca como terminan.

"En América latina hay muchos países que poseen destinos exóticos y súperespectaculares, en mi caso, soy muy aficionado a la arena y a las dunas, amo los desiertos, y siempre intento convencer a nuestros amigos que nos acompañen a este tipo de aventuras, para mi el mejor lugar de Latinoamérica que he visitado y recorrido en caravana en varias oportunidades, son los desiertos de Ica, de Nazca y de Tanaca en Perú, uno de los lugares más enigmáticos y lindos que tuve la oportunidad de visitar en mis 25 años de actividad", apunta José Mujica, experto en off road, líder de X-Perience, uno de los organizadores más experimentados en estas salidas de aventura.

José Mujica hace travesías 4x4 desde hace 25 años por los mejores paisajes de la Argentina

Su primer contacto con el mundo del off road fue en 1995, como productor y camarógrafo de un programa de TV. Desde aquel día nunca más paró de hacer 4x4, y se convirtió en su pasión, en su especialidad y en su trabajo. "Yo no me considero uno de los pioneros, pero soy una persona que supo escuchar, observar, aprender y transmitir lo aprendido, a eso me dedico desde que empecé y soy de los pocos que llevan 25 años consecutivos en esta actividad", señala.

Experto piloto de 4x4, Mujica cuenta que pesar de los altibajos de la economía, la actividad creció mucho en el país en estos últimos años: "América latina es una región todo terreno, porque dispone de miles de lugares aptos para recorrer con una 4x4. Si tenemos en cuenta la falta de infraestructura vial que existe en el continente, a muchos de esos lugares sólo se puede acceder con un vehículo todo terreno.

-¿Y cómo se desarrolla la actividad en Argentina?

-Es un país privilegiado para la práctica del off road, porque tiene todo tipo de superficies, como desiertos, cordillera, pre cordillera, costa, selva, Patagonia, pampas y valles. También una diversidad de climas, desde espesas y calurosas selvas, circuitos de nieve, caminos de hielo o sectores congelados. Argentina ofrece una amplia gama de posibilidades.

¿Cuál es tu región favorita del país para recorrer con un todo terreno?

- Sin lugar a dudas la provincia de Catamarca toma la delantera en cuanto a mis preferencias, porque tenemos las dunas de Fiambalá "Capital Nacional del DAKAR" y las dunas de Tatón, donde encontramos un vasto desierto de dunas y arenas blancas que suele ser un manjar para los amantes de esta actividad. Es una zona pegada a la cordillera de los Andes, muy agreste y con muy poca infraestructura. También desde aquí se puede hacer un circuito de montañas llamado los Seismiles, donde se pueden observar varios picos de más de 6 mil metros. Este sitio es conocido como el Techo de América y es también uno de los lugares más espectaculares en cuanto a paisajes, pero hay que ir con la idea de estar más de un día arriba de los 4 mil metros, no apto para cardíacos. La zona de Antofagasta de la Sierra con el Campo de Piedra Pómez, el Salar de Antofalla y el volcán Galán es otro destino donde podemos hacer un muy buen circuito. Siempre recomendamos contratar un guía local y pedir permiso en la municipalidad de Antofagasta para hacer este recorrido.

La desolada geografía de El Nihuel, en Mendoza, ideal para salidas off road

-¿Se puede viajar solo por estos lugares? ¿Qué precauciones hay que tomar?

-Siempre es recomendable andar en grupo y con la presencia de un guía local. De todas formas, si vamos a circular por la arena y las dunas, debemos bajar la presión de los neumáticos, circular con mucha precaución y tener algo de conocimientos en técnicas de seguridad en conducción todo terreno, y obvio, tener un vehículo acorde, con tracción en las 4 ruedas y caja de transferencia.

-¿Qué otro lugar te cautiva?

-La zona de la selva misionera es espectacular, porque en muy pocos kilómetros podemos acceder a lugares de gran importancia turística y tomar contacto pleno con la naturaleza, adentrándonos en una selva espesa y poco visitada. El destino que elegimos habitualmente es en la localidad de El Soberbio, donde accedemos por la RP costera 2 a los Saltos del Moconá y a la reserva de biósfera Yabotí. La selva paranaense tiene serranías y distintos niveles de altura que nos permite grandes vistas.

