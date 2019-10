Silvina Vitale SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de octubre de 2019 • 16:37

Con su vida laboral resuelta, muchos de ellos ya se jubilaron o están próximos a hacerlo y, por lo general, con una estabilidad económica. La generación de los que tienen más de 60 años es una de las más viajeras. Principalmente porque además de dinero, tienen la disponibilidad de un bien escaso, el tiempo. Por otra parte, y a diferencia de lo que fueron los silver décadas atrás, ahora son muchos más activos, tecnológicos, están hiperinformados y representan uno de los targets de consumo más buscados por las marcas.

Pero, ¿qué tipo de turistas son? La generación de 60 años en adelante prefiere viajes largos, sin prisas, les dicen no a las jornadas cargadas de excursiones y optan por pocas salidas, pero a fondo. Explorar y conocer la cultura, la gente y lo cotidiano de los destinos que eligen son un requisito indispensable. En hotelería, lo exclusivo -incluso lo de lujo- el buen servicio y una atención de nivel no se negocian. "Es un target que suele invertir en sus vacaciones ya que buscan servicio, comodidad y atención", señala Pablo Laudonia, gerente de ventas de Argentina & Latam de MSC Cruceros.

"Es una generación que, en su mayoría, ya está jubilada y se dedica a disfrutar, con lo cual los viajes juegan un rol importante en sus vidas. La elección de destinos tiene que ver con una exploración del mundo que quizás no pudieron hacer de jóvenes, por dedicarse en su momento a formar una familia y trabajar, y ahora que tienen tiempo y dinero, pueden hacerlo. La playa es una opción para relajarse y disfrutar, optando principalmente por ofertas all-inclusive o cruceros, en las que no tienen que preocuparse por nada", cuenta Inés Peluffo, responsable de Comunicación de Turismocity.

Los detalles importantes

"Al momento de viajar, les interesa vivir una experiencia integral, única, bien diseñada en detalle, y ponen atención a la obtención de valor agregado", explica Sebastián Mackinnon, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. "Buscan disfrute y ocio por lo que el turismo es una actividad de gran valor para ellos. Les gusta la comodidad, calidad, buen servicio y atención, e incluso exclusividad, y por lo general el precio no es un factor limitativo", agrega.

Lo mismo se repite en los viajes en crucero, que sigue siendo una de las modalidades más elegidas por los silver para sus vacaciones. "Generalmente realizan itinerarios más largos, a destinos exóticos como Emiratos Árabes o Medio Oriente y gustan de los Grand Voyages que son travesías para cruzar a bordo el Océano Atlántico en 20 noches aproximadamente. O bien se inclinan por los World Cruises, itinerarios de 118 noches que dan la vuelta al mundo y visitan 5 continentes, 23 países y 43 impresionantes destinos", dice Laudonia.

Coincide Maximiliano González, director comercial de Costa Cruceros, "gustan de las travesías más largas y de la navegación, por eso eligen, por ejemplo, los transatlánticos que pueden durar hasta 20 días. Los cruceros largos son viajes que permiten relajarse y disfrutar del relax de días de navegación sin tanto ajetreo entre visitar varios puertos todos los días y desembarcar rápidamente", aclara. "No suelen medir sus gastos, pero tampoco exceden la media normal, tienden a consumir de todo un poco, en forma equilibrada", sostiene González. "Le escapan al estrés de los viajes tradicionales y le cierran a la perfección las modalidades all inclusive porque una vez elegido su recorrido, solo resta abordar y disfrutar".

Las playas y cruceros están entre los favoritos, Rio de Janeiro es uno de esos elegidos

Concuerda Peluffo respecto a la búsqueda de las cosas resueltas de los silver, "no quieren ocuparse de organizar demasiado, si no que eligen opciones de viajes que ofrezcan todo lo que necesitan, como los paquetes turísticos que incluyen vuelos, hoteles, traslados y excursiones, u hoteles all-inclusive o cruceros donde pagan un precio fijo y no se tienen que ocuparse de nada más". Si bien están bien informados, muchas veces prefieren contratar a un asesor experto y quedarse tranquilos de tener un respaldo, en caso que lo necesiten durante su viaje.

Y agrega, "la generación silver gasta mucho dinero en sus viajes. Dedicaron su vida a sus familias y priorizaron ahorrar para su futuro, de manera tal que ahora, solo buscan disfrutar. Las compras ocupan un rol importante, ya que están plenamente activos y pasear es uno de sus actividades preferidas, donde aprovechan para comprar ropa y tecnología para ellos y sus familias. Son excelentes consumidores y se puede decir son los viajeros más exclusivos, eligiendo muchas veces el valor agregado y buen servicio por sobre la oferta. Tienden a contratar viajes más sofisticados y de itinerarios largos".

Los destinos elegidos

En cuanto a los destinos que más les gustan, los de sol y playa están entre los favoritos como Brasil, en especial Río de Janeiro, Cancún y el Caribe; Europa sigue siendo irresistible y en los últimos años se sumaron destinos exóticos como Asia.

"En muchos casos, suelen ser personas que ya han viajado. En los 90 fue un boom de viajes al exterior para quienes tenían un poder adquisitivo medio a alto. Hay que tener en cuenta que ya conocen muchos destinos y que, por ejemplo, si van a Europa no lo hacen a los sitios tradicionales y lo mismo sucede con el resto del mundo.

Trigor en Croacia, los Silver eligen destinos menos conocidos

Europa: se inclinan por Europa del Este, el circuito Praga, Viena, Budapest, Croacia, Grecia y Rusia; Turquía es otro de los más elegidos.

se inclinan por Europa del Este, el circuito Praga, Viena, Budapest, Croacia, Grecia y Rusia; Turquía es otro de los más elegidos. Estados Unidos: el que ya conoce Nueva York, Washington y Miami, va a San Francisco, Los Ángeles o Las Vegas.

el que ya conoce Nueva York, Washington y Miami, va a San Francisco, Los Ángeles o Las Vegas. Asia: muchos prefieren conocer India o China en circuitos programados. También es cada vez más elegido el sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, Camboya, Malasia y Singapur", explica Marcelo Gallucci, gerente general de Les Amis.

Según Gallucci, otra tendencia en los silver es que a la vuelta de estas travesías pueden hacer una parada en un destino tradicional. Por ejemplo, si fueron al sudeste asiático, hacen escala en alguna ciudad europea. "Es habitual que planeen un viaje largo y otro corto en el año. El corto puede ser a un destino de playa en el Caribe o en el Norte de Brasil, al argentino le sigue gustando mucho la playa", finaliza.