-¿Qué precauciones hay que tomar en ese terreno?

-Una recomendación es bajar un poco la presión de los neumáticos, circular a baja velocidad y siempre por caminos habilitados. La RP 15, conocida como la Ruta del Guaraní-; la RP 21, continuación de la RP 2 y algunos caminos internos son muy entretenidos. Otra recomendación es consultar con gente del lugar por el clima, porque puede llover de sorpresa y aumentar los niveles de los arroyos.

-¿Alguna vez te sorprendió una tormenta?

-Sí, en una travesía por la zona, salimos por la mañana bien temprano, cruzamos un par de arroyos y se largó una fuerte tormenta, no pudimos regresar por los mismos caminos porque lo que a la mañana eran pequeños cauces de agua, por la tarde eran ríos muy caudalosos, imposibles de vadear y tuvimos que hacer un largo recorrido para llegar al hotel por caminos alternativos. Cuando estábamos por llegar, se nos presentó una trepada de barro muy espeso donde tuvimos que trabajar varias horas para subir todas las 4x4. Llegamos al hotel a las 4 de la mañana. Aunque nunca corrimos ningún riesgo porque estábamos cerca del hotel, la cara de cansancio se notó en los participantes.

-¿Para circular en piedra se necesita de alguna prestación especial de los vehículos?

Siguiendo con lugares increíbles, podemos nombrar a La Quebrada del Yeso, en Villa Castelli, al sur oeste de La Rioja. Si dudas es uno de los mejores circuitos off road que hay en el país. Es importante contar con un vehículo todo terreno con caja de transferencia, es decir, que tenga la opción de poner 4x4 low (o baja) para circular a muy baja velocidad en las piedras, utilizando el torque de la 4x4, copiando el terreno y evitando pegar a las piedras. Este lugar se puede combinar con otros circuitos off road muy interesantes, como Laguna Brava (45 00msnm), el cráter del volcán Corona del Inca (5435msnm) y algunos circuitos por donde pasó el Dakar. Es importante siempre registrarse antes de subir a la cordillera en la localidad de Vinchina.

-¿Y en la provincia de Buenos Aires?

-Más cerca de la capital podemos mencionar la travesía al Médano Blanco, que con más de 80 metros de altitud, tiene la fama de ser el más alto de la costa Argentina. La travesía es muy interesante, porque bordea la costa y se circula por médanos de distintos grados de dificultad. Es una travesía que se puede hacer en el día.

-¿Qué precauciones hay que tomar en la arena?

-La arena y las dunas suelen ser una superficie muy divertida, pero tienen su riesgo, jamás hay que faltarle el respeto. También es muy recomendable ir en grupo, desinflar los neumáticos y circular con mucha precaución. Al bajar la presión de los neumáticos entre 15 y 20 libras el caucho se alarga y se ablanda, aumentando la superficie de apoyo y al estar más blando, no tiene tendencia a romper la capa superficial de la arena sino a circular por sobre la misma. La arena requiere manejo ágil y dinámico y nuestro gran aliado es la inercia, pero no hay que confundir esto con velocidad. Al bajar la presión de los neumáticos debemos conducir con mucha precaución porque podemos destalonar o desenyantar y el riesgo es grande. Una vez que andábamos por la zona, luego de varios días de tormentas fuertes, en medio de las dunas nos encontramos con un lobito marino, que seguramente hubiera muerto si no lo encontrábamos nosotros, porque no habría podido llegar al mar por sus propios medios, el problema era que con sus pocas fuerzas que le quedaban, cuando nos acercábamos nos quería morder, tuvimos que taparlo con una manta y lo llevamos al mar, fue toda una emoción verlo meterse en el agua y nadar.

-¿Qué requisitos debe reunir una travesía 4x4 para ser sustentable?

-En los 25 años que llevo haciendo esta actividad, empecé a advertir que cada vez que íbamos a una travesía, encontrábamos más basura en los recorridos. Siempre volvíamos a las ciudades con una bolsa de basura que no era nuestra, basura que íbamos recogiendo por los circuitos. También nos llamó la atención que cada vez había más y más huellas, y todas estas te llevaban al mismo lugar. Entonces decidí crear el concepto de Raid, que debutó el año pasado en las Dunas del Nihuil, en San Rafael, Mendoza. Organizamos un supercampamento en medio de las dunas con más de 170 participantes y les propusimos convertirlos en embajadores de las "Aventuras 4x4 Sustentables" con cinco mandamientos, que debían incorporar a fuego para poder seguir practicando esta actividad.

-¿Y cuáles son esos cinco mandamientos?

1) Jamás abrir una huella nueva, siempre circular por huellas pre existentes; 2) Todos en la misma huella, pisando una sola huella, dejando la menor marca posible en el terreno. 3) Consultar con gente conocedora del lugar sobre la flora y la fauna autóctona, para no generar un daño por falta de conocimiento. 4) Dejar todos los recursos económicos en el lugar, en el pueblito más cercano, para crear empleo digno y sustentable; 5) Dejar los lugares en mejor estado de como los encontramos, y levantar toda la basura aunque no la hayamos tirado nosotros.

Creemos firmemente que estos conceptos son el futuro de la actividad, porque demostraremos a todo el mundo que se puede hacer todo terreno sin impactar sobre los recursos naturales, que son el medio por el cual se desarrolla este tipo de turismo y con el claro objetivo de preservarlo para las futuras generaciones.

Paisajes imponentes en el camino

-¿Cuál fue tu mayor hazaña en el off road?

-Son tantas las vivencias que no puedo referirme a una sola, y tampoco sé si puedo llamarlas hazañas, pero a mí me marcaron de por vida. En primer lugar, recorrer Colombia en el 2005 por tierra y con una camioneta 4x4 preparada para competición. Todavía existía la guerrilla en ese país y yo tuve la oportunidad (y la suerte de que nada me pasara), de poder recorrer gran parte del país por tierra, conocer lugares fantásticos como el Cabo de la Vela, en la Guajira colombiana, dormir en carpa a orillas del Mar Caribe, estar en contacto con la gente y vivir un gran número de experiencias fantásticas. En segundo lugar, haber podido atravesar varias veces la Ruta de la Muerte, en Bolivia, que une, en la altura de La Paz, con la selva amazónica boliviana. Y en tercer lugar, una expedición que hicimos en 1997 por la amazonia brasilera, donde cruzamos la selva en 4x4 hasta Manaos y navegamos varios días por el Río Amazonas.

-¿Como sobrellevás la cuarentena?

-Nos encontrábamos atravesando uno de nuestros mejores momentos, teníamos prácticamente todas las travesías 4x4 del año completas, un cronograma anual muy variado y gracias a la gran cantidad de fines de semana largos, teníamos programados muchos eventos que hoy están "stand by". La cuarentena nos tomó de sorpresa, de un día para el otro nos quedamos sin trabajo, sin ingresos de ningún tipo y con varias cosas proyectadas donde habíamos invertido bastante. Las primeras dos semanas, todo era incertidumbre y el panorama era muy desalentador, por suerte se nos ocurrió mantener viva a la comunidad haciendo unos cursos de seguridad en conducción todo terreno en vivo por nuestra cuenta de Instagram (@xperience4x4) o Facebook. Comenzamos el sábado 11 de abril con el primero, y como la repercusión fue enorme, crecimos más del 800 por ciento en nuestras redes y la gente de todo el continente se comunica con nosotros durante la semana para que los asesoremos o bien para decirnos que quieren acompañarnos a nuestra próxima aventura. También desarrollamos un curso de manejo online. Como buen off roader, lo último que voy a perder es la fe, entendemos que ahora lo importante es pasar el momento tan duro manteniendo la salud y prepararnos bien para mejorar todas nuestras actividades.